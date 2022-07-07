Рашисты из РСЗО обстреляли Славянск. Есть раненые, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 июля, российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Славянску Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"В Славянске снова обстрелы! И снова РСЗО нанесли удар по мкр-нам Лесной и Словкурорт. Есть раненые", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ведут наступление на Славянск по трем направлениям, - мэр Лях





Городской голова призвал жителей без необходимости не выходить на улицу.