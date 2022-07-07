Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков. ФОТО
Три недели назад женщина приехала в Украину, чтобы помочь защищать нашу землю от российской агрессии.
О гибели Талиты сообщило британское издание Daily Mail, передает Цензор.НЕТ.
Женщина приехала в Украину вместе с напарником Дугласом Буриго, бывшим военнослужащим. Они оба воевали против оккупатов в составе Интернационального легиона.
30 июня при обстреле Харькова ду Вале и Буриго находились в бомбоубежище. Российская ракета попала в укрытие, и начался пожар. Женщина задохнулась в дыму. Напарник пытался ее спасти, но погиб под обстрелом.
39-летняя ду Вале принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и раньше воевала против ИГИЛ в Ираке, рассказывая о своем боевом опыте в YouTube. В частности, она записывала видео о том, как проходила снайперская подготовка, когда присоединилась к вооруженным силам Иракского Курдистана.
До этого изучала юриспруденцию, смолоду работала моделью и актрисой, была активисткой-зоозащитницей.
Буриго было 40 лет. Он раньше служил в бразильской армии. Потом работал водителем грузовика, имел свою шиномонтажную мастерскую.
МИД Бразилии подтвердил гибель двух своих граждан.
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Вічна пам'ять...
Кацапи здохніть.
І не снайперка, а снайпер! Замахався вже повторювати! Хто бере таких неграмотних на роботу?
Если посмотреть кто кроме регулярных войск воюет в Украине, получается любопытный тренд. В украинской стороне профессора, знаменитости в хорошем смысле итд. В российской - вагнеровцы с неофашистами и просто каким то мраком из дна совка.
Дуже дуже жаль.
любов?
"Женщина приехала в Украину вместе с напарником Дугласом Буриго, бывшим военнослужащим. Они оба воевали против оккупатов в составе Интернационального легиона.30 июня при обстреле Харькова ду Вале и Буриго находились в бомбоубежище. Российская ракета попала в укрытие, и начался пожар. Женщина задохнулась в дыму. Напарник пытался ее спасти, но погиб под обстрелом." Источник:
Сильно удивляются когда оказываются под накрытием артиллерии, градов и ураганов. Бегают потом с квадратными глазами, в глубоком шоке, не успевают поделится своим опытом в соцсетях как переходят в разряд 200-ых. Привыкли у себя на западах воевать точечно, с технологическим приемуществом, против аборигенов и папуасов. А тут херак, и даже из убежища не успеваешь выбежать.
Про эту же что сказать...
Это тебе не Ирак и не ИГИЛ, девочка.
Тут враг не церемонится и ****** всерьез, да по площадям. Не мелочась, не разбирая целей и не жалея боеприпасов.
RIP
І доводиться говорити - земля їй пухом...
Жалко
Земля ей пухом