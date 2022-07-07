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Волонтеры покупают 11 бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск: нужно собрать 45 млн грн. ФОТОрепортаж

Волонтеры собирают средства на покупку 11 боевых машин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск.

Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Гайдукевич, передает Цензор.НЕТ.

"ГО Справа Громад три месяца готовила этот проект. Лицензии, межправительственные соглашения и разрешения. Задействованы были Генштаб, Минобороны, соответствующие итальянские структуры. Теперь мы можем показать результат. 11 боевых машин MLS SHIELD. Это не просто бронемобили. Это машины для особого батальона. И каждая из них будет иметь свое имя – своего супергероя. На дорогу войны против Империи зла выходят Hulk, Spider-man, Wolverine, Тhor, Punisher, Iron man, Captain America, Deadpool, Ghost Rider, Rocket Raccoon, Venom. Сорок пять миллионов гривен собирает Справа Громада. 50 миллионов гривен задатка уже внес Фонд Порошенко. Нужно еще 45 – это мы вместе", - рассказал он.

По его словам, необходимо собрать 45 млн. грн.

Реквизиты для помощи:

ПБ: 5169 3305 2068 6400

Інші: 5375 4115 0177 8331

Або: https://send.monobank.ua/jar/Ae7dosExpq

Або переказ на:

ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

IBAN рахунок: UA193052990000026002016226051

Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

PayPal: [email protected]

WU / MG: ANTONINA BUZILO

SWIFT перекази:

Account owner: Solidarna Sprava Hromad

PLN - IBAN: PL48 1020 1068 0000 1802 0383 6525

CAD - IBAN: PL53 1020 1068 0000 1602 0383 6533

EUR - IBAN: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541

USD - IBAN: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673

Bank SWIFT Code: BPKOPLPW

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Волонтеры покупают 11 бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск: нужно собрать 45 млн грн 01
Волонтеры покупают 11 бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск: нужно собрать 45 млн грн 02
Волонтеры покупают 11 бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск: нужно собрать 45 млн грн 03
Волонтеры покупают 11 бронемашин MLS SHIELD для десантно-штурмовых войск: нужно собрать 45 млн грн 04

помощь (7798) Десантно-штурмовые войска (218)


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Топ комментарии
+21
Бутусівці, а слабО все ж написати, що 50 млн фонд Порошенка ВЖЕ вніс? Чи заборона його прізвища? А 45 млн треба назбирати ЩЕ, крім тих 50-ти.
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07.07.2022 12:28
+21
не "якобы" а реально сплатив. Це постійна співпраця Порошенко з ГО "Справа Громад". До кожної гривні зібраної ГО, Порошенко додає щє одну .
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07.07.2022 12:30
+16
А де згадування у статті, що фонд Петра Порошенко сплачує 50% вартості, а 45000000 грн, що лишились має зібрати громадскість...
Новина гарна, а стаття куца, потім у головах буде що збирали всім світом, а Порох наче тільки піарився...
Автор!
Виправся!
Контракт на 90 млн. і половину вже заплатив Порох!
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07.07.2022 12:49
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)))) ... за эти же машины порошеннко якобы уже 50 млн дал аванс ...
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07.07.2022 12:24 Ответить
Ви думаєте, що тих машин, які оплатив Порошенко, вичюстачить на все військо?
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07.07.2022 12:28 Ответить
а ви статтю читали? "Це машини для особливого батальйону. "
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07.07.2022 12:33 Ответить
А "особливий батальйон" - то армія інопланетян, а не українська. Правда?
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07.07.2022 12:37 Ответить
это да, жалкие потуги с этими Shield'ами, Leyland'ами, пикапами, оптоэлектронными станциями наблюдения, брониками, касками, терминалами Старлинка, харрисами, тепловизорами, коптерами Autel EVO, генераторами, пулемётами, планшетами и прочей тактической мелочью... нихера на військо не вистачіть. Без помощи 95 квартала не вытянем. Пусть кошевой у себя на жопе набьёт призыв донатить на ЗСУ, хотя эстетичнее, если его жена на сиськах это сделает. Тогда точно вистачить.
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07.07.2022 13:03 Ответить
Текст "Все на борт!" лучше подойдет).
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07.07.2022 13:23 Ответить
не "якобы" а реально сплатив. Це постійна співпраця Порошенко з ГО "Справа Громад". До кожної гривні зібраної ГО, Порошенко додає щє одну .
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07.07.2022 12:30 Ответить
ГО "Справа громад" створена партією Порошенка і фінансується самим Порошенком. Він що сам з собою співпрацює? Таке враження, що він це робить в тому числі і для піару. Хоча молодець, що допомагає армії.
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07.07.2022 12:51 Ответить
бігом в податкову з цими відомостями!
А, нє, краще - до бенедіктової зі скаргою та відповідними документами!

