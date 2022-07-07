Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, отправился в Украину, - Минобороны Литвы. ФОТО
Министерство обороны Литвы отправило в Украину БПЛА Bayraktar TB2, на приобретение которого для Украины литовцы собирали средства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Беспилотник покидает Литву, которая позаботилась о логистике, а министерство обороны - о соглашениях по закупке и другие юридические формальности, чтобы дрон со всем вооружением мог быть доставлен в Украину", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.
Напомним, в конце мая литовская интернетязычная компания Laisvės TV начала сбор средств для покупки дрона "Байрактар" для Украины. Всего было собрано около шести миллионов евро.
2 июня министр обороны Литвы Анусаускас сообщил, что Baykar Makina решила передать БПЛА Bayraktar TB2 бесплатно, а на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы, а остальные пойдут в поддержку Украины.
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Это же клоун 2.0
Наступні "новиє маладие літца" від бабломойського. НухотьпАржом!!!
Скоро підуть 16-17 річні. Ними ще легше керувати.
може петицію написати ЧОМУ БАТАЛЬОН 95 кварталу не на фронті ????
вже не свіжий
Тобто, скавулить про справедливість, гуманність, міжнародне право...
Значить, треба продовжувати бити саме в цю точку. Щоб параша назавжди відправилась на дно.
Вслід за крейсєраммацква.
але... упс... Турція просто не прорускає ВАРЯГ у Чорне Море. До речі, кацапи гнали ВАРЯГ аж з Владівостока, це не близький шлях, пригнали ... й болтаються у Середземному морі, не мають ДОЗВОЛУ від Туреччіни !
видео: https://twitter.com/i/status/1544774819081867265
Ловлять прямо сачками і цілими табунами.
Кажуть, на Зміїному вже нема їх де складати.
Так вперемішку з тру пами років і лежать.
а що там про 600 млн від Притули?
Казав Притула --- або на купівлю Білорусі збираємо, або на ядерку!
Ленинская Гидра должна здохнуть!
Литва розбирає залізницю, що зв'язує Калінінград через територію Литви з Росією. Кажуть, що через санкції Євросоюзу її використовувати не будуть, вона більше не потрібна. Це так здорово, тому що залізничного сполучення Калінінграда з росією більше немає. У литовському уряді кажуть, що якщо люди хочуть приватно приїхати в Калінінград вони повинні їхати на своїх машинах.
Респект Литве!
💛💚❤️🇱🇹🇺🇦💙💛🔱💪