РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9891 посетитель онлайн
Новости Фото Война
4 471 30

В Мариуполе рашисты вывезли из города все ценные экспонаты из музеев, - городской совет. ФОТО

Во временно оккупированном РФ Мариуполе решители вывезли все ценные экспонаты из музеев города. Среди них оригиналы картин Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

В Мариуполе рашисты вывезли из города все ценные экспонаты из музеев, - городской совет 01

"Российские оккупанты вывезли из города все ценные экспонаты. Так же грабили нацисты во Второй мировой войне. Краеведческий и Художественный музеи остались без своих коллекций, которые являются культурным наследием города и региона. А сами учреждения уничтожили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне украли подлинники картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты.

Также смотрите: В Мариуполе оккупанты без предупреждения снесли дом, не дав жильцам забрать вещи. ВИДЕО

"Так же более 75 лет назад действовали нацисты. Грабили музеи и вывозили к себе", - добавили в городском совете.

Мариуполь (5710) музей (723) ограбление (1369)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
А наш Ткаченко , міністр, не вивіз.
Тому що переймався іншими питаннями.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:51
+12
Они Мрiю оставили окупантам. А вы про какие то картины
показать весь комментарий
07.07.2022 10:58
+9
Все це давно відомо, але в мене не це викликає обурення. В мене питання до Вови й Ко. Якого хєра, знаючи наперед про агресію, хоча б самі цінні експонати заздалегідь не вивезли подалі до тилу? Я не тільки за Маріуполь пишу. Ця картина спостерігається на усіх захоплених територіях. До того ж ми всі чудово знаємо, що цапи ніколи нічого не повертали й не повернуть.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І хто ж таке вже колись робив?
показать весь комментарий
07.07.2022 10:43 Ответить
сталин и шо? чо, он хотя бы "горит вечно"? нет конечно, а дебилы верят - одни шо он "горит", вторые что онвялик
показать весь комментарий
07.07.2022 10:59 Ответить
Да какая разница на каком языге разгаваривать. Вы нипанимаете. Это они асвабаждают жителей бимбаса от разного западного барахла которое будет мешать им впитывать прелести рузгого мира. Хорошо что мы дороги хорошие построили на бимбасе. Теперь эти музейные экспонаты как и наше зерно доедут на Рашку в целости и сохранности.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:45 Ответить
Самое смешное, что они обносят краеведческий музей. Там нет никаких дорогостоящих экспонатов и ценные они только для истории края.
показать весь комментарий
07.07.2022 11:51 Ответить
Вывозят уже лет 400...если не больше..
Крыса мавзолейна сам казав...
А мы Цап-царап...
Потому и зовут вас кацапсины...
показать весь комментарий
07.07.2022 10:49 Ответить
Все це давно відомо, але в мене не це викликає обурення. В мене питання до Вови й Ко. Якого хєра, знаючи наперед про агресію, хоча б самі цінні експонати заздалегідь не вивезли подалі до тилу? Я не тільки за Маріуполь пишу. Ця картина спостерігається на усіх захоплених територіях. До того ж ми всі чудово знаємо, що цапи ніколи нічого не повертали й не повернуть.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:54 Ответить
Потому что они некомпетентные импотенты, которые хороши только в пиаре. Видосики записывать, платить за джинсу журналистам 200 баксов, нагонять ботофермы.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:59 Ответить
Нацизм, рашизм-какая разница
показать весь комментарий
07.07.2022 10:50 Ответить
А наш Ткаченко , міністр, не вивіз.
Тому що переймався іншими питаннями.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:51 Ответить