Ну, чого ще на старті?
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07.07.2022 13:00 Ответить
Якими відомостями, якою скаргою? Порошенко нічого не порушує.
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07.07.2022 13:04 Ответить
антиолігархічний закон - хоча би?
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08.07.2022 09:35 Ответить
его на этом фоне показывать нельзя, поэтому из кадра выгнали всех.
Вообще, это запрещено показывать
https://www.youtube.com/watch?v=5JcfTgr3-IA
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07.07.2022 12:30 Ответить
Ви такі ж цинічні, як і зелена влада. 😊Ви в курсі, що активи Порошенка зелень заарештувала? Так що звиняйте, Порошенко не може оплачувати все, що потрібно армії.
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07.07.2022 12:34 Ответить
Бутусівці, а слабО все ж написати, що 50 млн фонд Порошенка ВЖЕ вніс? Чи заборона його прізвища? А 45 млн треба назбирати ЩЕ, крім тих 50-ти.
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07.07.2022 12:28 Ответить
50 мільйонів гривень задатку вже вніс Фонд Порошенка Джерело:
Чи тобi повилазило? А это шо?
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07.07.2022 14:43 Ответить
Idiot. Ty idiot
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07.07.2022 19:04 Ответить
Так,а хіба не "Гетьман"самопроголошений купив їх?Особисто зранку бачив їх рекламу на каналі Прямий.
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07.07.2022 12:28 Ответить
а що, в *ОПі опозиційні проукраїнські телеканали також дивляться?
Так дайте можливість дивитися всім на Т2
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07.07.2022 12:36 Ответить
Прочитай коментарі вище, ботяра зелена. 😁 Ьотокрім метдички біоьше нічого не читаєш!
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07.07.2022 12:36 Ответить
То особисто перейдіть за наведеним посиланням у Facebook.
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07.07.2022 12:40 Ответить
Гетьман самопроголошений? Правда?
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07.07.2022 13:19 Ответить
А мог бы только патриотическую татуировку сделать, правда? .....
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07.07.2022 13:31 Ответить
нема відомостей в інфі, що там Порох причетний - то й коментів катма
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07.07.2022 12:33 Ответить
Зате незримо присутній подоляківський наратив - нічого доброго про Порошенка і ЄС.
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07.07.2022 12:40 Ответить
саме цікаве, що ця інфа вже була на Цензорі. Ось вона:


