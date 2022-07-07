Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция. ФОТО
Полиция задокументировала 28 вражеских ударов в 16 населённых пунктах. Россияне обстреляли население ракетами ЗРК "С-300", РОСВ "Ураган", "Град", артиллерией и танками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции.
"Под огнем оказались города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Желанное, села Веселая Долина, Калиново, Карловка, Карповка, Клещиевка, Кодема, Ласточкино, Максимилиановка, Нетайлово, Первомайское, Соловьево", - говорится в сообщении.
Разрушения получили 47 гражданских объектов: 27 жилых домов, из них 4 многоквартирных, школа, детский сад, техникум, колледж, больница, центр предоставления соцуслуг, админздание, трансформатор, поля с пшеницей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий07.07.2022 11:28 Ответить Мне нравится 0
Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий07.07.2022 12:22 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль