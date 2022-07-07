На границе с Венгрией задержали контрабанду техники на $2,4 млн. ФОТОрепортаж
Контрабандисты везли в автобусе более 2800 телефонов, планшетов, ноутбуков и часов.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Авто пересекло границу и въехало на территорию Украины через КПП "Лужанка". Водитель выбрал "зеленый коридор", указав, что у него нет товаров для декларирования. И беспрепятственно уехал из зоны таможенного контроля, не оплатив пошлину.
Правоохранители обнаружили микроавтобус и открыли производство по статьям об уклонении от уплаты налогов и сборов и подделки документов. Также расследуют злоупотребление служебным положением работниками Закарпатской таможни.
Всю технику и сам микроавтобус судья арестовал.
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