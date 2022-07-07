Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция. ФОТО

Полиция задокументировала 28 вражеских ударов в 16 населённых пунктах. Россияне обстреляли население ракетами ЗРК "С-300", РОСВ "Ураган", "Град", артиллерией и танками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции.

"Под огнем оказались города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Желанное, села Веселая Долина, Калиново, Карловка, Карповка, Клещиевка, Кодема, Ласточкино, Максимилиановка, Нетайлово, Первомайское, Соловьево", - говорится в сообщении.

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Разрушения получили 47 гражданских объектов: 27 жилых домов, из них 4 многоквартирных, школа, детский сад, техникум, колледж, больница, центр предоставления соцуслуг, админздание, трансформатор, поля с пшеницей.





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