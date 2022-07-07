Рашисты нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть жертвы, - мэр Гончаренко. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 7 июля, российские оккупационные войска нанесли авиаракетный удар по центральной части Краматорска Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

В сети опубликовано видео с места обстрела.

"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", - говорится в сообщении.

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