показать весь комментарий
07.07.2022 11:16 Ответить
От же міська рада! То що люди не хотіли, не могли евакуюватись - зрозуміло, але ж цінності, картини й т.п. могли вивезти!! Знали ж що мародерять! Чи оркам на сувеніри оставили?
показать весь комментарий
07.07.2022 10:54 Ответить
не на часі (с)
показать весь комментарий
07.07.2022 10:55 Ответить
Они Мрiю оставили окупантам. А вы про какие то картины
показать весь комментарий
07.07.2022 10:58 Ответить
Люди не нехотели, люди не могли. Нам сначала рассказывали про злость в глазах военных, про дрожи нужные для выпечки хлеба, а через два дня город уже был в кольце и обстреливать начали не только левый берег и Сартану, но и центр города. Люди сами метались по всему городу, чтобы выбраться, но везде по городу шли бои и выйти было нельзя. Эвакуироваться заранее смог только мэр. Что уж тут говорить про все остальное. Нас в Мариуполе просто бросили: и военных и цивильных.
показать весь комментарий
07.07.2022 11:49 Ответить
То фігня. Головне що вкрали фонтан по якому бігав клоун.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:54 Ответить
Ну, ти прав, по ******* дорогах експонати не доїхали б. Усім тоді б користь... Узагалі б перед війною треба було усі дороги поруйнувати, мости у повітря повисаджувати, експонати у музеях понищити, НУ ЩЕ Й СОФІЮ висадити у повітря? ВИ хоч себе чуєте, чи параша заставляє муть нести?
показать весь комментарий
07.07.2022 10:57 Ответить
Мощи князя Ярослава Мудрого скомуниздили из Киева летом 1966 года...якобы для научного исследования и установления идентичности Великого Князя Киевской Руси...
Псы моцкальские...ордынцы зачуханные...
показать весь комментарий
07.07.2022 10:57 Ответить
Надо уточнить: все это благодаря бездарной продажной власти, для которой национальное достояние Украины ничего не значит. А местная власть в Донбассе почти вся состояла из убюдков-рыгов, которые только и ждали сдачи города.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:58 Ответить
Будьте об'єктивними: для мудрого нарiду "національне надбання України теж нічого не означає"
показать весь комментарий
07.07.2022 11:08 Ответить
Треба буде повертати… кров'ю і харками кацапськими повертати…
показать весь комментарий
07.07.2022 11:01 Ответить
Оце і все, що треба знати про «русскую культуру»!
показать весь комментарий
07.07.2022 11:02 Ответить
Культура на РабZee ...дешовая пятиконечная попса и Владимирский ГУЛАГ

Типа централ...
показать весь комментарий
07.07.2022 11:06 Ответить
Крадіжка чужої культури і історії задокументована!
показать весь комментарий
07.07.2022 11:34 Ответить
Питання, де був мер міста напередодні війни? Всім по Україні на місцях був наказ готуватись. До нього взагалі багато питань. Чому не вивіз цінні експонати з міста? Чому не підготував бомбосховищ,люди ховались в драмтеатрі. Звісно винні у війні кацапи,але ж можна було хоч трохи підготуватись.
показать весь комментарий
07.07.2022 11:46 Ответить
Мэр, чуть ли не 24 числа покинул город. Говорил что на него покушение было уготовано. Потом пока ещё был свет и интернет, несколько дней, вешал что ситуация контролируемая и все. Сам мэр в больших антагонизмах с опзж. У них конфликты постоянные были. Кто там кому мешал не знаю, я обычный гражданин, без доступа к такой информации.
показать весь комментарий
07.07.2022 12:24 Ответить
Вони дістались окупантам, бо Боневтік, будучи попередженим ще за рік до кацапського наступу, не хотів, щоб через вивіз експонатів почалась паніка і постраждала економіка "велике крадівництво".
показать весь комментарий
07.07.2022 11:49 Ответить
Вони і лізуть в Україну за історією. Без України їхня історія: фіно-угри (якими вони ой як не ******* бути), та Золота орда (яку навіть згадувати не *******). Усі європейські процеси (а московити жах як хочуть бути європейцями) - усе в Україні. Колонії давних греків, римлян, Візантії, готи, скіфи, сармати, кельти, королі та лицарі. Ну й звісно Русь та батькивщина слов'ян. Все це в Україні, а не на московських болотах.
показать весь комментарий
07.07.2022 12:00 Ответить
что помешало украинской власти вовремя эвакуировать ценности и кто за это должен нести ответственность?
если не проводилось расследовпние и никто не понес ответсвенности, значит это сговор
показать весь комментарий
07.07.2022 12:37 Ответить
Когось розстріляють за сдачу цінностей?
показать весь комментарий
07.07.2022 13:20 Ответить
Вчіться як треба діяти.
показать весь комментарий
07.07.2022 20:26 Ответить
 
 