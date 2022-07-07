Зеленский во время встречи с сенаторами США Грэмом и Блюменталем призвал поддержать решение о предоставлении Украине современных систем ПВО. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, представляющими Республиканскую и Демократическую партии США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Двухпалатная и двухпартийная поддержка для Украины действительно важна. Мы ее чувствуем, чувствуем эту объединенность", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал представителям Сената о ситуации на фронте и об имеющихся планах, реализация которых напрямую зависит от дальнейшей интенсивности поддержки Украины в сфере безопасности со стороны международных партнеров.

Стороны обсудили создание необходимых условий безопасности, которые сделали бы возможным учебный процесс в учебных заведениях.

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"Для нас сегодня задача номер один, чтобы до 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться в Украину, чтобы дети могли пойти в школу, чтобы студенчество не уезжало и могло пойти в университеты. Для нас очень важно сделать две вещи – это отремонтировать школы, университеты, а также обладать мощной противовоздушной обороной", - отметил Зеленский.

Также глава государства призвал сенаторов поддержать решение о предоставлении Украине современных систем ПВО.

Во время встречи стороны отдельно коснулись вопроса усиления санкционного давления на государство-агрессора. Грэм и Блюменталь проинформировали Зеленского о работе, которую они ведут в Сенате с целью признания Российской Федерации государством – спонсором терроризма.

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