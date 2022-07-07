В Мариуполе рашисты вывезли из города все ценные экспонаты из музеев, - городской совет. ФОТО
Во временно оккупированном РФ Мариуполе решители вывезли все ценные экспонаты из музеев города. Среди них оригиналы картин Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.
"Российские оккупанты вывезли из города все ценные экспонаты. Так же грабили нацисты во Второй мировой войне. Краеведческий и Художественный музеи остались без своих коллекций, которые являются культурным наследием города и региона. А сами учреждения уничтожили", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне украли подлинники картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты.
"Так же более 75 лет назад действовали нацисты. Грабили музеи и вывозили к себе", - добавили в городском совете.
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