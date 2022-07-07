Волонтеры покупают 11 бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск: нужно собрать 45 млн грн. ФОТОрепортаж

Волонтеры собирают средства на покупку 11 боевых машин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск.

Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Гайдукевич, передает Цензор.НЕТ.

"ГО Справа Громад три месяца готовила этот проект. Лицензии, межправительственные соглашения и разрешения. Задействованы были Генштаб, Минобороны, соответствующие итальянские структуры. Теперь мы можем показать результат. 11 боевых машин MLS SHIELD. Это не просто бронемобили. Это машины для особого батальона. И каждая из них будет иметь свое имя – своего супергероя. На дорогу войны против Империи зла выходят Hulk, Spider-man, Wolverine, Тhor, Punisher, Iron man, Captain America, Deadpool, Ghost Rider, Rocket Raccoon, Venom. Сорок пять миллионов гривен собирает Справа Громада. 50 миллионов гривен задатка уже внес Фонд Порошенко. Нужно еще 45 – это мы вместе", - рассказал он.

По его словам, необходимо собрать 45 млн. грн.

Реквизиты для помощи:

ПБ: 5169 3305 2068 6400

Інші: 5375 4115 0177 8331

Або: https://send.monobank.ua/jar/Ae7dosExpq

Або переказ на:

ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

IBAN рахунок: UA193052990000026002016226051

Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

PayPal: [email protected]

WU / MG: ANTONINA BUZILO

SWIFT перекази:

Account owner: Solidarna Sprava Hromad

PLN - IBAN: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525

CAD - IBAN: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533

EUR - IBAN: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541

USD - IBAN: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673

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