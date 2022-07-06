На рассвете россияне из "Градов" нанесли удары по Херсонщине, один человек погиб и один травмирован, - полиция. ФОТОрепортаж

Российские войска утром обстреляли Херсонскую область из "Градов". Под обстрел попали села Заградовка и Малая Шестерня. В результате погиб человек, еще один получил травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Херсонской области.

"На рассвете из реактивной системы залпового огня "Град" российская армия нанесла удары по селу Заградовка. В результате обстрела один человек погиб на месте, один травмирован. Повреждены и разрушены дома мирных жителей", — говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов пострадало село Малая Шестерня. Там оккупанты "денацифицировали" склад агропредприятия и дома местных жителей. В результате обстрела предприятия значительные повреждения получили сооружения и техника.

"Полицейские фиксируют последствия военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Продолжается расследование уголовных производств, начатых по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "нарушение законов и обычаев войны", — отметили в полиции.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственников похищенных людей на Херсонщине заставляют получать российские паспорта, - первый заместитель председателя облсовета Соболевский











Читайте: Херсонское направление - приоритетное для украинского наступления, - нардеп "Голоса", воин Костенко

























