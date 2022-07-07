Удар войск РФ по Степногорску в Запорожской области: один человек погиб, один ранен, повреждено несколько многоэтажек. ФОТОрепортаж
Войска РФ обстреляли пгт. Степногорск в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
По предварительной информации, один человек погиб, еще один тяжело ранен.
Отмечается, что разрушения получили несколько многоэтажных домов.
В общей сложности оккупант выпустил пять снарядов по населенному пункту.
"Одна из ракет попала в трансформаторную подстанцию. Обесточены шесть многоэтажных домов", - говорится в сообщении.
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