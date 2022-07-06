Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука. ФОТО
По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
"По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины Виктора Медведчука. В настоящее время правоохранителями изъято это имущество и передано в пользование Вооруженных Сил Украины. Досудебное расследование по процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора в уголовном отношении злоупотребление властью или служебным положением и завладение имуществом (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 УК Украины) осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины", — говорится в сообщении.
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Ранее по ходатайству прокуроров был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром является жена народного депутата Украины Оксана Марченко, которого подозревают в госизмене.
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Я ще розумію гелікоптер, але бізнес джет для ВСУ...!?
Краще продайте його, а виручені гроші скеруйте на потреби ВСУ.
Ну... чтобы проникнуться.
ПРОПОНУЮ!
А давайте на час війни віддамо усі новенькі поліцейські джипи і мікроавтобуси ЗСУ, а поліцейським віддамо військові "буханки" і волонтери будуть забезпечувати не армію беушками, а поліцію.
У нас же війна, то, мабуть так правильніше буде.
Бо навіщо нам поліція, коли військові не зможуть захистити країну?
Хто і коли бачив поліцейського на УАЗ-469, чи на "буханці"? Смішно, так?
Чому ж тоді ми бачимо наших воїнів на цих "шедеврах" радянського автопрому?
Чи сидіти під кущем у "глибокому тилу" з трукамом в руках замість автомата під час війни поліціянтам обов'язково у авто із кондиціонерами?
Ну, якщо ми за свої податки так гарно переоснастили поліцію, але не встигли з ЗСУ, а тут війна, то що нам заважає зараз зробити такий "ченж"?
Чи мені одному здається, що патрульний на аутлендері з кондиціонерчиком і солдат на 50-річному уазику то якось не правильно?
Чи перевезення особового складу поліції новенькими івеко, рено і фордами, а ЗСУ на ГАЗ-53 і ГАЗ-66 це нормально?
То, може, пора нам визначитись із пріоритетами?
Р.S. А волонтери, гадаю, з радістю закамуфлюють увесь поліцейський автопарк для ЗСУ.
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а ще конфіскувати в користь ЗСУ незадекларовані статки депутатів суддів податківців та інших дармоїдів.