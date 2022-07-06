Еды не хватает, а готовят ее под открытым небом: рашисты в оккупированном Мариуполе подвергают детей опасности. ФОТО
Дети в оккупированном Россией Мариуполе находятся без достаточного количества еды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"До войны в школе №16 еду для детей готовили на современном оборудовании по всем международным стандартам. Качество было гарантировано. При российских оккупантах кухня обустроена во дворе учереждения. Еды не хватает. Ее готовят в старых металлических кастрюлях. Продукты хранятся в ненадлежащих условиях, а детей подвергают опасности: они могут отравиться и подцепить инфекционное заболевание", - рассказали в городском совете.
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ватне насєлєніє маріуполя напевно того і хотіло коли голосувало за опзж на виборах ?
я можу скинути відео де відкрито говорять який путін красавчик і як я нєнавіжу бандеровцев
У Луцьку теж якось дауна знайшли, який корегував удари по аеропорту.
Це не значить , що більшість така.
Скоро параша сама буде їсти одні макарони.
Д.ведмедев...
«спасіба» асвабадітєлям що нема води і що їсти,
«спасіба» за тисячі вбитих людей і зруйнованих будинків, за зруйновані життя і бізнеси людей на окупованих територіях