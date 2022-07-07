Монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией снесли в Переяславе, - глава Киевской ОВА Кулеба. ФОТО

В городе Переяслав снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в который раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может", - говорится в сообщении.

Памятник демонтирован по решению громады и органа местного самоуправления.

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