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Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай. ФОТО

ВСУ сдерживают давление российских оккупационных сил на границе Луганщины и Донетчины. оккупанты несут значительные потери, в чем признаются сами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай 01

"Вчера россияне хотели продвинуться до Донетчины, перерезать пролегающую мимо Белогоровку автодорогу Бахмут – Лисичанск, но вновь доложить своему руководству им нечего. Под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти. Постепенно  оккупант ощущает и несвоевременный подвоз боеприпасов благодаря точности наших бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях горел в Кадиевке", - говорится в сообщении.

Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай 02

По информации ОВА россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительны.

"Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанская у врага тысячи погибших и раненых. Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена ​​и мотивирована". Появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано", – добавил Сергей Гайдай.

Также читайте: На последних километрах Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои, - Гайдай

Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай 03
Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай 04

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Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай 05
Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай 06
Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай 07

Автор: 

Донецкая область (9636) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+11
скільки тварі порозвалювали скільки це десятиліть буде виплачувати Мордор репарації
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06.07.2022 08:47
+8
Чомусь у мене таке відчуття що нічого виплачувати не будуть. Розваляться, все переіменуть і вимагати вже буде ні з кого.
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06.07.2022 08:55
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2022 09:36
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скільки тварі порозвалювали скільки це десятиліть буде виплачувати Мордор репарації
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06.07.2022 08:47 Ответить
Чомусь у мене таке відчуття що нічого виплачувати не будуть. Розваляться, все переіменуть і вимагати вже буде ні з кого.
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06.07.2022 08:55 Ответить
Уже триста лярдов в кассе, плюс арестованное имущество надо продать)))плюс вершок от нефти дороже 40))
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06.07.2022 10:07 Ответить
Гарна новина на початку дня!
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06.07.2022 08:47 Ответить
Мешканка Токмаку вигнала зі своєї квартири сім'ю немитих бурятів, які заселились туди, коли повернулась додому.
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06.07.2022 08:50 Ответить
Это что то из разряда фантастики .Разве они её не пристрелили
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06.07.2022 09:46 Ответить
Відсутність постачання зброї добре спланована робота Московії, а усі ці подоляки, арестовичі, швеці, фейгени - їхні агенти. Які розказують що це так потрібно.
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06.07.2022 09:32 Ответить
Відсутність постачання зброї добре спланована робота Московії, а усі ці подоляки, арестовичі, швеці, фейгени - їхні агенти. Які розказують що це так потрібно.
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06.07.2022 09:33 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.07.2022 09:36 Ответить
"Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат"... А на фото самі зруйновані українські будинки... Фото не відповідає змісту, якщо пишете про втрати, то треба додавати фото трупяків Zондер-карателів? І чим більше тим краще?
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06.07.2022 13:41 Ответить
 
 