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Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харькову. Фактически уничтожено помещение вуза. Под обстрелами РФ и районы области. Есть пострадавшие, – ОВА. ФОТО

В ночь на 6 июля оккупанты нанесли ракетные удары с территории РФ по Новобаварскому, Киевскому, Основянскому районам Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.


Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харькову. Фактически уничтожено помещение вуза. Под обстрелами РФ и районы области. Есть пострадавшие, – ОВА 01

"Около 01 часа россияне нанесли удар в Основянском районе, попали по открытой территории. В Новобаварском - в админздание, разрушена часть помещения. В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения, что на фото", — говорится в сообщении.

Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харькову. Фактически уничтожено помещение вуза. Под обстрелами РФ и районы области. Есть пострадавшие, – ОВА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела двух военных РФ откопали возле метро в Харькове: Их ликвидировали в первые дни войны России против Украины. ВИДЕО

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы.

"Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей. За сутки по области пострадали 3 человека: 2 – в Чугуевском районе, среди них – ребенок 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки. Наступательные операции РФ – безуспешны", — добавил Синегубов.

обстрел (27114) Харьков (7475) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+15
Скільки там лишилось процентів,хто вважає,що кацапи - то наші браття.
Коли років 15 назад в суперечках я казав,що кацапи наші найзапекліші вороги і рано чи пізно підуть війною , всі на мене дивились як на божевільного.
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06.07.2022 09:39
+8
кацаподебилы-агрессоры с лишней хромосшмой даже не понимают, что СЕЙЧАС они разрушают себя, будущее своих вылупков, свою недоимперию-бензоколонку
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06.07.2022 09:42
+7
Терехов сьогодні сказав, що в Харкові зруйновано 4000 житлових будинків і також він сказав, що зараз радикальні настрої в Харкові дуже високі, напевно, навіть більше, ніж у Центральній та Західній Україні. Каже, що тих, хто підтримує Росію, практично немає і найближчі кілька поколінь навряд чи буде.
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06.07.2022 10:02
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Кацапы, готовьтес к прилету Фантомаса, тьфу, бавовны.
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06.07.2022 09:37 Ответить
Скільки там лишилось процентів,хто вважає,що кацапи - то наші браття.
Коли років 15 назад в суперечках я казав,що кацапи наші найзапекліші вороги і рано чи пізно підуть війною , всі на мене дивились як на божевільного.
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06.07.2022 09:39 Ответить
Терехов сьогодні сказав, що в Харкові зруйновано 4000 житлових будинків і також він сказав, що зараз радикальні настрої в Харкові дуже високі, напевно, навіть більше, ніж у Центральній та Західній Україні. Каже, що тих, хто підтримує Росію, практично немає і найближчі кілька поколінь навряд чи буде.
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06.07.2022 10:02 Ответить
Будет-будет. В Кременчуге как было, так и есть!

Можете хоть лопнуть про патриотический Кременчуг, но я тут живу и все вижу. Очень многим пеереселенцам с востока он очень по душе (особенно некоторие Его районы)
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06.07.2022 10:11 Ответить
Если живёшь в Кременчуге, не**й говорить за Харьков, умник!
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06.07.2022 10:45 Ответить
Неумник, я знаю о чем говорю. И Харьков я видел много раз в разное время...чем то на Одессу похож, но Харьков
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06.07.2022 11:30 Ответить
Массовой поддержки рашки в Харькове нет с 14 года, а может и раньше (события в городе это доказали). И стокгольмского синдрома в Харькове нет. А вешать ярлыки на основе субъективного мнения - говорит о многом лично о тебе(о Вас).
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06.07.2022 11:47 Ответить
"Каже, що тих, хто підтримує Росію, практично немає і найближчі кілька поколінь навряд чи буде."

Я ж не тебе писал, харьковчанин! Зачем ты на меня напал? Или быть может, ты согласен? И У вас там настала Эра безкацапщины? Нет, не настала!
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06.07.2022 12:20 Ответить
а от залишилися !!!

