Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харькову. Фактически уничтожено помещение вуза. Под обстрелами РФ и районы области. Есть пострадавшие, – ОВА. ФОТО
В ночь на 6 июля оккупанты нанесли ракетные удары с территории РФ по Новобаварскому, Киевскому, Основянскому районам Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Около 01 часа россияне нанесли удар в Основянском районе, попали по открытой территории. В Новобаварском - в админздание, разрушена часть помещения. В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения, что на фото", — говорится в сообщении.
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По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы.
"Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей. За сутки по области пострадали 3 человека: 2 – в Чугуевском районе, среди них – ребенок 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки. Наступательные операции РФ – безуспешны", — добавил Синегубов.
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Коли років 15 назад в суперечках я казав,що кацапи наші найзапекліші вороги і рано чи пізно підуть війною , всі на мене дивились як на божевільного.
Можете хоть лопнуть про патриотический Кременчуг, но я тут живу и все вижу. Очень многим пеереселенцам с востока он очень по душе (особенно некоторие Его районы)
Я ж не тебе писал, харьковчанин! Зачем ты на меня напал? Или быть может, ты согласен? И У вас там настала Эра безкацапщины? Нет, не настала!
у мене вся родина з Харькова, й я сам
моя мама буквально вчора розмовляла зі своїм братом
й він їй каже - з одного боку "наші", та й іншого теж "наші", а тому з Харькова я нікуди не поїду!
це такий красномордий молодий Вонюшко, який дуже контрастує ж престарілими жидами-українофобами, яких харків'яне завжди обирали як представників від Харькова у всі органини влади - Допа й Гепа, Рабінович, Іоффе, Фельдман та інші. Все ці жиди-українофоби навіть фізично відрізнялися від красномордого бичка Лесіка й оскільки вони конкурували перед лохторатом за любов до Путіна - вони завжди гнали Лесіка з будь яких своїх зборищ.
Але харків'яне в пику престарілим жидам-українофобам обирали Лесіка знов й знов депутатом, щоб довести що не тільки жиди вкрай обожають Путіна. Й Лесік виправдовував надії харків'ян, наприклад бився фізично з "фашистами-бандеровцями", за те щоб у Харькові був саме дівятомай (замість восьмого мая, як у всьому світі), крім того щоб дівятомай проходив за проклемлівськими сценаріями - з дідами на палках та кремлівськими гаслами.
Так от, враховуючи, що ЗСУ повинно бути інструментом справедливісті, у мене два питання:
- чи призваний красномордий бичок Лесік до лав ЗСУ?
- чи має вибірчий округ, що висував Лесіка раз-за-разом своїм депутатом - пріорітет при розміщенні складов зброї ЗСУ, та позицій Градів-Ураганів-Торнадо з яких ЗСУ веде вогонь по русне?
Питання, звичайно, ідіотське: навіщо нам це потрібно, навіщо Україні такий уряд зрадників і навіщо нам такі партнери?