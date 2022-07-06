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Представители духовенства ПЦУ и УПЦ МП встретились, чтобы преодолеть разделение (обновлено). ФОТО

5 июля на территории Софии Киевской в Митрополичьем доме состоялась первая неформальная, но публичная встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви МП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Льд тронулся! Сегодня, когда война ставит перед нами новые вызовы, все лишнее остается позади. Вчера, в день памяти Блаженнейшего митрополита Владимира, на территории Софии Киевской состоялась историческая встреча духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви", - написал министр.

Ткаченко подчеркнул: "Преодолевать разделение, служить народу Украины и строить наш общий дом - наши общие цели. Я верю, что эта встреча - это начало нового, мудрого, сильного пути наших Церквей ради свободного и мирного будущего Украины. А Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести будут этому всячески способствовать".

Представители духовенства ПЦУ и УПЦ МП встретились, чтобы преодолеть разделение (обновлено) 01

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Детальнее о встрече, которую назвал "первой попыткой диалога духовенства Украинской Церкви разделенных юрисдикций", рассказал протоиерей ПЦУ, клирик Спасо-Преображенского собора в Киеве Андрей Дудченко:

"Я был участником встречи. Собрались 21 клирик из УПЦ и ПЦУ, примерно поровну. Модерировала Елена Богдан, председатель ДЭСС. Был рад увидеть давних друзей и познакомиться с новыми.

Говорили больше трех часов.

Было предложено высказаться прежде всего о том, что у нас есть общее. Понятно, что общего у нас гораздо больше, чем разделяющего:

  • У нас есть общая вера, общая богословская, литургическая и каноническая традиции.
  • У нас есть общая история, но иногда отличаемся в оценке определенных событий по истории. Надо работать над общим видением истории.
  • Мы единственные в понимании деструктивной позиции Московского Патриархата, поддержавшего войну против Украины.
  • У нас много общих проблем. Все мы выходцы из РПЦ. Все мы чувствуем нехватку образования духовенства и епископства. Нашим церквям присуща "византийщина" в плане чрезмерного акцентирования ритуала, разных игрушек и атрибутов власти и авторитета.
  • Нам нужно изучать и возрождать киевскую традицию – и в литургике, и в церковном искусстве и архитектуре, и в канонической традиции выборности духовенства и епископата.

Было также замечено, что надо отказываться от "языка вражды" по отношению друг к другу.

Кроме того, узнал некоторые интересные нюансы. Так, решения собора УПЦ в Феофании в той части, которые касаются диалога с ПЦУ (и ультимативны), на самом соборе не обсуждались. До этого просто не дошли, а приняли то, что было приготовлено.

Еще более интересно, что митр. Онуфрий дает устные разрешения поминать Кирилла на приходах Киевской епархии, которые этого хотят. Вот такая квази-автокефалия.

Затронули вопрос открытия украинских православных приходов за границей. Сразу почувствовали, что вопрос болезненный. Некоторые участники со стороны УПЦ, как мне показалось, принимали участие в том, что их юрисдикция начала открывать приходы в диаспоре, тогда как ПЦУ этого не может делать официально.

В целом отцы участники со стороны УПЦ произвели приятное впечатление и ощущение, что хотят действительно быть Христовой Церковью в Украине.

Было также предложено отказаться от позорной и антиканонической практики перекрестков. Отцы участники со стороны УПЦ согласились, что они лично признают таинства ПЦУ. Следующим шагом может быть открытое провозглашение того, что верующие могут свободно посещать храмы и участвовать в богослужениях обеих юрисдикций. С нашей стороны препятствий к этому нет. Мы открыты для общения, сотрудничества и совместной молитвы".

Представители духовенства ПЦУ и УПЦ МП встретились, чтобы преодолеть разделение (обновлено) 02

Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1561) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+57
Мацкальский пархат должен навсегда свалить из Украины. Я допускаю, что там есть 1-2% порядочных людей, пусть они переходят в ПЦУ. С остальными встречаться и перетирать не о чём.
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06.07.2022 16:47
+36
Горбатого могила виправить, ніколи ці прокацапські попи не будуть українськими, це так, окозамилювання, бо йде війна і треба хоч щось зробити для показухи. Не вірю!
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06.07.2022 16:52
+31
Шо, хочуть гундяївські консерви в ПЦУ напхати?
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06.07.2022 16:54
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Мацкальский пархат должен навсегда свалить из Украины. Я допускаю, что там есть 1-2% порядочных людей, пусть они переходят в ПЦУ. С остальными встречаться и перетирать не о чём.
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06.07.2022 16:47 Ответить
Ну с попами то ясно. А что с прихожанами делать?
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06.07.2022 16:57 Ответить
а в них, як і тобі - "акакаяразніца".
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06.07.2022 17:09 Ответить
Вы о 73%? С ними беда полная...
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06.07.2022 17:11 Ответить
А прихожане, пусть внимательно читает Библию!!! Если верят в Бога, а не в ***** и куйндю, то поймут почему на маацковской "церкви", не было и никогда не будет Православия и вообще какой либо религии!!!
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06.07.2022 17:41 Ответить
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06.07.2022 18:59 Ответить
пусть предадут анафеме гундю
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06.07.2022 16:48 Ответить
і ***** зі всією його камарільєю.
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06.07.2022 17:08 Ответить
Не только. Пусть выгонят нафиг Оуфрия и Пашу-мерседеса, ну и еще с полсотни таких же.
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06.07.2022 18:48 Ответить
Горбатого могила виправить, ніколи ці прокацапські попи не будуть українськими, це так, окозамилювання, бо йде війна і треба хоч щось зробити для показухи. Не вірю!
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06.07.2022 16:52 Ответить
УПЦ МП,це філія ФСБ в Україні!!! Нах..,за порєбрік,гнид кремлівських!!!)))
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06.07.2022 16:56 Ответить
Шо, хочуть гундяївські консерви в ПЦУ напхати?
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06.07.2022 16:54 Ответить
Жодного ієрарха з обох стрін не бачу. Сенс цієї зустрічі? Намагання узаконити церкву країни-агресора?
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06.07.2022 16:54 Ответить
сподіваюсь ПЦУ послала гундяевців курсом відомого корабля
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06.07.2022 16:55 Ответить
Так это УПЦ Филарета.
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06.07.2022 16:59 Ответить
А Єпіфаній їм і каже:
- Хлопці! А чого це ви приперлися? У мене на ваші парафії уже молоді проукраїнькі священники на черзі стоять!
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06.07.2022 16:56 Ответить
з дітьми сатани не приведешь паству в Царство Боже
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06.07.2022 16:57 Ответить
Сектанти повинні звільнити храми
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06.07.2022 16:58 Ответить
Коли до кіло меду додати кіло лайна, вийде два кіло лайна.
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06.07.2022 17:07 Ответить
змішали свіжі і солоні огірки в одній діжці, та ще з хріном..
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06.07.2022 17:10 Ответить
Зараз війна, воєннийс тан, це виправдає депортацію кацапських попів в свінолупію. Геть сраной метлою!
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06.07.2022 17:10 Ответить
Який такий "спільний дім"? "Комуналка" в храмах з алкодебільними кацапами?!! РПЦ на *** з України. Феесбешних попів висилати за порєбрік з конфіскацією!

P. S. Кацапські попи язикам повторюють "Бог єсть любовь" але в кожного за халявою фінка і посвідчення ФСБ. Ці покручі ладні на будь яку ганьбу аби лише зберегти вплив на дебілів в Україні і свої прибутки від їх "окучіванія" в інтересах ***лостану. Геть!
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06.07.2022 17:15 Ответить
а нафуя?? мацковскому сатанату та його фсбешним попам немає місця в Україні
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06.07.2022 17:18 Ответить
братва перетерла за догматы)
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06.07.2022 17:19 Ответить
Бог є, а церкви і їхні підприємці ПНХ, тільки на цього папашку римського гляньте
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06.07.2022 17:38 Ответить
Якась не здорова пуйня... Схоже на виставу від беніної шістки - Ткаченка.
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06.07.2022 17:38 Ответить
Ну і даремно ! Про що з тим лайном прокацапським домовлятися ?! Війна їх налякала от вони і приповзли суки фсбешні !😡😡😡За бабло домовляються, ясна річ...
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06.07.2022 17:39 Ответить
Кацапские сатанисты встречаются с Православной церковью Украины чтобы "долати розділення"?

А бенина ***** Ткаченко это активно продвигает?

