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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Кадыров, где ты прячешься?" - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову. ФОТО

В оккупированном Северодонецке партизаны расклеили листовки с посланием к Рамзану Кадырову и его муртадам.

Соответствующие фото опубликовал в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В захваченном областном центре заявили о себе партизаны. По городу расклеили листовки-послания к российским оккупантам, а именно для т.н. кадыровцев - захватчиков из Чечни, которые занимаются репрессиями в тылу и являются российским аналогом гестапо", - написал он.

Смотрите также: "Х#р вам, а не референдум", - новые надписи в Херсоне. ФОТО

Кадыров, где ты прячешься? - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову 01
Кадыров, где ты прячешься? - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову 02
Кадыров, где ты прячешься? - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову 03
Кадыров, где ты прячешься? - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову 04
Кадыров, где ты прячешься? - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову 05
Кадыров, где ты прячешься? - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову 06

Кадыров Рамзан (801) Северодонецк (605) партизаны (179) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+12
Да хватит уже скуление разводить.
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07.07.2022 15:02
+10
Нужно просто провести исторические военные аналогии. Убегали кацапы от Мстислава Ударного в 1215, убегали от Ольгерда в 1363, убегали от Острожского в 1530, убегали от Виговського и Гирея в 1659. И с Херсона убегут.😀👍🇺🇦
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07.07.2022 15:10
+7
У кадырки как раз свидание с овцами.
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07.07.2022 15:17
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Жаль зекрыса закатал деньги в асфальт. Так город за городом будут стирать с лица земли, пока до Ужгорода не дойдут. мяса и ракет у них хватит
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07.07.2022 15:00 Ответить
Да хватит уже скуление разводить.
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07.07.2022 15:02 Ответить
Мне интересно, как мы Херсон будем отбивать? Такими же методами как кацапы? Методом вызженной земли? Я просто не представляю...
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07.07.2022 15:03 Ответить
А ты с какой целью интересуешься?
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07.07.2022 15:06 Ответить
Обойдутся без тебя.
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07.07.2022 15:08 Ответить
Самым оптимальным способом будет переправиться через Днепр и окружить город не штурмуя его
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07.07.2022 15:09 Ответить
Там и переправляться не нужно, кацапы на правом берегу в западне, скинуть в Днепр, нехай плывут до Крыма...
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07.07.2022 15:12 Ответить
Не хочу разводить зраду, но скорее никто ничего освобождать у Боневтика и не собирается. И это завязывай арестовича смотреть, а то как второй так мамкин стратег
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07.07.2022 15:16 Ответить
Все будет вовремя, не бзди, там кто то Киев за три дня собирался взять, да жидко обгадился...
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07.07.2022 16:14 Ответить
Нужно просто провести исторические военные аналогии. Убегали кацапы от Мстислава Ударного в 1215, убегали от Ольгерда в 1363, убегали от Острожского в 1530, убегали от Виговського и Гирея в 1659. И с Херсона убегут.😀👍🇺🇦
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07.07.2022 15:10 Ответить
а с 1215 по 1659 была артилерия, рсзо, авиация и другие прелести нынешних воен?
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07.07.2022 15:14 Ответить
Не пісяйся! Звільнять так само, як, наприклад, Києвську, Чернігівську й Сумську області.
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07.07.2022 15:54 Ответить
Ударного?)) Прикольная описка.
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07.07.2022 18:29 Ответить
Можеш піти добровольцем на фронт, там тобі командир розкаже. А ти вже нам тоді передаси.
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07.07.2022 15:17 Ответить
Сразу после Кошевого и Пикалова
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07.07.2022 15:19 Ответить
Усі сцикуни знайшли відмазку "сразу послє Кашєвого".... добре що є ще чоловіки в Україні а то з цими "сразу послє...." рашисти вже були б у Мукачеве. Бо нікуди сцикуни "сразу послє" ніколи не підуть - знайдуть іньшу відмазку "троє вагітних дітей інвалідів треба карміть" чи ще щось.
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07.07.2022 15:41 Ответить
РюззькаГаварящій- идинахуй.
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08.07.2022 15:34 Ответить
Дойти то они дойдут, та кто им даст.
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07.07.2022 15:03 Ответить
довбанувся? про зеасфальтованого - згодна..за інше - мізки купи дятло
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07.07.2022 15:04 Ответить
Расскажи это жителям Мариуполя, Кременной, Северодонецка и все стертых с лица земли сел и городков. Не нужно себя тешить и успокаивать - война коснется каждого. Если за нас не впишется НАТО нам трызда
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07.07.2022 15:08 Ответить
свиней тільки ціми уродами не чіпайте..
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07.07.2022 15:01 Ответить
Поясніть, будь ласка, чайнику, як можна добавити гіфку чи картинку???? Що тільки не намагався )))
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07.07.2022 15:01 Ответить
Фотохостинг нужно скачать, есть платные есть бесплатные, но там тоже не все так просто, многие сейчас блокируются, и вирусняков нацеплять можно.
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07.07.2022 15:06 Ответить
Натискуєш квадратик вище біля смайлика, у строку вставляєш URL, зберегти, добавити коментар.
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07.07.2022 15:06 Ответить
Клацаєш по картинці правою кнопкою миші й вибираєш "Копіювати", а потім у коментах - те ж саме й вибираєш "Вставити".
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07.07.2022 15:57 Ответить
Загрузи куда-нибудь, и вставь адрес.
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07.07.2022 16:18 Ответить
Не все так просто. Потрібен фотохостінг, який сприймає цензор. Переважна більшість тих, що я спробував, тут не працюють. Тупо картинка не відображається, хоча на фотохостінгу вона є. Методом тику знайшов робочий варіант:

https://www.linkpicture.com

Тиснете на кнопку "Выбрать файл", знаходите картинку на комп'ютері, чекаєте (буде крутитися коло) та отримуєте посилання. Вам потрібен останній пункт - Прямая ссылка на фото. Копіюєте посилання, на Цензорі натискаєте на іконку з квадратиком (поруч зі смайликом), вставляєте посилання в графу Джерело і натискаєте на кнопку Зберегти. Коли картинка з'явиться у полі коментаря, її можна збільшувати або зменшувати, підтягуючи її за блакитну рамку.

Ось і все ))
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07.07.2022 16:24 Ответить
У кадырки как раз свидание с овцами.
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07.07.2022 15:17 Ответить
Якраз у тих краях перебуває марьянка безумна, надамо їй шанс вполювати кадиркіна.
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07.07.2022 15:44 Ответить
не красіва об,ява,як щоб написали про бутилку і детячий крем,він би клюнув.
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07.07.2022 18:09 Ответить
Син шолудивого шакала, коли навіть дрібні бачата тримали своє слово! Ти зганьбив свою націю, пращурів,і і взагалі всіх гірських народів. Свиняче вухо!!!
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07.07.2022 20:23 Ответить
 
 