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Новости Фото Война
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Зеленская появилась на обложке "Time" с рассказом о том, как пережила первые месяцы войны. ФОТО

Первая леди Украины Елена Зеленская попала на обложку "Time", известный американский журнал опубликовал ее историю проживания войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Как отмечается, в мае президент Украины Владимир Зеленский второй раз попал на обложку в Time, а теперь журнал посвятил материал его супруге.

20 июня Елена Зеленская говорила изданию о травме войны, которую переживают украинцы, и своих попытках помочь им преодолеть такую ​​травму.

Зеленская появилась на обложке Time с рассказом о том, как пережила первые месяцы войны 01

"Time" пишет, что Зеленская и сама переживает травму войны: для нее она началась на рассвете 24 февраля.

В ночь перед вторжением России в Украину первая леди записала себе подготовить "тревожный чемодан" для семьи, но так и не дошла до этого. Не сделал этого и ее муж: Владимир Зеленский видел отчеты разведки, но не верил, что россияне решатся на нападение.

Начало войны заставило семью Зеленских разделиться: президент остался в Киеве руководить страной, а его жена скрывалась с двумя детьми.

Жена президента не хотела уезжать, но опасность не оставляла выбора ей, 9-летнему сыну Кириллу и 17-летней дочери Александре.

Западные спецслужбы предупредили Зеленского, что россияне преследуют цель убить или захватить его. Президент говорил, что враг обозначил его как мишень №1, а его семью – как мишень №2.

Зеленская с детьми не уехала из страны и не пряталась в подземном "бункере", они остались в Украине, но были вынуждены переезжать. Чтобы минимизировать риск убийства, Зеленской и ее детям пришлось выйти из сети. Они не могли взять с собой мобильные устройства или войти в аккаунты в соцсетях, с помощью которых можно было их отследить.

Из соображений безопасности семье не разрешили общаться с президентом по видеосвязи. Неделями они общались только по защищенным телефонным линиям, о которых нужно было договориться заранее. Но дети много видели отца по телевидению.

Со временем протоколы безопасности смягчились, семье разрешили получить доступ к Интернету.

По словам Зеленской, неопределенность породила привычку максимально использовать удобства в тех местах, где они были, "потому что ты не знаешь, когда еще успеешь и когда в следующий раз попадешь в нормальный душ".

Проекты Зеленской по улучшению образования и здравоохранения страны были приостановлены, как и ее карьера сценариста. В окружении солдат она редко была уверена, где будет ночевать в ту или иную ночь.

Но через 10 недель после вторжения Зеленская вышла на публику и посвятила себя помощи стране справиться с травмами, как коллективными, так и личными, пишет издание.

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8 мая, в День матери, Зеленская встретилась с Джилл Байден, первой леди США, в школе на западе Украины, превращенной в приют для семей перемещенных лиц. Появление стало для Зеленской началом нового амплуа. С этого времени она стала активным и заметным сторонником защиты Украины на международной арене.

Как отмечает "Time", после более чем двух месяцев скрытной жизни Зеленская наверстывает упущенное. Ее дни насыщены выступлениями, встречами, панельными дискуссиями и интервью.

Значительная часть работы первой леди сосредоточена на расширении возможностей организаций, специализирующихся на лечении травм, и связи их с государственными учреждениями, которые могут облегчить уход за людьми, которые в этом нуждаются.

В мае Зеленская запустила инициативу психологической поддержки украинцев. Сейчас она начала обучение психологов-консультантов, создала горячие линии по психическому здоровью и привлекала иностранных экспертов для оказания клинической поддержки.

"Time" отмечает, что психологические последствия войны огромны. По оценкам Министерства здравоохранения Украины, 15 миллионов человек – почти треть населения – вероятно нуждаются в психиатрической помощи. Около 8 миллионов были перемещены из-за войны войны. Количество военнослужащих возросло примерно в три раза с начала вторжения до более 700 000 человек – и многие из них, вероятно, получают травмы во время службы.

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"Это может иметь огромные последствия для страны, если мы закончим посттравматическим стрессом, который не лечим после войны", - сказала Зеленская в интервью TIME

Зеленский Владимир (20343) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+72
як, отак
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07.07.2022 16:15
+55
І не кажіть. Сльози співчуття до цієї найнещаснішою жінки, яка 10 тижнів жила без інтернету, не дали можливості дочитати статтю до кінця.
Скажіть, вона вже має доступ до інтернету і може здавати ворогу інформацію про пересування наших військ?
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07.07.2022 16:30
+47
їй, бідненькій, більше всіх дісталося!
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07.07.2022 16:18
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Страница 2 из 2
У ніч перед вторгненням Росії в Україну перша леді записала собі підготувати "тривожну валізу" для родини, Джерело:

Ці підераси спокійно готувалися до війни, бо знали точну дату, а в цей час Люська вечором втирав лохам, що ніякої війни не буду і не має причин хвилюватися.

Лєнка з тривожною "валізою"
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07.07.2022 19:13 Ответить
Для обложки могла бы сфотографироваться в душе,
если она о нём столько говорит.
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07.07.2022 19:16 Ответить
Дуже гарна стаття в тайм. Вже не 73 а всі 83% сцють від радості і гордості за президента. Звідусіль лунає:"зеленський - краще що могло статися з Україною"! Он як він захід натягує! Правду їм говорить що слабаки! А сам не втік! Не то що пєтя, сєня, турчинов! А! Не доказують що не винуваті! Тільки піариться на крові! Джипи купляє він! Де ти був 8 років що тепер піаришся!?
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07.07.2022 21:52 Ответить
хобітттт?
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09.07.2022 15:59 Ответить
Элита бьется в конвульсиях от экстаза.
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08.07.2022 17:24 Ответить
Как сказала моя знакомая, та ну на ... такую славу. Чтобы на моем лице чистили селедку, не хочу.
Хотя, "Time" она точно не выписывает.
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08.07.2022 18:08 Ответить
Фу,якийсь суцільний позор і тупість.....мабуть теж шмалить....
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09.07.2022 15:57 Ответить
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