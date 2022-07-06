Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харькову. Фактически уничтожено помещение вуза. Под обстрелами РФ и районы области. Есть пострадавшие, – ОВА. ФОТО

В ночь на 6 июля оккупанты нанесли ракетные удары с территории РФ по Новобаварскому, Киевскому, Основянскому районам Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.





"Около 01 часа россияне нанесли удар в Основянском районе, попали по открытой территории. В Новобаварском - в админздание, разрушена часть помещения. В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения, что на фото", — говорится в сообщении.

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По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы.

"Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей. За сутки по области пострадали 3 человека: 2 – в Чугуевском районе, среди них – ребенок 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки. Наступательные операции РФ – безуспешны", — добавил Синегубов.