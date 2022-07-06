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Рашисты нанесли ракетный удар по Торецку, - Донецкая ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Торецк Донецкой области. Есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Ракеты попали в два дома частного сектора. Точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека находятся под завалами — продолжается спасательная операция. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась. Россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно оставаться гражданским", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТО

В ОВА в очередной раз призывают жителей Донбасса эвакуироваться.

Рашисты нанесли ракетный удар по Торецку, - Донецкая ОВА 01
Рашисты нанесли ракетный удар по Торецку, - Донецкая ОВА 02

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Рашисты нанесли ракетный удар по Торецку, - Донецкая ОВА 03
Рашисты нанесли ракетный удар по Торецку, - Донецкая ОВА 04
Рашисты нанесли ракетный удар по Торецку, - Донецкая ОВА 05
Рашисты нанесли ракетный удар по Торецку, - Донецкая ОВА 06

обстрел (27151) Донецкая область (9648) Кириленко Павел (638)


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Поселок шахты "Южная"?
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06.07.2022 12:41 Ответить
інфу вивідуеш ? не тут то було --
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06.07.2022 13:31 Ответить
Конечно вивидую. Уже вивидал - шахта Северная. Информатор - Генштаб ВСУ.
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06.07.2022 14:56 Ответить
Прийшов, точніше прилетів, руцький мир.
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06.07.2022 13:34 Ответить
 
 