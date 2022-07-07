Женщина-добровольец из Бразилии Талита ду Вале погибла от российской ракеты, защищая Харьков. ФОТО

Три недели назад женщина приехала в Украину, чтобы помочь защищать нашу землю от российской агрессии.

О гибели Талиты сообщило британское издание Daily Mail, передает Цензор.НЕТ.

Женщина приехала в Украину вместе с напарником Дугласом Буриго, бывшим военнослужащим. Они оба воевали против оккупатов в составе Интернационального легиона.

30 июня при обстреле Харькова ду Вале и Буриго находились в бомбоубежище. Российская ракета попала в укрытие, и начался пожар. Женщина задохнулась в дыму. Напарник пытался ее спасти, но погиб под обстрелом.

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39-летняя ду Вале принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и раньше воевала против ИГИЛ в Ираке, рассказывая о своем боевом опыте в YouTube. В частности, она записывала видео о том, как проходила снайперская подготовка, когда присоединилась к вооруженным силам Иракского Курдистана.

До этого изучала юриспруденцию, смолоду работала моделью и актрисой, была активисткой-зоозащитницей.

Буриго было 40 лет. Он раньше служил в бразильской армии. Потом работал водителем грузовика, имел свою шиномонтажную мастерскую.

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МИД Бразилии подтвердил гибель двух своих граждан.

















