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Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков. ФОТО

Три недели назад женщина приехала в Украину, чтобы помочь защищать нашу землю от российской агрессии.

О гибели Талиты сообщило британское издание Daily Mail, передает Цензор.НЕТ.

Женщина приехала в Украину вместе с напарником Дугласом Буриго, бывшим военнослужащим. Они оба воевали против оккупатов в составе Интернационального легиона.

30 июня при обстреле Харькова ду Вале и Буриго находились в бомбоубежище. Российская ракета попала в укрытие, и начался пожар. Женщина задохнулась в дыму. Напарник пытался ее спасти, но погиб под обстрелом.

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39-летняя ду Вале принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и раньше воевала против ИГИЛ в Ираке, рассказывая о своем боевом опыте в YouTube. В частности, она записывала видео о том, как проходила снайперская подготовка, когда присоединилась к вооруженным силам Иракского Курдистана.

До этого изучала юриспруденцию, смолоду работала моделью и актрисой, была активисткой-зоозащитницей.

Буриго было 40 лет. Он раньше служил в бразильской армии. Потом работал водителем грузовика, имел свою шиномонтажную мастерскую.

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МИД Бразилии подтвердил гибель двух своих граждан.

Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков 01
Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков 02
Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков 03
Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков 04
Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков 05
Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков 06
Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков 07
Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков 08
Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков 09

Бразилия (305) женщины (886) смерть (9218) модель (27) потери (4381) добровольцы (1166)


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Топ комментарии
+92
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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07.07.2022 10:17
+51
Героям СЛАВА!
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07.07.2022 10:38
+37
Царство Небесне і вічна слава.
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07.07.2022 11:05
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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07.07.2022 10:17 Ответить
Ото вам і ходи в укриття під час тривоги...
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07.07.2022 10:23 Ответить
Редакторе, цей заголовок, в Україні під час війни, має читатись так: Снайпер, акторка, модель
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07.07.2022 14:04 Ответить
Вона снайпер.
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07.07.2022 10:29 Ответить
Ти статтю читав, вумник диванний?
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07.07.2022 10:36 Ответить
А ти, п'ятачок, без помиїв не можеш?
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07.07.2022 10:52 Ответить
RiP
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07.07.2022 10:29 Ответить
Очень грустно. RIP
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07.07.2022 10:36 Ответить
Героям СЛАВА!
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07.07.2022 10:38 Ответить
Царство Небесне і вічна слава.
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07.07.2022 11:05 Ответить
****** - представил себе как бы мог выглядеть Тик-Ток в 1941 году и аж подурнело мне...
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07.07.2022 11:13 Ответить
Дякуємо за допомогу! Вічна пам'ять!
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07.07.2022 11:24 Ответить
Земля пухом цим Героям.
Кацапи здохніть.
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07.07.2022 13:52 Ответить
Війна і понти різні речі. Нефіг робити селфі де не треба. Фронт це не розваги.
І не снайперка, а снайпер! Замахався вже повторювати! Хто бере таких неграмотних на роботу?
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07.07.2022 13:57 Ответить
снайперка, бо в українській мові є фемінітиви. професор -професорка, вчитель - вчителька, лікар - лікарка, снайпер - снайперка і т д.
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07.07.2022 14:07 Ответить
Шановний, покажіть де в книгах української мови йде мова про такі фемінітиви? По вашому президентка або парамедикиня це правильно? І вчителька це не правильно. і лікарка теж. В побутовому обігу можна як завгодно викривляти, але не офіційно.
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07.07.2022 23:53 Ответить
Якраз за новими останніми правилами правопису снайперКА,міністерКА,і так далі.
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07.07.2022 19:02 Ответить
...вчителиця, послиця...
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07.07.2022 21:05 Ответить
Не будь ослом.
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07.07.2022 22:43 Ответить
якими останніми правилами?
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08.07.2022 14:26 Ответить
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07.07.2022 14:46 Ответить
схоже вона представниця курдського народу
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07.07.2022 14:49 Ответить
Гарна пара! Напевно кохали один-одного... і разом пішли... Вічна пам'ять!
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07.07.2022 15:01 Ответить
Дуже жаль...дякуємо!
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07.07.2022 15:05 Ответить
Шкода що на її місці не опинився Коля Тищенко чи який небудь Юзік.
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07.07.2022 15:28 Ответить
Да, это точно!!!
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07.07.2022 22:55 Ответить
Царство ей небесное.

