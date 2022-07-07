Удар войск РФ по Степногорску в Запорожской области: один человек погиб, один ранен, повреждено несколько многоэтажек. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли пгт. Степногорск в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

По предварительной информации, один человек погиб, еще один тяжело ранен.

Отмечается, что разрушения получили несколько многоэтажных домов.

В общей сложности оккупант выпустил пять снарядов по населенному пункту.

"Одна из ракет попала в трансформаторную подстанцию. Обесточены шесть многоэтажных домов", - говорится в сообщении.









