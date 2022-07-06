Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТО

За сутки россияне нанесли по мирному населению 23 удара. Есть убитые и раненые. Разрушены и повреждены 44 гражданских объекта – жилье и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Донецкой области.

"Враг обстрелял города Славянск, Торецк, Бахмут, Курахово, Красногоровка, Авдеевка, пгт Малотарановка, села Первомайское, Орловка, Семеновка, Карловка, Антоновка, Северное. Оккупационные войска били из артиллерии, ЗРК "С-300", огня "Град", "Ураган", "Смерч".

Разрушения получили 29 жилых домов, из них три многоквартирных, школа, рынок, заводы, учебное заведение, магазины", — говорится в сообщении.

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