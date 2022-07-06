РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4446 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 509 5

В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью обстреляли территорию харьковского вуза, в результате чего погиб сторож.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 6 июля около 1 часа ночи военные страны-агрессора обстреляли Киевский район Харькова. В результате обстрела значительное разрушение потерпело здание высшего учебного заведения. Погиб 40-летний сторож.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харькову. Фактически уничтожено помещение вуза. Под обстрелами РФ и районы области. Есть пострадавшие, – ОВА. ФОТО

В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура 01
В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура 02
В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура 03
В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура 04
В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура 05
В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура 06
В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура 07
В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура 08
В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура 09
В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура 10

обстрел (27114) прокуратура (5011) Харьков (7475)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
RIP.
показать весь комментарий
06.07.2022 11:26 Ответить
Коли вже вжаримо по МГУ???
показать весь комментарий
06.07.2022 11:44 Ответить
Очень жаль.
показать весь комментарий
06.07.2022 11:56 Ответить
Русня наносит удары искандерами с белгородской области. Мы можем вести контрбатарейный огонь по искандерам?
показать весь комментарий
06.07.2022 12:02 Ответить
Школы, училища, техникумы, институты, универ, больницы, маркеты, дома, гаражи, фермы, церкви, заводы почти пустые, горкомунпредприятия, газслужбы--- только тактическое Яо! Ну ясно же. Что ждём??? Зимы? Мы же харьковчане--- знаем как сделать это! Никто кроме нас! И тогда пусть будет удобно именно нам. Ведь нам ближе всех. И пусть в 23-00 усрутся соседи северней на всего 40 км.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:06 Ответить
 
 