РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9891 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
6 243 23

Монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией снесли в Переяславе, - глава Киевской ОВА Кулеба. ФОТО

В городе Переяслав снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в который раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может", - говорится в сообщении.

Памятник демонтирован по решению громады и органа местного самоуправления.

Также читайте: С военного кладбища в Вильнюсе уберут памятник советским воинам

Монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией снесли в Переяславе, - глава Киевской ОВА Кулеба 01

Монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией снесли в Переяславе, - глава Киевской ОВА Кулеба 02

Автор: 

памятник (2239) Переяслав-Хмельницкий (66) снос (153) Кулеба Алексей (108)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
"Воз'єднання?! Двадцять четверта війна московії проти українців. Мілліони загублених душ українців від цих "воз'єднань". Тільки стіна висотою 12 м і все те, що за стіною засипати хлорним вапном, а зверху забетонувати. Крапка.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:13
+25
Этот монумент раздолбать на щебень! Что б никогда не было поползновения восстановить!
показать весь комментарий
07.07.2022 10:14
+25
показать весь комментарий
07.07.2022 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудово, геть таку "дружбу" з теренів України!!!
показать весь комментарий
07.07.2022 10:10 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2022 10:54 Ответить
"Воз'єднання?! Двадцять четверта війна московії проти українців. Мілліони загублених душ українців від цих "воз'єднань". Тільки стіна висотою 12 м і все те, що за стіною засипати хлорним вапном, а зверху забетонувати. Крапка.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:13 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2022 10:56 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2
показать весь комментарий
08.07.2022 08:48 Ответить
Этот монумент раздолбать на щебень! Что б никогда не было поползновения восстановить!
показать весь комментарий
07.07.2022 10:14 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2022 10:55 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2022 10:57 Ответить
Та нема у них "будущего"... Стерти з лиця Матінки-Землі ! Аби й пороху не залишилося.
показать весь комментарий
07.07.2022 11:28 Ответить
Оце тільки зараз⁉️😡
показать весь комментарий
07.07.2022 10:38 Ответить
та тільки вчора краєзнавці випадково знайшли.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:49 Ответить
Ніякого воззєднання не було.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:43 Ответить
Пам"ятника Шолом-Алейхему у Переяславі досі немає. Та й інших видатних осіб у місті народилося чимало
показать весь комментарий
07.07.2022 10:48 Ответить
А чому ще не в 2014 році??? На що чекали? Чи може війни не було з вонючими москалями???
показать весь комментарий
07.07.2022 11:15 Ответить
В Одессе пора снести памятник немецкой шлюхе Катьке...
показать весь комментарий
07.07.2022 11:42 Ответить
Поставить у муниципального туалета - пусть рукой показывает направление к нему. 👉
показать весь комментарий
07.07.2022 14:01 Ответить
і хмельницького туди ж.
показать весь комментарий
07.07.2022 11:58 Ответить
"воз,єднанння" ніколи не було, був договір взаємодопомоги й військової підтримки двух рівноправних суб,єктів, за який Богдан ще й сріблом заплатив... договір закінчився, а кацапня з України не вийшла...пішла в хід звичайна брехня й фальсифікація, щоб об,яснити окупацію України... зараз ніяких договорів з кацапами немає, зато є таж сама брехня(кацап не міняється)... в кацапських архівах Договор України з московією є, але свинособаки не бажають його показати й оприлюднити... там ніяким "воз,єднанням" і не смердить....
показать весь комментарий
07.07.2022 12:15 Ответить
до речі, кацапи не хочуть договір показувати, ок. потрібно стверджувати, що ніякого й договору не було(або те, що вигідно), то також придумана кацапами брехня. і пашлі мацковські свинособаки нах!
показать весь комментарий
07.07.2022 12:19 Ответить
Тамбовські вовки їм друзі...
показать весь комментарий
07.07.2022 12:48 Ответить
давно пора!Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо оддав Україну москолям поганим'
показать весь комментарий
07.07.2022 13:16 Ответить
Возз'єднання.

Як це нагадує Возз'єднання московії та Новгородської республіки... Все таки до творчості ці гобліни не здатні.

Хто не знає перед окупацією України московія окупувала Новгород. При чому тоді в московії при владі не було ще ніяких німецьких родів (на руїнах тартарії німці імперію ще не створили) і московити діяли вільно, а саме вирізали всіх місцевих жителів разом із їх жінками та дітьми, яких багато днів згідно літописів масово топили та вбивали. А потім ще на протязі 100 років новгородські землі московити чистили від місцевих жителів. В історіографії російської імперії це зветься "війна за об'єднання" та "новгородські погроми".

Україні на фоні новгородців більше пощастило. Після програшу Тартарії та розбиття її військ у війні із європейцями було вирішено асимілювати московитів, щоб раз і назавжди закрити проблему гоблінської орди. Як наслідок появилась "російська імперія". Столицею якої зробили побудоване європейцями європейське місто Санкт-Петербург (тому не дивуйтесь що в назві у нього німецьке слово "бург", та й взагалі "санкт"...) А так як для імперії треба велику історію, єдину мову, єдину релігію та інше, і приписування собі статуса третього риму виглядало на міжнародній арені смішно, то німці умовили Київський патріархат переїхати (віджали) історію Русі та русинів (так багато для кого буде відкриттям але власна назва згідно всіх літописів ніякі не русичі чи русские, а русини)... І ось "третій рим" став "россією" з россійським язиком. І на його престол сіли німецькі роди які вклались в створення цієї імперії.
показать весь комментарий
07.07.2022 20:11 Ответить
Пропоную на його місце поставити "Пам'ятник 300 ліття створення Першої Демократичної Конституції Пилипом Орликом".

На фоні орди це виглядатиме круто, бо показуватиме що у нас демократія появилась ще до того як у них імперський устрій з його рабством, сервами, списками про ранги та інше. Це демонструватиме наскільки сильно вони відстають у розвитку.
показать весь комментарий
07.07.2022 20:18 Ответить
 
 