Волонтеры покупают 11 бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск: нужно собрать 45 млн грн. ФОТОрепортаж
Волонтеры собирают средства на покупку 11 боевых машин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск.
Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Гайдукевич, передает Цензор.НЕТ.
"ГО Справа Громад три месяца готовила этот проект. Лицензии, межправительственные соглашения и разрешения. Задействованы были Генштаб, Минобороны, соответствующие итальянские структуры. Теперь мы можем показать результат. 11 боевых машин MLS SHIELD. Это не просто бронемобили. Это машины для особого батальона. И каждая из них будет иметь свое имя – своего супергероя. На дорогу войны против Империи зла выходят Hulk, Spider-man, Wolverine, Тhor, Punisher, Iron man, Captain America, Deadpool, Ghost Rider, Rocket Raccoon, Venom. Сорок пять миллионов гривен собирает Справа Громада. 50 миллионов гривен задатка уже внес Фонд Порошенко. Нужно еще 45 – это мы вместе", - рассказал он.
По его словам, необходимо собрать 45 млн. грн.
Реквизиты для помощи:
ПБ: 5169 3305 2068 6400
Інші: 5375 4115 0177 8331
Або: https://send.monobank.ua/jar/Ae7dosExpq
Або переказ на:
ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
IBAN рахунок: UA193052990000026002016226051
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954
PayPal: [email protected]
WU / MG: ANTONINA BUZILO
SWIFT перекази:
Account owner: Solidarna Sprava Hromad
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Пожалуйста, подождите...
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А, нє, краще - до бенедіктової зі скаргою та відповідними документами!
Ну, чого ще на старті?
Вообще, это запрещено показывать
https://www.youtube.com/watch?v=5JcfTgr3-IA
Чи тобi повилазило? А это шо?
Так дайте можливість дивитися всім на Т2
Але вона з Порохом була, там коментів куди більше
04.07.2022
https://biz.censor.net/news/3351972/kabmin_vydilyv_59_milyarda_na_remont_dorig
Новина гарна, а стаття куца, потім у головах буде що збирали всім світом, а Порох наче тільки піарився...
Автор!
Виправся!
Контракт на 90 млн. і половину вже заплатив Порох!
А що ж держава, нахєр тоді утримувати свору чиновників, які здатні лиш красти з бюджету.
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=%2CO%2CP-R 22 ч. ·
Ось знаєте друзі, відверто кажучи, я заздрю тому підрозділу, який в решті решт отримає ці бронеавтомобілі. А так, як це точно буде десант, то можна сказати, що я тихесенько заздрю десантно-штурмовим військам ЗСУ. Ви ж тільки нікому, добре?)
Будь яка техніка чи зброя, потребують прямих рук. І відповідно я впеневний, що наша десантура вже знає, як вони будуть використовувати ці броньовики з максимальною вигодою для себе. Та в той же час, як створити максимум головної болі російським окупантам. Окрім цього, одинадцять радіостанцій "Motorola", вже чекають, коли їх встановлять на бронеавтомобілі. До речі! За раціі ми ще винні грошей, «как земля колхозу», але люди, які привезли їх нам, погодились трохи почекати.
Я цілком розумію, що швидко зібрати 45 мільйонів гривен, щоби сплатити другу половину суми (нагадаю, що першу перерахував https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=-]K-R Петро Порошенко ), то дуже важке завдання. Але… Хто обіцяв, що буде легко?
І ось тому, я знов прошу допомогти закрити це питання! Якщо не ми, тоді хто?
Є можливість допомогти фінансово? https://www.facebook.com/sprava.gromad/?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=kK-R ГО Справа Громад », дякуватиме вам дуже! Але не забувайте зробити репост.
Якщо фінансової можливості наразі немає, то нічого страшного! Тоді просто зробить репост, це і буде вашої допомогою цьому проєкту!
p.s. Від себе особисто дякую колективу радіостанції https://www.facebook.com/RadioROKS/?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=kK-R Radio ROKS за те, що підтримали нас інформаційно! А також велика подяка усім інформаційним агенціям, які не стали грати в дивну, негласну гру «повний ігнор вашому проєкту».
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