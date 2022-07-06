Представители духовенства ПЦУ и УПЦ МП встретились, чтобы преодолеть разделение (обновлено). ФОТО
5 июля на территории Софии Киевской в Митрополичьем доме состоялась первая неформальная, но публичная встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви МП.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Льд тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади. Вчера, в день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира, на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви", - написал министр.
Ткаченко подчеркнул: "Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом - наши общие цели. Я верю, что эта встреча - это начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины. А Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будут этому всячески способствовать".
Детальнее о встрече, которую назвал "первой попыткой диалога духовенства Украинской Церкви разделенных юрисдикций", рассказал протоиерей ПЦУ, клирик Спасо-Преображенского собора в Киеве Андрей Дудченко:
"Я был участником встречи. Собрались 21 клирик из УПЦ и ПЦУ, примерно поровну. Модерировала Елена Богдан, председатель ДЭСС. Был рад увидеть давних друзей и познакомиться с новыми.
Говорили больше трех часов.
Было предложено высказаться прежде всего о том, что у нас есть общее. Понятно, что общего у нас гораздо больше, чем разделяющего:
- У нас есть общая вера, общая богословская, литургическая и каноническая традиции.
- У нас есть общая история, но иногда отличаемся в оценке определенных событий по истории. Надо работать над общим видением истории.
- Мы единственные в понимании деструктивной позиции Московского Патриархата, поддержавшего войну против Украины.
- У нас много общих проблем. Все мы выходцы из РПЦ. Все мы чувствуем нехватку образования духовенства и епископства. Нашим церквям присуща "византийщина" в плане чрезмерного акцентирования ритуала, разных игрушек и атрибутов власти и авторитета.
- Нам нужно изучать и возрождать киевскую традицию – и в литургике, и в церковном искусстве и архитектуре, и в канонической традиции выборности духовенства и епископата.
Было также замечено, что надо отказываться от "языка вражды" по отношению друг к другу.
Кроме того, узнал некоторые интересные нюансы. Так, решения собора УПЦ в Феофании в той части, которые касаются диалога с ПЦУ (и ультимативны), на самом соборе не обсуждались. До этого просто не дошли, а приняли то, что было приготовлено.
Еще более интересно, что митр. Онуфрий дает устные разрешения поминать Кирилла на приходах Киевской епархии, которые этого хотят. Вот такая квази-автокефалия.
Затронули вопрос открытия украинских православных приходов за границей. Сразу почувствовали, что вопрос болезненный. Некоторые участники со стороны УПЦ, как мне показалось, принимали участие в том, что их юрисдикция начала открывать приходы в диаспоре, тогда как ПЦУ этого не может делать официально.
В целом отцы участники со стороны УПЦ произвели приятное впечатление и ощущение, что хотят действительно быть Христовой Церковью в Украине.
Было также предложено отказаться от позорной и антиканонической практики перекрестков. Отцы участники со стороны УПЦ согласились, что они лично признают таинства ПЦУ. Следующим шагом может быть открытое провозглашение того, что верующие могут свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях обеих юрисдикций. С нашей стороны препятствий к этому нет. Мы открыты для общения, сотрудничества и совместной молитвы".
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- Хлопці! А чого це ви приперлися? У мене на ваші парафії уже молоді проукраїнькі священники на черзі стоять!
P. S. Кацапські попи язикам повторюють "Бог єсть любовь" але в кожного за халявою фінка і посвідчення ФСБ. Ці покручі ладні на будь яку ганьбу аби лише зберегти вплив на дебілів в Україні і свої прибутки від їх "окучіванія" в інтересах ***лостану. Геть!
А бенина ***** Ткаченко это активно продвигает?
И что это за лохматая баба по центру? Для большей духовности и легитимности?
"Міністр Ткаченко трошки перебільшив значимість події. Нарада, в якій взяли участь представники з обох сторін в кількості приблизно по 10 отців, справді відбулася. Але від ПЦУ це було офіційне представництво, а з другого боку 10 священиків не мали повноважень від своєї ієрархії та представляли лише власні парафії.
Логічно було б припустити, що це "передова група", яка має узгодити попередні умови та технічні питання, а паралельно можна було б оцінити реакцію своєї пастви. Але здається мені, що й це не відповідає дійсності. Як твердять українські православні експерти, отці з боку нинішньої "УПЦ" не мають впливу в своїй структурі, представляють у ній проукраїнську меншість та вже програли дискусію на недавньому соборі представникам Онуфрія. Йдеться про ту групу, яка звернулася до патріархів древніх Церков із закликом провести церковний суд над кірілом гундяєвим путіновичем. Ще вони вимагали цілковитого розриву з москвою, а не імітації створення незалежної церкви.
Схоже, що й цього разу була представлена патріотична, але все ж меншість у РПЦвУ. Їхні мотиви, напевно, полягають у надії, напрацювавши якісь механізми, підштовхнути Онуфрія до переговорів. Але це видається чимось неймовірним. Думаю, що врешті цю ініціативну групу видавлять із рашистської антицеркви й вони з часом індивідуально пристануть до ПЦУ, що також не зле. Але сподіватися на національне відродження московського попівства - це надмірність"
А якщо ні -
Гнійні покидьки.
поосібне каяття та всіх в послушники
в Україні одна Єдина Помісна Церква
канонічна та українська
Предание его анафеме, первое что должны сделать свещеники Украины, независимо от концессии! Это должно быть обязательным!
Гнать в шею ФСБ ков, подчинённых этого генерала ФСБ.
Я так думаю)
Все остальное вторично!!!
Сказано, что раскол не змивається даже мученической кров'ю.
Подумайте над цим, що зробив ваш пастор Порошенко.
У 1920 роках теж домоглись зробити подібне і що с цього вийшло у прикінці? Нагадаю - війна 1941-1945
Може зараз ці сами грабли?