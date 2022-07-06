Еды не хватает, а готовят ее под открытым небом: рашисты в оккупированном Мариуполе подвергают детей опасности. ФОТО

Дети в оккупированном Россией Мариуполе находятся без достаточного количества еды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"До войны в школе №16 еду для детей готовили на современном оборудовании по всем международным стандартам. Качество было гарантировано. При российских оккупантах кухня обустроена во дворе учереждения. Еды не хватает. Ее готовят в старых металлических кастрюлях. Продукты хранятся в ненадлежащих условиях, а детей подвергают опасности: они могут отравиться и подцепить инфекционное заболевание", - рассказали в городском совете.

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