За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области произошло 9 пожаров, в том числе вспыхнуло поле пшеницы, - ГСЧС. ФОТО

За прошедшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 26 оперативных выездов, 19 из которых на ликвидацию пожаров, в том числе 9 пожаров, вызванных обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"9 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Немышлянском (1), Новобаварском (1), Киевском (1) районах Харькова и в Харьковском (3), Изюмском (2) и Богодуховском (1) районах области. Горели трава, поле пшеницы, учебное заведение, жилые и административные здания", — сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, вечером 5 июля в результате вражеских обстрелов возле пгт Андреевка вспыхнуло поле пшеницы. Огонь охватил 500 кв. К его тушению были привлечены 2 единицы техники ГСЧС и 9 спасателей. Через час пожар был ликвидирован.

В 23:21 в результате обстрелов вспыхнул двухэтажный жилой дом, гараж и 3 автомобиля в Дергачах. К месту вызова выехали 2 подразделения на автоцистернах. Площадь пожара составила 200 кв. В 00:02 пожар удалось ликвидировать.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 9 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

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