И что это за лохматая баба по центру? Для большей духовности и легитимности?
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06.07.2022 17:47 Ответить
надибав на https://t.me/Chornovil_official/6844 екслюзив від Тараса Чорновола . Пост великий, але основне:
"Міністр Ткаченко трошки перебільшив значимість події. Нарада, в якій взяли участь представники з обох сторін в кількості приблизно по 10 отців, справді відбулася. Але від ПЦУ це було офіційне представництво, а з другого боку 10 священиків не мали повноважень від своєї ієрархії та представляли лише власні парафії.

Логічно було б припустити, що це "передова група", яка має узгодити попередні умови та технічні питання, а паралельно можна було б оцінити реакцію своєї пастви. Але здається мені, що й це не відповідає дійсності. Як твердять українські православні експерти, отці з боку нинішньої "УПЦ" не мають впливу в своїй структурі, представляють у ній проукраїнську меншість та вже програли дискусію на недавньому соборі представникам Онуфрія. Йдеться про ту групу, яка звернулася до патріархів древніх Церков із закликом провести церковний суд над кірілом гундяєвим путіновичем. Ще вони вимагали цілковитого розриву з москвою, а не імітації створення незалежної церкви.

Схоже, що й цього разу була представлена патріотична, але все ж меншість у РПЦвУ. Їхні мотиви, напевно, полягають у надії, напрацювавши якісь механізми, підштовхнути Онуфрія до переговорів. Але це видається чимось неймовірним. Думаю, що врешті цю ініціативну групу видавлять із рашистської антицеркви й вони з часом індивідуально пристануть до ПЦУ, що також не зле. Але сподіватися на національне відродження московського попівства - це надмірність"
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06.07.2022 17:49 Ответить
Якщо це дійсно ПРАВДА - я згоден !
А якщо ні -
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06.07.2022 21:47 Ответить
УПЦ МП утратить левову частку своїх приходів після війни. Коли повернуться біженці, полонені, воїни ЗСУ, побачать руїни і безчинства т.з. "русскага міра", переповнені цвинтарі і масове "одобрямс" з боку частини московських попів. Онуфрій (українець - Орест Березовський у миру) надіюсь, це розуміє і прийме вірне рішення і як Українець, і задля збереження пастви і доходів...
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06.07.2022 17:55 Ответить
Онуфрій не українець. Це феесбешний манкурт - сектант "руского міра" без честі, совісті, гідності і національності і спрвжньої віри.
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06.07.2022 21:00 Ответить
і скільки подолали?
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06.07.2022 18:06 Ответить
Чемадан-вакзал-расея!
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06.07.2022 18:16 Ответить
без єдиної помісної української церкви не буде сильної України.
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06.07.2022 18:41 Ответить
Не вірте вовкам у овечих шкірах (рпzвУ)!!!
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06.07.2022 18:42 Ответить
"Преодолеть разделение" с российской агентурной сетью - это сильно. И ведь это ВСЕРЬЕЗ обсуждается! Там похоже, иди сумасшедшие, или изменники...
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06.07.2022 19:35 Ответить
Це все має назву, - введення вірусу у тіло здорової людини, й спостерігати за повільною смертю !
Гнійні покидьки.
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06.07.2022 19:41 Ответить
мп тут тепер не просто неканонічний, а злочинний. Хай їдуть до сибіру
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06.07.2022 20:15 Ответить
ніякого примирення!
поосібне каяття та всіх в послушники
в Україні одна Єдина Помісна Церква
канонічна та українська
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06.07.2022 20:40 Ответить
как в том мультике "следствие ведут колобки" НИ чего не понимаю?
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06.07.2022 20:41 Ответить
МП полностью себя дискредитировал в лице Кирилла.
Предание его анафеме, первое что должны сделать свещеники Украины, независимо от концессии! Это должно быть обязательным!
Гнать в шею ФСБ ков, подчинённых этого генерала ФСБ.

Я так думаю)
Все остальное вторично!!!
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07.07.2022 01:51 Ответить
Ви усі тут таки віруючі?
Сказано, что раскол не змивається даже мученической кров'ю.
Подумайте над цим, що зробив ваш пастор Порошенко.
У 1920 роках теж домоглись зробити подібне і що с цього вийшло у прикінці? Нагадаю - війна 1941-1945
Може зараз ці сами грабли?
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07.07.2022 11:15 Ответить
 
 