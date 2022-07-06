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Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука. ФОТО

По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука 01

"По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины Виктора Медведчука. В настоящее время правоохранителями изъято это имущество и передано в пользование Вооруженных Сил Украины. Досудебное расследование по процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора в уголовном отношении злоупотребление властью или служебным положением и завладение имуществом (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 УК Украины) осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест Медведчука до 9 августа

Ранее по ходатайству прокуроров был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром является жена народного депутата Украины Оксана Марченко, которого подозревают в госизмене.


Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука 02

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Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука 03
Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука 04
Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука 05

Медведчук Виктор (1789) самолет (3590) Марченко Оксана (109) ВСУ (6584) вертолёт (1105) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+31
Дешевий піар.
Я ще розумію гелікоптер, але бізнес джет для ВСУ...!?
Краще продайте його, а виручені гроші скеруйте на потреби ВСУ.
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06.07.2022 15:31
+15
Джет ЗСУ ніяк не допоможе
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06.07.2022 15:39
+14
Сергій Данілюк

ПРОПОНУЮ!

А давайте на час війни віддамо усі новенькі поліцейські джипи і мікроавтобуси ЗСУ, а поліцейським віддамо військові "буханки" і волонтери будуть забезпечувати не армію беушками, а поліцію.

У нас же війна, то, мабуть так правильніше буде.

Бо навіщо нам поліція, коли військові не зможуть захистити країну?

Хто і коли бачив поліцейського на УАЗ-469, чи на "буханці"? Смішно, так?

Чому ж тоді ми бачимо наших воїнів на цих "шедеврах" радянського автопрому?

Чи сидіти під кущем у "глибокому тилу" з трукамом в руках замість автомата під час війни поліціянтам обов'язково у авто із кондиціонерами?

Ну, якщо ми за свої податки так гарно переоснастили поліцію, але не встигли з ЗСУ, а тут війна, то що нам заважає зараз зробити такий "ченж"?

Чи мені одному здається, що патрульний на аутлендері з кондиціонерчиком і солдат на 50-річному уазику то якось не правильно?

Чи перевезення особового складу поліції новенькими івеко, рено і фордами, а ЗСУ на ГАЗ-53 і ГАЗ-66 це нормально?

То, може, пора нам визначитись із пріоритетами?

Р.S. А волонтери, гадаю, з радістю закамуфлюють увесь поліцейський автопарк для ЗСУ.

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06.07.2022 16:07
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Правила форума Совет форумчан
Дешевий піар.
Я ще розумію гелікоптер, але бізнес джет для ВСУ...!?
Краще продайте його, а виручені гроші скеруйте на потреби ВСУ.
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06.07.2022 15:31 Ответить
никакого пиара, если они помогут всу - то добре
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06.07.2022 15:32 Ответить
Джет ЗСУ ніяк не допоможе
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06.07.2022 15:39 Ответить
может быстро что-то доставить
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06.07.2022 15:53 Ответить
Наприклад? Ти знаєш скільки коштує утримання цієї хєрні?
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06.07.2022 16:23 Ответить
Боневтіка?
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06.07.2022 16:39 Ответить
для этого нужен камикадзе ...и гарна бомба
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06.07.2022 17:11 Ответить
Ну, и чем поможет ВСУ самолёт "Гольфстрим" ежемесячное содержание на земле обходиться в десятки тысяч долларов? Продать с аукциона, на западе и бабло передать ВСУ. А вертушка да, пригодиться.
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06.07.2022 16:12 Ответить
вагон-ресторан з орлами Бєнядіктовна для себе зажала - не байдужа до двоголової курятини
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06.07.2022 15:35 Ответить
Она планировала на майские праздники выехать с бубой на прирору и лакать с найвелычнишым брагу, а закусывать ягелем. Как у кацапов.
Ну... чтобы проникнуться.
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06.07.2022 15:49 Ответить
Самое смешное, что "ресторан" делали наши трудяги, под брендованый литерный, но подешевле =) Такое вот жлобье решило, что Бога за бороду ухватили)
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06.07.2022 17:13 Ответить
Бизнес джет тоже пригодится. Собрать всю фракцию жопоблока, загнать в самолет и отправить на фронт, пусть полетает над нолем. Пока кацапы не собьют.
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06.07.2022 15:46 Ответить
Жопоблок? Да его еще наши собьют за сотни километров до фронта )
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06.07.2022 16:15 Ответить
Ви в мене вихватили - тільки продати а на виручені кошти купити нашим бійцям вдосталь трусів і шкарпеток щоб хоч з цим у них не було проблем!
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06.07.2022 15:52 Ответить
Та чого піар - у нас же є ціле міністерство оборони , що готувалося шашлики їсти , тепер буде на чолі з міністром якраз на шашлики літати
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06.07.2022 15:55 Ответить
Оптимально, объявить торги и продать, чистую выручку - на нужды ЗСУ. Вертолет разве что генералов перевозить. То же лучше продать.
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06.07.2022 16:10 Ответить
Ага, ще трохи і з'явиться допис, шо нам нінада і віддайте це літаюче лайно назад.
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06.07.2022 16:19 Ответить
А марченко что-то уже заглохла, поняла что ее муж даже уйлу не нужен
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06.07.2022 15:31 Ответить
Вона зара усєрдно працює над мошонкою *****
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06.07.2022 15:44 Ответить
у деда давно пол-шестого=) его только войнушка возбуждает, игра в солдатиков. В детстве не наигрался, в армии не служил, - сейчас наверстывает...
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06.07.2022 17:15 Ответить
продезинфікуйте хлоркою після двох кремдлядєй Віті та Оксанки
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06.07.2022 15:32 Ответить
Там ще два дні кварцувати треба.
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06.07.2022 15:48 Ответить
там надо права по круче автомобильніх
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06.07.2022 15:32 Ответить
Гарне рішення-респект...
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06.07.2022 15:32 Ответить
Єрмак буде літати в Синьогору...
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06.07.2022 15:36 Ответить
На шашлычки.😏
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06.07.2022 16:29 Ответить
з боневтиком
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06.07.2022 17:16 Ответить
Тільки зараз??????? А чого чекали?????
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06.07.2022 15:39 Ответить
Нормальні хлопці зможуть до літака і гарпуни "присобачити"
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06.07.2022 15:39 Ответить
В баби Бені такого добра хоч відбавляй, арештовуйте!!!
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06.07.2022 15:40 Ответить
То свАте...
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06.07.2022 15:45 Ответить
Бабуля Боневтіка поза підозрами =)
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06.07.2022 17:17 Ответить
Чудова новина! А прокурорські хоч щось зможуть потім довести в суді? А якщо Медведчука виправдають?
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06.07.2022 15:41 Ответить
Правильно решили. А для нашего полного удовлетворения надо было-бы мертведчука привязать за ноги к вертушке и прокатать над Мариуполем, что-бы эта тварь увидела, что с городов сделал его кум, который срет в чемодан, *****.
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06.07.2022 15:41 Ответить
Якщо сюди додати літаки Бені, Ахметова, Петра та інших українських сиріт, дивись і не погана додаткова ескадрилья для фронту.
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06.07.2022 15:42 Ответить
Надеюсь он сидит в сырой маленькой камере, с нарами и очком в полу. А не в шикарной комнате, как в номере отеля.
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06.07.2022 15:59 Ответить
Сергій Данілюк

