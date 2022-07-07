Задержан информатор оккупантов, который передавал врагу данные о расположении ВСУ в Харькове, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина через личную страницу в запрещенной Украине социальной сети передавал представительнице страны-агрессора информацию с координатами расположения личного состава ВСУ на территории Харькова.

"Также при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры в отношении этого мужчины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

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В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводится ГУНП в Харьковской области.