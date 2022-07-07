"Кадыров, где ты прячешься?" - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову. ФОТО
В оккупированном Северодонецке партизаны расклеили листовки с посланием к Рамзану Кадырову и его муртадам.
Соответствующие фото опубликовал в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"В захваченном областном центре заявили о себе партизаны. По городу расклеили листовки-послания к российским оккупантам, а именно для т.н. кадыровцев - захватчиков из Чечни, которые занимаются репрессиями в тылу и являются российским аналогом гестапо", - написал он.
Топ комментарии
+12 Sergii Ustim
показать весь комментарий07.07.2022 15:02
+10 Kulinakus
показать весь комментарий07.07.2022 15:10
+7 Garry Grant
показать весь комментарий07.07.2022 15:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.linkpicture.com
Тиснете на кнопку "Выбрать файл", знаходите картинку на комп'ютері, чекаєте (буде крутитися коло) та отримуєте посилання. Вам потрібен останній пункт - Прямая ссылка на фото. Копіюєте посилання, на Цензорі натискаєте на іконку з квадратиком (поруч зі смайликом), вставляєте посилання в графу Джерело і натискаєте на кнопку Зберегти. Коли картинка з'явиться у полі коментаря, її можна збільшувати або зменшувати, підтягуючи її за блакитну рамку.
Ось і все ))