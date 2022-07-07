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На границе с Венгрией задержали контрабанду техники на $2,4 млн. ФОТОрепортаж

Контрабандисты везли в автобусе более 2800 телефонов, планшетов, ноутбуков и часов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Авто пересекло границу и въехало на территорию Украины через КПП "Лужанка". Водитель выбрал "зеленый коридор", указав, что у него нет товаров для декларирования. И беспрепятственно уехал из зоны таможенного контроля, не оплатив пошлину.

Правоохранители обнаружили микроавтобус и открыли производство по статьям об уклонении от уплаты налогов и сборов и подделки документов. Также расследуют злоупотребление служебным положением работниками Закарпатской таможни.

Читайте: Гражданин Украины пытался вывезти в Румынию наличной валюты на 17 млн грн, - Гостаможслужба. ФОТО

Всю технику и сам микроавтобус судья арестовал.

На границе с Венгрией задержали контрабанду техники на $2,4 млн 01
На границе с Венгрией задержали контрабанду техники на $2,4 млн 02
На границе с Венгрией задержали контрабанду техники на $2,4 млн 03
На границе с Венгрией задержали контрабанду техники на $2,4 млн 04
На границе с Венгрией задержали контрабанду техники на $2,4 млн 05
На границе с Венгрией задержали контрабанду техники на $2,4 млн 06

Венгрия (1945) граница (5269) контрабанда (2409) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+8
Нехай роздадуть все військовим, хоч чимось УГорщина допоможе
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07.07.2022 12:07
+4
Как же тут без таможенников? Без таможни ну никак нельзя!
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07.07.2022 12:09
+3
Яблука заблюрили навіщо? Тут і сліпому зрозуміло, що на фото макбуки та айфони.
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07.07.2022 12:00
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Яблука заблюрили навіщо? Тут і сліпому зрозуміло, що на фото макбуки та айфони.
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07.07.2022 12:00 Ответить
Только не говорите, что из этих "яблок" сделают джем.
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07.07.2022 12:01 Ответить
Кому війна,а кому і мати рідна...
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07.07.2022 12:04 Ответить
Нехай роздадуть все військовим, хоч чимось УГорщина допоможе
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07.07.2022 12:07 Ответить
і застосовувати термін з дією ""при спробі втечі""
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07.07.2022 13:29 Ответить
Как же тут без таможенников? Без таможни ну никак нельзя!
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07.07.2022 12:09 Ответить
не захотел делиться, баран...
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07.07.2022 12:11 Ответить
Якщо з усіма ділитись то краще везти легально.
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07.07.2022 12:24 Ответить
Если каждому давать - поломается кровать (жіноча мудрість)
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07.07.2022 13:38 Ответить
Там на митниці хабар мав багато нулів
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07.07.2022 12:27 Ответить
осторожно, работает избирательное правосудие!
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07.07.2022 12:31 Ответить
то була гумдопомога
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07.07.2022 12:32 Ответить
Майфони мабуть це обманний маневр для того щоб пропустити автобус набагато важливіший який їхав позаду нього.
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07.07.2022 12:35 Ответить
мусора місцеві, отже митнюки з ними не поділилися.
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07.07.2022 12:39 Ответить
От же сволочі, прям стая закадичних друзєй.
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07.07.2022 22:03 Ответить
прокуратура уже тоже на митници)) такого ******* нет нигде в мире - сбу, прокуратура, полиция,набу и сама митниця - а контрабанда течет рекой, нацгвардию и ЗСУ еще туда пришлите придурки
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07.07.2022 12:46 Ответить
Так то ж кацапам. От злі Ви і це хорошо, і правильно. А і за суддею приглянути потрібно.
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07.07.2022 13:33 Ответить
На святе посягнули! На "котлєтино"! Він там грудьми стояв! Пулі свістєлі, а він стояв! За що й "стєчкіна" заробив.
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07.07.2022 16:48 Ответить
А где же погранцы? Почему их нет на фото? Неужеле не досматривали бусик?
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07.07.2022 21:08 Ответить
Форінти перераховували, а потім на кучки розкладали-ділили.
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07.07.2022 22:05 Ответить
 
 