Если посмотреть кто кроме регулярных войск воюет в Украине, получается любопытный тренд. В украинской стороне профессора, знаменитости в хорошем смысле итд. В российской - вагнеровцы с неофашистами и просто каким то мраком из дна совка.
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07.07.2022 16:32 Ответить
Зачем девушек на передовую посылать - они могут пользу и вдали от линии фронта приносить.
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07.07.2022 16:42 Ответить
Они разные. Некоторых никак от фронта не удержишь.
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07.07.2022 17:10 Ответить
в спам животное
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07.07.2022 17:55 Ответить
іноземка віддала життя за Україну. без коментарів
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07.07.2022 17:48 Ответить
R.I.P
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07.07.2022 17:51 Ответить
Це справжні герої, що їдуть воювати за українців.
Дуже дуже жаль.
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07.07.2022 18:27 Ответить
незрозуміла історія, треба трохи більше деталей - чому саме она опинилася в Україні?
любов?
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07.07.2022 19:13 Ответить
Вот, из статьи.
"Женщина приехала в Украину вместе с напарником Дугласом Буриго, бывшим военнослужащим. Они оба воевали против оккупатов в составе Интернационального легиона.30 июня при обстреле Харькова ду Вале и Буриго находились в бомбоубежище. Российская ракета попала в укрытие, и начался пожар. Женщина задохнулась в дыму. Напарник пытался ее спасти, но погиб под обстрелом." Источник:
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07.07.2022 20:11 Ответить
А ты как вижу, ну уж слишком очень любопытный.
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07.07.2022 23:02 Ответить
Каждому погибшему иностранцу за свободу Украины необходим ставить памятники после победы. Вместо всех этих лениных джержинских куйбышевых. Называть в их честь улицы и площади. Потому что эти люди умерли за нашу с вами свободу. В то время как куча хитрожопых украинцев (в кавычках) мужского пола тусят по Европам и делают вид что произходящее в Украине их не касается, находится иностранцы, готовые рисковать жизнью ради нас. Бразилия вообще с другой стороны планеты, какое бы им дело было? Но чувство справедливости сильнее расстояния. Самое малое что мы можем сделать- увековечить память героев из других стран.
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07.07.2022 19:27 Ответить
да - любой иностранец который воюет за Украину достоин если не памятника то очень достойного внимания и отношения в то время как многие "украинцы" пытаются свалить за любые деньги за границу или косят под пацифистов-нудистов
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07.07.2022 23:18 Ответить
Некоторые гастролеры приехали в украину как на сафари.
Сильно удивляются когда оказываются под накрытием артиллерии, градов и ураганов. Бегают потом с квадратными глазами, в глубоком шоке, не успевают поделится своим опытом в соцсетях как переходят в разряд 200-ых. Привыкли у себя на западах воевать точечно, с технологическим приемуществом, против аборигенов и папуасов. А тут херак, и даже из убежища не успеваешь выбежать.
Про эту же что сказать...
Это тебе не Ирак и не ИГИЛ, девочка.
Тут враг не церемонится и ****** всерьез, да по площадям. Не мелочась, не разбирая целей и не жалея боеприпасов.
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07.07.2022 20:36 Ответить
закрий ***** рашист, оди возвеличення тут кацапні пише, чмо прокляте
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07.07.2022 22:04 Ответить
😪 R.I.P.
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07.07.2022 20:41 Ответить
вічна память земля пухом щоб ви здохли кацапи довбані
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07.07.2022 22:07 Ответить
Царство небесное, соболезнование родным и близким. Вечная Слава!
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07.07.2022 23:07 Ответить
Слава Бразилії!
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07.07.2022 23:10 Ответить
спасибо Бразилия за своих достойных сыновей и дочек
RIP
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07.07.2022 23:19 Ответить
Прекрасная женщина!Светлая память и земля ей пухом!
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08.07.2022 00:05 Ответить
Цікава молодичка.
І доводиться говорити - земля їй пухом...
Жалко
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08.07.2022 05:16 Ответить
Смелая и красивая...
Земля ей пухом
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08.07.2022 07:36 Ответить
 
 