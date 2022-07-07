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Удар войск РФ по Степногорску в Запорожской области: один человек погиб, один ранен, повреждено несколько многоэтажек. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли пгт. Степногорск в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

По предварительной информации, один человек погиб, еще один тяжело ранен.

Отмечается, что разрушения получили несколько многоэтажных домов.

В общей сложности оккупант выпустил пять снарядов по населенному пункту.

"Одна из ракет попала в трансформаторную подстанцию. Обесточены шесть многоэтажных домов", - говорится в сообщении.

Удар войск РФ по Степногорску в Запорожской области: один человек погиб, один ранен, повреждено несколько многоэтажек 01
Удар войск РФ по Степногорску в Запорожской области: один человек погиб, один ранен, повреждено несколько многоэтажек 02
Удар войск РФ по Степногорску в Запорожской области: один человек погиб, один ранен, повреждено несколько многоэтажек 03
Удар войск РФ по Степногорску в Запорожской области: один человек погиб, один ранен, повреждено несколько многоэтажек 04
Удар войск РФ по Степногорску в Запорожской области: один человек погиб, один ранен, повреждено несколько многоэтажек 05

армия РФ (19197) обстрел (27114) Запорожская область (3077)


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твари..., карма, не опаздывай...
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07.07.2022 14:42 Ответить
Не твари а рузкие братья, как они себя называют. Это они называют рузким миром. Убивают и разрушают ради жизни и мира. Ну такая у них логика.
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07.07.2022 14:44 Ответить
Одна російська родичка казала: Мы к вам прийдем и все будет хорошо Ось прийшли.
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07.07.2022 15:15 Ответить
Просто бандиты
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07.07.2022 15:29 Ответить
а якщо ці орки не обстрілялми Степногорськ. Вони були би гарні?
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07.07.2022 17:27 Ответить
 
 