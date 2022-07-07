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Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция. ФОТО

Полиция задокументировала 28 вражеских ударов в 16 населённых пунктах. Россияне обстреляли население ракетами ЗРК "С-300", РОСВ "Ураган", "Град", артиллерией и танками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции.

Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция 01

"Под огнем оказались города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Желанное, села Веселая Долина, Калиново, Карловка, Карповка, Клещиевка, Кодема, Ласточкино, Максимилиановка, Нетайлово, Первомайское, Соловьево", - говорится в сообщении.

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Разрушения получили 47 гражданских объектов: 27 жилых домов, из них 4 многоквартирных, школа, детский сад, техникум, колледж, больница, центр предоставления соцуслуг, админздание, трансформатор, поля с пшеницей.

Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция 02
Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция 03

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Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция 04
Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция 05
Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция 06
Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция 07

Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция 08

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Россияне нанесли 28 ударов по Донецкой области за сутки. Среди погибших ребенок - Нацполиция 09

обстрел (27114) Нацполиция (16458) Донецкая область (9636)


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07.07.2022 11:28 Ответить
Ось так несуть варвари 21 соліття "русский мир",руйнують і знищують наші міста і вбивають мирне населення ,ей є ще любителі "русского мира" ?
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07.07.2022 12:22 Ответить
 
 