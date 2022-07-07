"Кадыров, где ты прячешься?" - в Северодонецке партизаны расклеили послание к Кадырову. ФОТО

В оккупированном Северодонецке партизаны расклеили листовки с посланием к Рамзану Кадырову и его муртадам.

Соответствующие фото опубликовал в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В захваченном областном центре заявили о себе партизаны. По городу расклеили листовки-послания к российским оккупантам, а именно для т.н. кадыровцев - захватчиков из Чечни, которые занимаются репрессиями в тылу и являются российским аналогом гестапо", - написал он.

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