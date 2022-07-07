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Рашисты нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть жертвы, - мэр Гончаренко. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 7 июля, российские оккупационные войска нанесли авиаракетный удар по центральной части Краматорска Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко.

В сети опубликовано видео с места обстрела.

Рашисты нанесли авиаракетный удар по Краматорску. Есть жертвы, - мэр Гончаренко 01

"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Ракетный удар по Краматорску: россияне разрушили корпус гостиницы, - ОВА. ВИДЕО

Краматорськ (2275) Донецкая область (9636)


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Твари!
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07.07.2022 13:41 Ответить
Підори!
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07.07.2022 13:44 Ответить
не можуть вони завдати вони зараз відпочівають-У РФ оголосили про "відпочинок" для військ в Україні У підрозділах відбуваються заходи щодо поповнення бойових можливостей, пояснили у відомстві Сергія Шойгу.Російські окупаційні війська отримали можливість "відпочити" на території України. Про це повідомляє https://tass.ru/armiya-i-opk/15150167 ТАСС із посиланням на Міноборони РФ у четвер, 7 липня."У підрозділах, які виконували бойові завдання під час "спеціальної військової операції", проходять заходи щодо поповнення бойових можливостей. Військовослужбовцям надано можливість відпочити, отримати листи та посилки з дому", - заявили у військовому відомстві.

Там також зазначили, що на польових пунктах триває планове обслуговування бойових машин.
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07.07.2022 13:45 Ответить
пдрЫ атакуют из последних, длинных, сил
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07.07.2022 13:48 Ответить
Значит будут наступать... или уже наступают на город?
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07.07.2022 13:50 Ответить
так є 9 HIMARS шо не можна бахнути?
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07.07.2022 13:52 Ответить
Нє, 9 HIMARS то під лічним кантролєм Ze - роблять для нього маленькі перемоги, щоб телемарафон заповнити і рейтинг підтягувати. Вам же сказали що ворог взяв паузу бо у нього не вистачає сил. А тим часом москалі не сьогодні завтра так вїбуть, що з телемарофону нам будуть сцяти в вуха, що ми не очікували удару, бо ***** сказав про паузу і відпочинок. До Залужного і комбригів приставили десятки Zекомісарів - аби часом не залишив купу щебня з вказівником населеного пункту і по серйозному не розгромив ворога на стратегічному напрямку.
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07.07.2022 14:07 Ответить
Не спішіть з висновками. Існує і така вірогідність, що могли постраждати любителі "срускава міра". Можливо це в якійсь мірі "щеплення" від цієї любові !...
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07.07.2022 15:48 Ответить
 
 