Але вона з Порохом була, там коментів куди більше
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07.07.2022 12:45 Ответить
Да,была,но там подавалось,что техника уже куплена.
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07.07.2022 21:26 Ответить
Да, правда - куплена: в розстрочку. Аванс заплатив фонд Порошенка. Тепер волонтери шукають свою половину, щоб сплатити тіло розстрочки. Ти хоч читати навчись.
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08.07.2022 09:37 Ответить
Поднадоели. Мы тут о восстановлении Украины решаем, по миру мотаемся, бабло клянчим, а эти со своими бронемашинами..
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07.07.2022 12:38 Ответить
крутые машинки...
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07.07.2022 12:42 Ответить
це такі порядки у Цукерберга?
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07.07.2022 12:50 Ответить
может согрешила когда за бойко голосовала
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07.07.2022 13:44 Ответить
Підтримую і морально, і фізично,і матеріально! 👍💪✌️ Але є одне "але" - де ж держава???
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07.07.2022 12:48 Ответить
Як де? Держава, ми, піклуємось про те, щоб зЕ-бенені офшори "великого крадівництва" не припиняли поповнюватись.
04.07.2022
https://biz.censor.net/news/3351972/kabmin_vydilyv_59_milyarda_na_remont_dorig
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07.07.2022 13:33 Ответить
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07.07.2022 14:08 Ответить
А де згадування у статті, що фонд Петра Порошенко сплачує 50% вартості, а 45000000 грн, що лишились має зібрати громадскість...
Новина гарна, а стаття куца, потім у головах буде що збирали всім світом, а Порох наче тільки піарився...
Автор!
Виправся!
Контракт на 90 млн. і половину вже заплатив Порох!
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07.07.2022 12:49 Ответить
Це, мабуть, писати не кошерно...
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07.07.2022 12:52 Ответить
да задолбали идет война и все для фронта нет тут срачи а вот Порох купил а вот притула купил а вот хватит друг друга за письки дергать после победы будете срать
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07.07.2022 12:52 Ответить
ты бы тоже до Победы подождал с этим...
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07.07.2022 12:54 Ответить
що ... та навіть не купив ... що корисного для фронту порішав твій зелох?
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07.07.2022 12:55 Ответить
Доживи до перемоги! Чи дуже впевнений?!
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07.07.2022 13:07 Ответить
це круто
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07.07.2022 12:54 Ответить
Круті волонтери.
А що ж держава, нахєр тоді утримувати свору чиновників, які здатні лиш красти з бюджету.
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07.07.2022 13:07 Ответить
Згоден, витрати на "охвіс пердезнта" хтось знає? На єрмаків, подляків, татарових, прости господи, арахамій та безуглих? Та й на самого боневтіка з охороною, жратвою, утриманням лєнкі? Хтось рахував, скільки це коштує країні, що стікає кров'ю??
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07.07.2022 13:15 Ответить
Так, зелений кабан розжирів в бункері, поки прості громадяни виносять на своїх плечах весь тягар війни.
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07.07.2022 14:03 Ответить
А чим займається ЗЕлене міністерство оборони??? Громадяни вже й на бронетранспортери й на бронікі з касками збирають й на медичне обладнання для шпиталів й на Байрактари... А керівництво ОПи тільки відосікі вміє знімати??? Нах такі керманичі потрібні воюючій країні? Поки ЗСУ воюють, ЗЕлені міністри схоже влаштували собі та керівникам в ОП "канєц епохі бєднасті"... Вован, так хто заробляє на крові???
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07.07.2022 13:15 Ответить
В посиланні на монобанк видає оплату на фізичну особу, а не фонд, і в призначенні вказано "на акумулятори", варто було б виправити...
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07.07.2022 14:53 Ответить
Держава витрачає величезні кошти на утримання переселенців, які сидять по школах і не хочуть ні воювати, ні працювати. Якщо самі не знаходять собі роботу, то треба завантажувати їх суспільно корисними справами.
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07.07.2022 14:58 Ответить
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Петров

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=%2CO%2CP-R 22 ч. ·

Ось знаєте друзі, відверто кажучи, я заздрю тому підрозділу, який в решті решт отримає ці бронеавтомобілі. А так, як це точно буде десант, то можна сказати, що я тихесенько заздрю десантно-штурмовим військам ЗСУ. Ви ж тільки нікому, добре?)

Будь яка техніка чи зброя, потребують прямих рук. І відповідно я впеневний, що наша десантура вже знає, як вони будуть використовувати ці броньовики з максимальною вигодою для себе. Та в той же час, як створити максимум головної болі російським окупантам. Окрім цього, одинадцять радіостанцій "Motorola", вже чекають, коли їх встановлять на бронеавтомобілі. До речі! За раціі ми ще винні грошей, «как земля колхозу», але люди, які привезли їх нам, погодились трохи почекати.

Я цілком розумію, що швидко зібрати 45 мільйонів гривен, щоби сплатити другу половину суми (нагадаю, що першу перерахував https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=-]K-R Петро Порошенко ), то дуже важке завдання. Але… Хто обіцяв, що буде легко?

І ось тому, я знов прошу допомогти закрити це питання! Якщо не ми, тоді хто?

Є можливість допомогти фінансово? https://www.facebook.com/sprava.gromad/?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=kK-R ГО Справа Громад », дякуватиме вам дуже! Але не забувайте зробити репост.

Якщо фінансової можливості наразі немає, то нічого страшного! Тоді просто зробить репост, це і буде вашої допомогою цьому проєкту!

p.s. Від себе особисто дякую колективу радіостанції https://www.facebook.com/RadioROKS/?__cft__[0]=AZXSArAe47dFmajjq34MY1UPvvGqCFBzphHXGz8mUXGVcCGi4u9bPK_Yvd5F2a4PQJZ066iEWzlyDcYVJICUDAprDS1JN6TJnhlryEiy_gHdakl2HEYY78_OmkVq_xIShtfJPS57g_CvEwof4wrND86c&__tn__=kK-R Radio ROKS за те, що підтримали нас інформаційно! А також велика подяка усім інформаційним агенціям, які не стали грати в дивну, негласну гру «повний ігнор вашому проєкту».

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EUR - ****: PL58 1020 1068 0000 1402 0383 6541

USD - ****: PL64 1020 1068 0000 1902 0383 6673

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07.07.2022 16:01 Ответить
А вообще то за любую помощь для войск,спасибо.
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07.07.2022 16:49 Ответить
 
 