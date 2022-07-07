Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, отправился в Украину, - Минобороны Литвы. ФОТО

Министерство обороны Литвы отправило в Украину БПЛА Bayraktar TB2, на приобретение которого для Украины литовцы собирали средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Беспилотник покидает Литву, которая позаботилась о логистике, а министерство обороны - о соглашениях по закупке и другие юридические формальности, чтобы дрон со всем вооружением мог быть доставлен в Украину", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.





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Напомним, в конце мая литовская интернетязычная компания Laisvės TV начала сбор средств для покупки дрона "Байрактар" для Украины. Всего было собрано около шести миллионов евро.

2 июня министр обороны Литвы Анусаускас сообщил, что Baykar Makina решила передать БПЛА Bayraktar TB2 бесплатно, а на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы, а остальные пойдут в поддержку Украины.