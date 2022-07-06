В результате обстрела харьковского вуза погиб 40-летний сторож, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью обстреляли территорию харьковского вуза, в результате чего погиб сторож.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 6 июля около 1 часа ночи военные страны-агрессора обстреляли Киевский район Харькова. В результате обстрела значительное разрушение потерпело здание высшего учебного заведения. Погиб 40-летний сторож.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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