у мене вся родина з Харькова, й я сам
моя мама буквально вчора розмовляла зі своїм братом

й він їй каже - з одного боку "наші", та й іншого теж "наші", а тому з Харькова я нікуди не поїду!
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06.07.2022 10:10 Ответить
харьков на 90 процентов заселен приезжими т.е. русскими.Раша для них мать-обоссанная с перегаром и с бланшем под глазом.но мать.Я хорошо помню как в 14 году я пыталась рассказать о смерти от голода моих родных о молодых парнях брошенных без оружия на немецкие войска.Вы б посмотрели на эти ехидные ухмылки -они были СЧАСТЛИВЫ что хахлы освободили мою благословенную землю для них.Но слезы украинцев не роса -на землю не упали.А сейчас бомбят кацапы кацапов.Зачистили украинцев в20 веке и принялись зачищать русских в 21 веке.Видно пришло время собирать камн
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06.07.2022 11:05 Ответить
Божевільним здорові люди здаються божевільними. В Україні дуже повільно шкільна освіта позбавлялася совкових наративів про брацкіє народи. Взагалі колоніальне існування страшна річ. Особливо, коли все просякнуто пропагандою, шкільна освіта зокрема. Василь Стус і Григір Тютюнник починали як москвомовні літератори. Ознайомлення у вишах з літературою "розстріляного відродження" вилікувало їх остаточно. Отже, рецепт є.
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06.07.2022 10:10 Ответить
кацаподебилы-агрессоры с лишней хромосшмой даже не понимают, что СЕЙЧАС они разрушают себя, будущее своих вылупков, свою недоимперию-бензоколонку
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06.07.2022 09:42 Ответить
Моя племінниця мешкала в Харкові на Салтивці. Місяць сиділа в метро. Зараз перебралась в Дніпро до батьків чоловіка, а він в армії. В евакуацію їхати не хоче.
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06.07.2022 09:51 Ответить
ЗСУ повинно бути інструментом справедливісті, а тому треба згадати про депутата Лесіка
це такий красномордий молодий Вонюшко, який дуже контрастує ж престарілими жидами-українофобами, яких харків'яне завжди обирали як представників від Харькова у всі органини влади - Допа й Гепа, Рабінович, Іоффе, Фельдман та інші. Все ці жиди-українофоби навіть фізично відрізнялися від красномордого бичка Лесіка й оскільки вони конкурували перед лохторатом за любов до Путіна - вони завжди гнали Лесіка з будь яких своїх зборищ.

Але харків'яне в пику престарілим жидам-українофобам обирали Лесіка знов й знов депутатом, щоб довести що не тільки жиди вкрай обожають Путіна. Й Лесік виправдовував надії харків'ян, наприклад бився фізично з "фашистами-бандеровцями", за те щоб у Харькові був саме дівятомай (замість восьмого мая, як у всьому світі), крім того щоб дівятомай проходив за проклемлівськими сценаріями - з дідами на палках та кремлівськими гаслами.

Так от, враховуючи, що ЗСУ повинно бути інструментом справедливісті, у мене два питання:
- чи призваний красномордий бичок Лесік до лав ЗСУ?
- чи має вибірчий округ, що висував Лесіка раз-за-разом своїм депутатом - пріорітет при розміщенні складов зброї ЗСУ, та позицій Градів-Ураганів-Торнадо з яких ЗСУ веде вогонь по русне?
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06.07.2022 10:07 Ответить
Таким чином русише швайне не поспішаючи, послідовно знищують українські міста. Українській державі начебто (пишуть про це) світова спільнота не дозволяє бити у відповідь? Начебто й нема чим бити?
Питання, звичайно, ідіотське: навіщо нам це потрібно, навіщо Україні такий уряд зрадників і навіщо нам такі партнери?
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06.07.2022 10:27 Ответить
Без партнерів уже й набоїв не було б до АК. Так що краще мовчіть.
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06.07.2022 10:35 Ответить
база хунті бендер нато вон торчит абрамс песочній ..вон негрі польские.все єто проделки абамі и жидомассонской ложи салоедов ві врете..
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06.07.2022 11:19 Ответить
 
 