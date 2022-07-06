В результате обстрела Славянска погибли 2 человека, 7 ранены, - мэр Лях. ФОТО

5 июля российские оккупационные войска произвели обстрел города Славянск Донецкой области. Погибли мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Славянской ВГА.

"По уточненным данным, в результате вчерашнего массированного обстрела города погибли два человека. Еще семеро получили ранения", — говорится в сообщении.

Вадим Лях добавил, что всего с начала масштабных боевых действий в громаде погибли 17 человек и 67 ранены.

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