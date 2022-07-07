Рашисты из РСЗО обстреляли Славянск. Есть раненые, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 июля, российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Славянску Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"В Славянске снова обстрелы! И снова РСЗО нанесли удар по мкр-нам Лесной и Словкурорт. Есть раненые", - говорится в сообщении.
Городской голова призвал жителей без необходимости не выходить на улицу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
FT FT
показать весь комментарий07.07.2022 12:22 Ответить Мне нравится 1
Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий07.07.2022 12:25 Ответить Мне нравится 0
Volynianyn 6
показать весь комментарий07.07.2022 12:25 Ответить Мне нравится 0
Анатолий К #427424
показать весь комментарий07.07.2022 12:42 Ответить Мне нравится 4
Єто Другоє
показать весь комментарий07.07.2022 13:04 Ответить Мне нравится 1
вася василич #517331
показать весь комментарий07.07.2022 14:38 Ответить Мне нравится 0
Анатолий К #427424
показать весь комментарий07.07.2022 15:15 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль