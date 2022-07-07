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Задержан информатор оккупантов, который передавал врагу данные о расположении ВСУ в Харькове, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина через личную страницу в запрещенной Украине социальной сети передавал представительнице страны-агрессора информацию с координатами расположения личного состава ВСУ на территории Харькова.

"Также при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры в отношении этого мужчины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

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Задержан информатор оккупантов, который передавал врагу данные о расположении ВСУ в Харькове, - Офис генпрокурора 01

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводится ГУНП в Харьковской области.

армия РФ (19197) Харьков (7475) шпионаж (1385) коллаборационизм (870) Офис Генпрокурора (2466)


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Ну чому досі на цьому загривку не зламано жодної бити???
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07.07.2022 14:21 Ответить
как-то мне довелось побывать на 18-й зоне Харькова..., там я встретил массу проукраински настроенных крепких парней...., так что у этого демона еще все впереди...... ))
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07.07.2022 14:33 Ответить
Знов мерзенна гнида...
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07.07.2022 14:22 Ответить
То всього за 4 місяці скільки у Харкові виявили, 2 чи 3?
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07.07.2022 14:27 Ответить
а чому це лайно все ще громадянин? коли вже буде інститут негромадянина? задрали вже ці "громадяни" які насправді не можут бути громадянами жодної держави крім рашки.
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07.07.2022 14:31 Ответить
Допа шо ли?
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07.07.2022 14:51 Ответить
 
 