ПРОПОНУЮ!

А давайте на час війни віддамо усі новенькі поліцейські джипи і мікроавтобуси ЗСУ, а поліцейським віддамо військові "буханки" і волонтери будуть забезпечувати не армію беушками, а поліцію.

У нас же війна, то, мабуть так правильніше буде.

Бо навіщо нам поліція, коли військові не зможуть захистити країну?

Хто і коли бачив поліцейського на УАЗ-469, чи на "буханці"? Смішно, так?

Чому ж тоді ми бачимо наших воїнів на цих "шедеврах" радянського автопрому?

Чи сидіти під кущем у "глибокому тилу" з трукамом в руках замість автомата під час війни поліціянтам обов'язково у авто із кондиціонерами?

Ну, якщо ми за свої податки так гарно переоснастили поліцію, але не встигли з ЗСУ, а тут війна, то що нам заважає зараз зробити такий "ченж"?

Чи мені одному здається, що патрульний на аутлендері з кондиціонерчиком і солдат на 50-річному уазику то якось не правильно?

Чи перевезення особового складу поліції новенькими івеко, рено і фордами, а ЗСУ на ГАЗ-53 і ГАЗ-66 це нормально?

То, може, пора нам визначитись із пріоритетами?

Р.S. А волонтери, гадаю, з радістю закамуфлюють увесь поліцейський автопарк для ЗСУ.

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06.07.2022 16:07 Ответить
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06.07.2022 16:08 Ответить
Хорошая и правильная идея. Я бы не трогал полицию в приграничных районах. А вот в тыловых - очень даже имеет смысл переобуть. Также, как и автобазы ВР, КМ и ОПы. Можно под тысячу добротных авто военным перекинуть.
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06.07.2022 16:13 Ответить
оформіть петицію-багато хто підтримає
а ще конфіскувати в користь ЗСУ незадекларовані статки депутатів суддів податківців та інших дармоїдів.
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06.07.2022 18:31 Ответить
А когда же ГПУ арестует имущество и передадут его на нужды ВСУ, некоего гражданина Израиля Ко (он же Бе, он же подельник Ze) находящегося под следствием и санкциями Фемиды США?
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06.07.2022 16:15 Ответить
Хоть щось...
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06.07.2022 16:39 Ответить
А коли дачу і 40 гектарів землі у Закарпатті передадуть якому небудь військовому госпіталю, або дитячому будинку???? Можна реабілітаційному центру для поранених бійців ЗСУ.
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06.07.2022 17:42 Ответить
З поганої вівці хоч шерсті кулак...
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06.07.2022 17:43 Ответить
Копійки. Кожен олігарх і доларові мільярдери-мільйонери повинні щонайменше 50% відсотків своїх коштів перевести на потреби зсу.
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06.07.2022 17:54 Ответить
I тут коломой вiдсидиться?
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07.07.2022 20:36 Ответить
 
 