Рашисты нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть жертвы, - мэр Гончаренко. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 7 июля, российские оккупационные войска нанесли авиаракетный удар по центральной части Краматорска Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.
В сети опубликовано видео с места обстрела.
"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", - говорится в сообщении.
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Там також зазначили, що на польових пунктах триває планове обслуговування бойових машин.