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Рашисты из РСЗО обстреляли Славянск. Есть раненые, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 июля, российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Славянску Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"В Славянске снова обстрелы! И снова РСЗО нанесли удар по мкр-нам Лесной и Словкурорт. Есть раненые", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ведут наступление на Славянск по трем направлениям, - мэр Лях

Рашисты из РСЗО обстреляли Славянск. Есть раненые, - мэр Лях 01
Рашисты из РСЗО обстреляли Славянск. Есть раненые, - мэр Лях 02

Городской голова призвал жителей без необходимости не выходить на улицу.

обстрел (27114) Донецкая область (9636) Славянск (2572)


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Сейчас рашисты сровняют с землей Славянск. А как мы после 2014 его отстраивали и рассказывали что ему больше ничего не угрожает.
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07.07.2022 12:22 Ответить
вони вже не підуть сили нема видохлись учора заспокоювали всі по всім медіа
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07.07.2022 12:25 Ответить
Слов'янськ треба перетворити в другий Сталінград. Всіх жителів примусово виселити, кожний будинок перетворити в опорний пункт, всі підступи до міста замінувати!
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07.07.2022 12:25 Ответить
Добралися терористи і до Слов'янська. Будуть його зрівнювати з землею тими гарматами і РЗСО, якими дістають. Якщо їх не зупинити, то вони так по одному місту знищать всю Україну. Я розумію, що кацапи ценелюди, це зло на землі, але чому цього не розуміли 73% громадян, які зараз повтікали до Польщі, Чехії, Німеччини та інших країн? Наголосували, а самі втекли? А ті кого вони навибирали, це також і на їх руках ця кров і смерті громадян, бо асфальтом, як показала практика, від найлютішого ворога відбиватися неможливо. Чому ляльки із бенятеатру брехні, знаючи, що тупорилі, а все-таки полізли дурити нарід і керувати величезнною країною? Думали, що воно само по собі якось там проходить, а їх задача піаритися і тирити гроші з казни? Якби при владі були інші, наприклад Порошенко, Турчинов, Парубій, Яценюк і їм подібні, то пуйло ніколи б не полізло, бо за 3 роки в нас було б не менше сотні САУ "Богдани" і по декілька дивізіонів "Нептун", "Грім 2" "Сапсан" "Верба" та інші. А ще почали розробляти ППО, яке здатне збивати по 50 одночасно цілей на відстані до 100 км. і де воно все? А все воно патріотами московії зарито в дороги.
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07.07.2022 12:42 Ответить
Я наприклад в 2019 не голосував, обставини так склались, та й не був в Україні. Але після рішення мудрого наріду не горю бажанням відповідати за їх помилки. В 14 голосував за Пороха.
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07.07.2022 13:04 Ответить
кацапи причому тут голосував - стрічка обстрел Славьянска -
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07.07.2022 14:38 Ответить
та правильно людина написала, що не голосувала за сьогоднішніх, бо кацапи вони і в Сирії кацапи - терористи і вбивці і їм виправдання немає. Тут мова за владу, яка три роки займалася дорогами, а не армією, бо якби в нас замість тисячі самоскидів, які возять щебінь від юзіка, сотні бінумовозов віт иенстя Володі, сотні асфальтоукладчиків, екскаваторів, катків, грейдерів від друзів Володі були САУ "Богдана", ракетні комплекси "Нептун", "Грім 2", "Верба", "Сапсан", то хто б їх підпустив до Слов'янська?
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07.07.2022 15:15 Ответить
 
 