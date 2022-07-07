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Новости Фото Война
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Сообщено о подозрении оккупанту-мародеру, который случайно оставил свое фото в Ирпене, - МВД. ФОТО

Рашист участвовал в боевых действиях и грабил дома местных жителей на временно оккупированной территории г. Ирпень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Зацепкой для его установления стало его селфи, которое он собственноручно из-за неумения и неосведомленности случайно сделал фотоаппаратом Polaroid. Сейчас оставленная на месте преступления фотография является весомым доказательством в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленник – гражданин российской федерации, военнослужащий 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии (военная часть 32515) ВС РФ.

"В ходе расследования уголовного производства удалось в полном объеме собрать доказательную базу причастности российского военного к преступлениям, которые он совершал во время оккупации г. Ирпень. Потерпевшие и свидетели дали показания, что подозреваемый грабил квартиры местных жителей: присваивал их деньги, бытовую и компьютерную технику, ювелирные изделия и другие ценные вещи", – добавили в МВД.

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Сообщено о подозрении оккупанту-мародеру, который случайно оставил свое фото в Ирпене, - МВД 01
Сообщено о подозрении оккупанту-мародеру, который случайно оставил свое фото в Ирпене, - МВД 02
Сообщено о подозрении оккупанту-мародеру, который случайно оставил свое фото в Ирпене, - МВД 03

армия РФ (19197) мародерство (461) МВД (9318)


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Топ комментарии
+7
кацап то саме підле брехливе і нице створіння
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07.07.2022 16:09
+3
В контакте или в однокласниках. У бенедиктовны только профессионалы работают
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07.07.2022 16:22
+2
свинособака
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07.07.2022 16:19
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кацап то саме підле брехливе і нице створіння
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07.07.2022 16:09 Ответить
А як йому повідомили ? Пояснить процедуру , будь ласка
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07.07.2022 16:09 Ответить
В контакте или в однокласниках. У бенедиктовны только профессионалы работают
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07.07.2022 16:22 Ответить
Через посильного Беню.
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07.07.2022 16:39 Ответить
дійсно!
більш того... там два схожих долбоё**.. і кому саме повідомили?...
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07.07.2022 16:27 Ответить
свинособака
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07.07.2022 16:19 Ответить
Поц, ти в мене в "базі")))
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07.07.2022 16:19 Ответить
Поросячі очинята! Ох і пика!
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07.07.2022 16:23 Ответить
Цей уйопок та той, якого відшукали у мережі - це різні уйопкі. Так, вони дуже схожі, але це різні пики.
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07.07.2022 16:39 Ответить
 
 