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Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТО

За сутки россияне нанесли по мирному населению 23 удара. Есть убитые и раненые. Разрушены и повреждены 44 гражданских объекта – жилье и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Донецкой области.

Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01

"Враг обстрелял города Славянск, Торецк, Бахмут, Курахово, Красногоровка, Авдеевка, пгт Малотарановка, села Первомайское, Орловка, Семеновка, Карловка, Антоновка, Северное. Оккупационные войска били из артиллерии, ЗРК "С-300", огня "Град", "Ураган", "Смерч".

Разрушения получили 29 жилых домов, из них три многоквартирных, школа, рынок, заводы, учебное заведение, магазины", — говорится в сообщении.

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Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03

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Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06

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Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 08
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 09
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 10
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 11
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 12
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 13
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 14
Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 15

обстрел (27114) Нацполиция (16458) Донецкая область (9636)


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Превратить Дамбасс в Алеппо или Мариуполь...чисто забава КГБшного Подонка...
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06.07.2022 10:44 Ответить
все схоже на защистку територій так, щоб там люди не могли жити. бо як жити без світла води, без садочка та школи для дітей, без роботи. раша знищує все і перетворює на пусте. були десь відео на ютубі що вони мають будувати в Маріуполі житло.... завалили людей і наче нічого не було...стерли з землі, з історії і вже ное будувати хотять на костях...
ну і так пару міст країни, селищ...дивлячись на ці фото...відстроювати це все ремонтувати коштує великих грошей. рашка це знає...чисто боротись за пусту землю де нема як жити - треба мати багато коштів, інакшге навіщо вона пуста ? я тільки от не розумію чому нам вічно дають зброю і про це пишуть = а ми не стріляємо в ті ракетні установки звідки ракети летять рушити нам міста? чому
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06.07.2022 11:14 Ответить
Кто вам сказал, что не стреляют в те установки?
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06.07.2022 12:57 Ответить
 
 