В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях. ФОТО
5 июля российские оккупационные войска произвели обстрел города Славянск Донецкой области. Погибли мирные жители.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Славянской ВГА.
"По уточненным данным, в результате вчерашнего массированного обстрела города погибли два человека. Еще семеро получили ранения", — говорится в сообщении.
Вадим Лях добавил, что всего с начала масштабных боевых действий в громаде погибли 17 человек и 67 ранены.
Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Донецкой области россияне убили 5 мирных жителей. 21 человек ранен, – ОВА. ИНФОГРАФИКА
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