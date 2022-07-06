РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6120 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 553 2

В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях. ФОТО

5 июля российские оккупационные войска произвели обстрел города Славянск Донецкой области. Погибли мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Славянской ВГА.

"По уточненным данным, в результате вчерашнего массированного обстрела города погибли два человека. Еще семеро получили ранения", — говорится в сообщении.

Вадим Лях добавил, что всего с начала масштабных боевых действий в громаде погибли 17 человек и 67 ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Донецкой области россияне убили 5 мирных жителей. 21 человек ранен, – ОВА. ИНФОГРАФИКА

В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях 01
В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях 02
В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях 03

Также читайте: Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай. ФОТО


В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях 04
В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях 05

Читайте: Следующее ключевое сражение - бой за Славянск, - британская разведка


В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях 06
В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях 07
В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях 08

обстрел (27114) Донецкая область (9636) Славянск (2572)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.07.2022 08:58 Ответить
показать весь комментарий
06.07.2022 09:37 Ответить
 
 