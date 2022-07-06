Представители духовенства ПЦУ и УПЦ МП встретились, чтобы преодолеть разделение (обновлено). ФОТО

5 июля на территории Софии Киевской в Митрополичьем доме состоялась первая неформальная, но публичная встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви МП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Льд тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади. Вчера, в день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира, на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви", - написал министр.

Ткаченко подчеркнул: "Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом - наши общие цели. Я верю, что эта встреча - это начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины. А Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будут этому всячески способствовать".

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Детальнее о встрече, которую назвал "первой попыткой диалога духовенства Украинской Церкви разделенных юрисдикций", рассказал протоиерей ПЦУ, клирик Спасо-Преображенского собора в Киеве Андрей Дудченко:

"Я был участником встречи. Собрались 21 клирик из УПЦ и ПЦУ, примерно поровну. Модерировала Елена Богдан, председатель ДЭСС. Был рад увидеть давних друзей и познакомиться с новыми.

Говорили больше трех часов.

Было предложено высказаться прежде всего о том, что у нас есть общее. Понятно, что общего у нас гораздо больше, чем разделяющего:

У нас есть общая вера, общая богословская, литургическая и каноническая традиции.

У нас есть общая история, но иногда отличаемся в оценке определенных событий по истории. Надо работать над общим видением истории.

Мы единственные в понимании деструктивной позиции Московского Патриархата, поддержавшего войну против Украины.

У нас много общих проблем. Все мы выходцы из РПЦ. Все мы чувствуем нехватку образования духовенства и епископства. Нашим церквям присуща "византийщина" в плане чрезмерного акцентирования ритуала, разных игрушек и атрибутов власти и авторитета.

Нам нужно изучать и возрождать киевскую традицию – и в литургике, и в церковном искусстве и архитектуре, и в канонической традиции выборности духовенства и епископата.

Было также замечено, что надо отказываться от "языка вражды" по отношению друг к другу.

Кроме того, узнал некоторые интересные нюансы. Так, решения собора УПЦ в Феофании в той части, которые касаются диалога с ПЦУ (и ультимативны), на самом соборе не обсуждались. До этого просто не дошли, а приняли то, что было приготовлено.

Еще более интересно, что митр. Онуфрий дает устные разрешения поминать Кирилла на приходах Киевской епархии, которые этого хотят. Вот такая квази-автокефалия.

Затронули вопрос открытия украинских православных приходов за границей. Сразу почувствовали, что вопрос болезненный. Некоторые участники со стороны УПЦ, как мне показалось, принимали участие в том, что их юрисдикция начала открывать приходы в диаспоре, тогда как ПЦУ этого не может делать официально.

В целом отцы участники со стороны УПЦ произвели приятное впечатление и ощущение, что хотят действительно быть Христовой Церковью в Украине.

Было также предложено отказаться от позорной и антиканонической практики перекрестков. Отцы участники со стороны УПЦ согласились, что они лично признают таинства ПЦУ. Следующим шагом может быть открытое провозглашение того, что верующие могут свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях обеих юрисдикций. С нашей стороны препятствий к этому нет. Мы открыты для общения, сотрудничества и совместной молитвы".