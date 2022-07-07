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Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, отправился в Украину, - Минобороны Литвы. ФОТО

Министерство обороны Литвы отправило в Украину БПЛА Bayraktar TB2, на приобретение которого для Украины литовцы собирали средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, отправился в Украину, - Минобороны Литвы 01

"Беспилотник покидает Литву, которая позаботилась о логистике, а министерство обороны - о соглашениях по закупке и другие юридические формальности, чтобы дрон со всем вооружением мог быть доставлен в Украину", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, отправился в Украину, - Минобороны Литвы 02
Bayraktar, на который собрали деньги литовцы, отправился в Украину, - Минобороны Литвы 03

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Напомним, в конце мая литовская интернетязычная компания Laisvės TV начала сбор средств для покупки дрона "Байрактар" для Украины. Всего было собрано около шести миллионов евро.

2 июня министр обороны Литвы Анусаускас сообщил, что Baykar Makina решила передать БПЛА Bayraktar TB2 бесплатно, а на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы, а остальные пойдут в поддержку Украины.

Автор: 

беспилотник (3586) Литва (2460) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+28
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07.07.2022 00:20
+17
ось який вояка!
видео: https://twitter.com/i/status/1544774819081867265
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07.07.2022 00:24
+17
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07.07.2022 01:19
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Чекаю, коли буде фотка з Притулою і його байрактарами...насправді не його, але все-таки.
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07.07.2022 00:09 Ответить
Чекай

Это же клоун 2.0
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07.07.2022 00:22 Ответить
Сейчас активно пиарят некого задрота Лачена. Похоже на то что это кереатура Бени
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07.07.2022 00:25 Ответить
Читал, что вместо Байрпктара, на собранные сотни миллионов гривен хотят купить ППО
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07.07.2022 00:50 Ответить
Первший раз чую
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07.07.2022 09:23 Ответить
Лаченков- 23 роки. його мама працює суддею у Дніпрі.
Наступні "новиє маладие літца" від бабломойського. НухотьпАржом!!!
Скоро підуть 16-17 річні. Ними ще легше керувати.
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07.07.2022 09:58 Ответить
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07.07.2022 01:19 Ответить
кто вообще на это быдло ходит?
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07.07.2022 04:00 Ответить
поетеса зі світовим ім'ям... *****
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07.07.2022 04:02 Ответить
Маразму нєт прєдєла
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07.07.2022 06:51 Ответить
Це не маразм. Це ВАЗеленський та його провладна пліснява команда , маладихспециалістов від кварталу та лігисмЕха, борються з "кумівством".
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07.07.2022 10:04 Ответить
БЛИН, позорище !!!

може петицію написати ЧОМУ БАТАЛЬОН 95 кварталу не на фронті ????
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07.07.2022 10:04 Ответить
"Дурне поїхало в турне". © Павло Глазовий
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07.07.2022 16:18 Ответить
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07.07.2022 00:20 Ответить
Где остальные 10+?
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07.07.2022 03:55 Ответить
Чому на російський мові ? Шоб оркі читали ?
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07.07.2022 10:06 Ответить
https://youtu.be/h-D-CefAIiE
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07.07.2022 00:21 Ответить
красиво!
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07.07.2022 00:34 Ответить
Ваня, кончай тут говно на вентилятор насыпать ))
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07.07.2022 00:29 Ответить
Реєстрація: 22 червня 2022

вже не свіжий
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07.07.2022 00:33 Ответить
ага! ))
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07.07.2022 00:35 Ответить
Таки завонявся (( два тижні для бота , критичний термін ((
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07.07.2022 01:48 Ответить
... Або параша, коли отримає по сусалу, демонструє жест доброї волі.

Тобто, скавулить про справедливість, гуманність, міжнародне право...

Значить, треба продовжувати бити саме в цю точку. Щоб параша назавжди відправилась на дно.
Вслід за крейсєраммацква.
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07.07.2022 02:02 Ответить
охерительно дружні, у Середземному морі стоїть єскадра Параші, яка вкрай потрібна зараз Параші на війні, до речі там є клон крейсера Москва, називаеться ВАРЯГ, цей ВАРЯГ може вирішити ті ж самі питання з десантом на Одесу, Зміїним, Приднестровьем, та взагалі блокадою моря, які вирішував крейсер Москва

але... упс... Турція просто не прорускає ВАРЯГ у Чорне Море. До речі, кацапи гнали ВАРЯГ аж з Владівостока, це не близький шлях, пригнали ... й болтаються у Середземному морі, не мають ДОЗВОЛУ від Туреччіни !
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07.07.2022 03:37 Ответить
ось який вояка!
видео: https://twitter.com/i/status/1544774819081867265
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07.07.2022 00:24 Ответить
Гарний справді... А чомусь про Патрончика нашого нічого не чути...
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07.07.2022 00:26 Ответить
мабуть нема коли...., працюэ...... )
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07.07.2022 00:31 Ответить
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07.07.2022 01:00 Ответить
КАзали хлопці з МНС - "Пес займається службою!" Де і як - це "справа десята"
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07.07.2022 10:53 Ответить
Самое время Укранцам задуматься про эти байрактары и про каналы связи этих байрактаров! Кацапы точно знают на какой частоте их ловить
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07.07.2022 00:26 Ответить
bred. Turcija vojujet s kacapami v Afrike , Siriji , Azerbaidzane - s kokova perepuga im slivatj vragu takuju informaciju ? k tomu zhe - chastoti sami posebe nechevo nedajut - ih mozhna "atskanirovatj" spektr-analizatorom. vse kanali svjazi kodirovani i zashisheni.
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07.07.2022 00:45 Ответить
Так-так, сєрГЄЙ!

Ловлять прямо сачками і цілими табунами.
Кажуть, на Зміїному вже нема їх де складати.
Так вперемішку з тру пами років і лежать.
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07.07.2022 02:06 Ответить
Ačiū
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07.07.2022 00:33 Ответить
Cože?
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07.07.2022 00:52 Ответить
Гуглперекладач стверджує, що "Ačiū"- "дякую", литовською.
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07.07.2022 10:11 Ответить
добре
а що там про 600 млн від Притули?
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07.07.2022 00:41 Ответить
Байрактарів вже достатньо!
Казав Притула --- або на купівлю Білорусі збираємо, або на ядерку!
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07.07.2022 02:08 Ответить
Вдалого полювання на мордвинських орків
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07.07.2022 02:27 Ответить
Братья Литовцы,спасибо за помощь, будем вместе бороться с фашисто-большевизмом!
Ленинская Гидра должна здохнуть!
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07.07.2022 03:08 Ответить
Як вам така новина з Литви?
Литва розбирає залізницю, що зв'язує Калінінград через територію Литви з Росією. Кажуть, що через санкції Євросоюзу її використовувати не будуть, вона більше не потрібна. Це так здорово, тому що залізничного сполучення Калінінграда з росією більше немає. У литовському уряді кажуть, що якщо люди хочуть приватно приїхати в Калінінград вони повинні їхати на своїх машинах.
Респект Литве!
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07.07.2022 05:08 Ответить
Нажаль фейк(
💛💚❤️🇱🇹🇺🇦💙💛🔱💪
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07.07.2022 06:47 Ответить
Велика подяка справжнім братам- литовцям!
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07.07.2022 06:26 Ответить
Низький уклін і щира подяка Литві, справжнім друзям України!!!
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07.07.2022 10:05 Ответить
Дякуємо, від щирого серця!
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07.07.2022 10:12 Ответить
 
 