Рашисты нанесли ракетный удар по Торецку, - Донецкая ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 6 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Торецк Донецкой области. Есть пострадавшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — продолжается спасательная операция. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась. Россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно оставаться гражданским", – говорится в сообщении.
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В ОВА в очередной раз призывают жителей Донбасса эвакуироваться.
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