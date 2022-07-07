6 июля в Донецкой области погибли 7 мирных жителей из-за вражеских обстрелов, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки из-за обстрелов оккупантов на Донетчине погибли 7 мирных жителей.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! За 6 июля россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 3 в Торецке, 2 – в Авдеевке, 1 – в Кодеме и 1 – в Северске. Еще 2 человека получили ранения", – отметил Кириленко.

Кириленко добавляет, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!", - резюмирует глава региона.

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