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Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контрразведка Службы безопасности предотвратила попытку оккупантов установить местонахождение боевых позиций украинских войск вблизи южного фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В ходе спецоперации задержан житель Николаева, который кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах.

Полученную информацию агрессор планировал использовать для осуществления серии ракетных обстрелов городов и диверсий на юге Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее предоставленные злоумышленником данные были использованы ВС РФ по меньшей мере при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаева, которые произошли в период с 26 по 30 июня.

Установлено, что сотрудники ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности привлекли жителя Николаева, который поддерживал полномасштабную агрессию России и оправдывал военные преступления захватчиков. Также неприятельский агент изучал общественно-политическую обстановку в регионе.

О полученной информации он "докладывал" напрямую своим российским кураторам или из-за "связного". Им оказался местный житель, завербованный ФСБ, и с 2014 года находится на временно оккупированной территории Донетчины.

Для обмена данными и коммуникации злоумышленники использовали специально созданный анонимный телеграм-канал.

Во время обысков правоохранители обнаружили у агента:

- взрывчатку,
- огнестрельное оружие и боеприпасы,
- русскую символику,
- мобильные телефоны с доказательствами.

В настоящее время житель Николаева задержан и сообщен о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также дополнительной квалификации других эпизодов его деятельности по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Также установлена личность жителя Одессы, которого вражеская агентура планировала привлечь к проведению взрывной деятельности на территории города. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех участников преступления.

Мероприятия по разоблачению вражеской агентуры проводились сотрудниками СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

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Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ 01
Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ 02
Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ 03
Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ 04
Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ 05
Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ 06
Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ 07
Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ 08
Задержан агент ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву, - контрразведка СБУ 09

Николаев (2149) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+14
Ну як тут можна присудити 15 років??? Мінімум - уранові копальні,максимум - гиляка. В таких випадках лише так! Люди, а скільки цієї гидоти живе поряд з нами.... навіть уявити неможливо!
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07.07.2022 15:53
+7
Паскуда...
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07.07.2022 15:47
+6
Как раз нет. Миколаевское парашное быдло. Его много. Ждут.
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07.07.2022 15:57
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и все донецкие твари
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07.07.2022 15:45 Ответить
Как раз нет. Миколаевское парашное быдло. Его много. Ждут.
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07.07.2022 15:57 Ответить
Так і має бути. ДО того. А не через 2 місяці після обстрілів, руйнувань та загибелі військових та цивільних.
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07.07.2022 15:47 Ответить
Паскуда...
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07.07.2022 15:47 Ответить
Засунуть ему те значки с курицей в жопу
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07.07.2022 15:48 Ответить
Ну як тут можна присудити 15 років??? Мінімум - уранові копальні,максимум - гиляка. В таких випадках лише так! Люди, а скільки цієї гидоти живе поряд з нами.... навіть уявити неможливо!
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07.07.2022 15:53 Ответить
Да забудьте вы уже про расстрелы и повешения. Нет их в кодексе и не будет. Главное не смерть отдельных, а неизбежность наказания для абсолютного большинства подобных червей.
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07.07.2022 16:00 Ответить
И помните что нам нужно отстраивать страну)))))
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07.07.2022 21:49 Ответить
судя по цвету заборчика - член обьединённой партии зелёная жопа.
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07.07.2022 15:58 Ответить
на костер ватного ******..................................................сжечь вверх ногами суку как собаку кремлевского ***************!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.07.2022 16:00 Ответить
Ты УЯЛ?-так точно)
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07.07.2022 16:08 Ответить
Х впереди, таки да будет правильней!
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07.07.2022 17:53 Ответить
А що, в Миколаєві немає вільного флагштока? Ну так, для попередження....
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07.07.2022 16:10 Ответить
поменяют этого падлу.
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07.07.2022 16:11 Ответить
Оце РОБОТА ! Зловили руське чмо . Молодці !
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07.07.2022 16:12 Ответить
Реально УЯЛ...
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07.07.2022 16:19 Ответить
А при чем там у него эстонские цвета?
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07.07.2022 16:53 Ответить
Потому что у радуги только семь цветов, и как-то надо придумать, для ннр что нибудь, вот просто прилепили и от она навротебучая очередная республика! Эти срускомировцы даже не заморачиваються, потому как знают, что эти типа-опа пидорореспублики, фейк, абсолютный!
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07.07.2022 18:00 Ответить
Во время обысков правоохранители обнаружили у агента:

- взрывчатку,
- огнестрельное оружие и боеприпасы,
- русскую символику, 👎👎👎
.....
а удостоверение на имя штандартенфюрера нквд Штирлица нашли?
🤣🤣🤣
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07.07.2022 17:13 Ответить
В Миколаєві таких сотні, а то і тисячі. Це результаит постійного переюування в обласній владі ригів і "какая разница". Їх ніхто ніколи не чіпав, боролися з ЄС і "правим сектором". Оце для них були вороги, а то свої.
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07.07.2022 17:15 Ответить
артеллеристы ёпта ) а чмо таки грамотное ))
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07.07.2022 17:36 Ответить
могли б кілька шт випадково пристрелити при спробі спротиву
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07.07.2022 17:52 Ответить
На палю ********.
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07.07.2022 19:56 Ответить
 
 