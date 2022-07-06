Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука. ФОТО

По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

"По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины Виктора Медведчука. В настоящее время правоохранителями изъято это имущество и передано в пользование Вооруженных Сил Украины. Досудебное расследование по процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора в уголовном отношении злоупотребление властью или служебным положением и завладение имуществом (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 УК Украины) осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины", — говорится в сообщении.

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Ранее по ходатайству прокуроров был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром является жена народного депутата Украины Оксана Марченко, которого подозревают в госизмене.





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