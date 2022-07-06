Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай. ФОТО

ВСУ сдерживают давление российских оккупационных сил на границе Луганщины и Донетчины. оккупанты несут значительные потери, в чем признаются сами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Вчера россияне хотели продвинуться до Донетчины, перерезать пролегающую мимо Белогоровку автодорогу Бахмут – Лисичанск, но вновь доложить своему руководству им нечего. Под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти. Постепенно оккупант ощущает и несвоевременный подвоз боеприпасов благодаря точности наших бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях горел в Кадиевке", - говорится в сообщении.

По информации ОВА россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны.

"Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанская у врага тысячи погибших и раненых. Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена ​​и мотивирована". Появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано", – добавил Сергей Гайдай.

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