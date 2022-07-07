Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила попытку оккупантов установить местонахождение боевых позиций украинских войск вблизи южного фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В ходе спецоперации задержан житель Николаева, который кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах.

Полученную информацию агрессор планировал использовать для осуществления серии ракетных обстрелов городов и диверсий на юге Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее предоставленные злоумышленником данные были использованы ВС РФ по меньшей мере при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаева, которые произошли в период с 26 по 30 июня.

Установлено, что сотрудники ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности привлекли жителя Николаева, который поддерживал полномасштабную агрессию России и оправдывал военные преступления захватчиков. Также неприятельский агент изучал общественно-политическую обстановку в регионе.

О полученной информации он "докладывал" напрямую своим российским кураторам или из-за "связного". Им оказался местный житель, завербованный ФСБ, и с 2014 года находится на временно оккупированной территории Донетчины.

Для обмена данными и коммуникации злоумышленники использовали специально созданный анонимный телеграм-канал.

Во время обысков правоохранители обнаружили у агента:

- взрывчатку,

- огнестрельное оружие и боеприпасы,

- русскую символику,

- мобильные телефоны с доказательствами.

В настоящее время житель Николаева задержан и сообщен о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также дополнительной квалификации других эпизодов его деятельности по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Также установлена личность жителя Одессы, которого вражеская агентура планировала привлечь к проведению взрывной деятельности на территории города. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников преступления.

Мероприятия по разоблачению вражеской агентуры проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

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