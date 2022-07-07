Россияне обстреливали Харьков из "Урагана", количество жертв возросло до трех, - Нацполиция. ФОТО
Число погибших в результате обстрела Немышлянского района Харькова, совершенного российскими оккупантами в четверг, возросло до 3 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов
"По предварительным данным, наш город обстрелян РСЗО "Ураган", осколочно-фугасные снаряды. 3 человека погибли, 5 ранены", - отметил он.
На месте происшествия работают медики и правоохранители.
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Доктор Борменталь
@Ioann199
·
https://twitter.com/Ioann199/status/1544697658454982657 6 июл.
Гундяев защищает в Украине православие, Кадыров защищает в Украине ислам, Буряты защищают в Украине буддизм,
А Украинцы защищают свою Украину от всех этих перечисленных ******** тварей..
1. Проблема: хаотичний, рендомний набір з мобілізації (без пріоритезації за навичками/мотивованістю; формально, "для плану").
Є значна кількість чоловіків у Харкові та інших містах (громадян України), які не прагнуть служити на війні, але якщо покличуть, то готові йти. За соц.опитуваннями з фокус-груп таких є 20% від кількості тих, хто підлягає мобілізації (тобто з 18 мільйонів чоловіків від 18 до 60 це 18/5=3.6 мільйона).
Проте військкомати (називаються зараз "центрами комплектування") не мають жодного системного обліку таких людей. Військкомати залишилися у минулому столітті, з листочком та пухким журналом, іноді - з найпростішою базою даних. Немає ані софту для цього, ані системи пріоретизації людей за навичками, мотивацією, здоров'ям, військовим досвідом.
По суті зараз здійснюється випадкове формування людей в коробки для виконання моб.плану. Дуже схоже на навмисне наповнення ЗСУ тими, хто воювати не готовий (нещодавній приклад: із 600 мобілізованих у бій пішли 60, це результат лову людей по повістках у парках, а не прийому мотивованих). Якщо в 2014 у Криму понад 90% управління "К" СБУ перейшло на бік РФ, то й зараз серед людей у погонах є теж якийсь відсоток таких, які цілком усвідомлено набирають по мобілізації якомога небоєготових людей.
Рішення з боку держави:
а) автоматизувати процес. Людина (хоча б і з-за кордону) повинна мати можливість зайти в ДІЮ (або через банківську картку в інет-додатку, або через номер ІПН у будь-якому укр.банку/держ.офісі фізично), заповнити опитувальник про готовність служити в ЗСУ, в поліції, в лікарні та ін. Вказати досвід служби, базові показники здоров'я (чи всі кінцівки на місці, який зір, які захворювання), в якій ролі готовий надавати допомогу Україні. Ці заявки повинні оброблятись софтом, який максимально ефективно будує чергу на мобілізацію. Вибачте, але зараз у замовленні копійчаної піци у 147 разів більше автоматизації/прозорості, ніж у вирішенні питання про відправку людей на можливу смерть на фронт.
б) має бути мінімальна публічність та колегіальність у питанні відправлення людей на фронт. Нехай у районі буде комісія з 7-12 ветеранів, жерналістів, які визначають, кого відправляють з мобілізації на фронт. Коли затюканий майор одноосібним рішенням відправляє випадково наловлених хлопчаків на фронт - це помилка держави. Колегія має подивитися на те, що військком запропонував бажаючим воювати йти, що набрано найкращих із наявних.
2. Проблема: у тих громадян України, хто не здатний вбивати ближнього, має бути вибір. Є низка людей (християни, наприклад), які не можуть вбивати людину.
Для християн, наприклад, норма Біблії має пріоритет над вказівкою чиновника. Формувати ЗСУ з таких - не варіант, вони все одно не вбиватимуть нікого. Християни - не зрадники, вони просто передусім християни, а потім громадяни.
Рішення треба шукати, не лежить на поверхні. Можливі будь-які способи альтернативної служби/роботи від них: робота за професією на ЗСУ, не пов'язана із вбивствами (програміст, лікар, водій у тилу). Можливо стягнення з них більшого податку на війну (але з гарантуванням їхнього права не вбивати). Але таким людям треба дати прозорі гарантії, інакше вони однаково знайдуть спосіб не брати участь в боях, але й користі від них держава не отримає. Відсутність такого регулювання веде до нерозуміння та напруженості у суспільстві.
Рішення з боку держави:
норма Закону про альтернативне виконання обов`язку з мобілізації для тих, хто не може вбивати.
3. Проблема: фактично радянське законодавство (наприклад, про отримання дозволу на виїзд у мобілізаційний період) 1992 року не кореспондується з тим, яким є суспільство України зараз.
Майдани перемогли не тому, що був жорсткий обов'язок про явку на Майдан від кожного міста. Люди йшли під кулі снайперів на Майдані не за мобілізацією. І зневажливо ганяти людину за довідкою до військкомату для виїзду в сусідню область - це радянське мислення, що залишилося в головах вихованих ще за радянських часів/шаблонів військових.
Шлях України - це ДІЯ, це ПроЗорро, коли ефективно, вигідно, ********* технологіями є рішення (і з обліку чоловіків, і з оплат). Якщо ПроЗорро працювало, то врешті-решт мають бути закупівлі/найом на кадрові позиції військової служби за принципом тендеру-найму військового для виконання тієї чи іншої служби на фронті (і громадянин Ізраїлю чи Німеччини повинен мати право брати участь у такому конкурсі та воювати за Україну за гідну оплату).
На уламках радянського законодавства можна побудувати лише радянську армію. Радянські норми - це не Майдан, це не НАТО, це не перемога.
Рішення від держави:
радянські норми про військове рабство щодо заборон пересування (як і щодо оплат військовим) мають бути переглянуті. Військові не вміють чути та вибудовувати баланс, це не питання для нормативного акту саме Міноборони, але питання для мудрого парламенту. Потрібно раціональне та зважене регулювання обмеження свобод за допомогою ІТ-технологій. Дуже легко ув'язнити всіх, але це вже радянський підхід, а не підхід Майдану/Віче.
4. Проблема: несправедливість, нерівність у мобілізації демотивує.
Факт: ані високопосадовці, ані їхні члени сімей не потрапляють у мобілізацію. 110 років тому дочка російського імператора служила у шпиталі санітаркою, 10 років тому син королеви Англії служив в армії Англії в Афганістані. І це було справедливо. Не можна вимагати віддати життя інших, якщо сам сховався від війни (з порушенням Закону чи без такого - але сховався).
Рішення від держави:
створення публічного Реєстру державних службовців 1-7 рангу та їх членів сімей, у якому буде опубліковано місце фізичного знаходження членів їх родин, інформацію щодо їх участі у війні, мобілізації (лише фото з автоматом в кущах не є такою участю). Відмова в наданні інформації чи ухилення має мати наслідком звільнення такого держслужбовця з забороною займати держ.посади.
5. Проблема: люди не готові віддавати життя фронті лише з дурості/некомпетентності.
Наприклад, війська орків мають безпілотники та навчилися вражати місця відпочинку українських військових (казарми). Вже десятки разів всі дійшли висновку, що треба солдатів під час сну розсредотрчувати (тоді немає сенсу армії РФ вражати цю казарму). Але мобілізованих знову і знову збирають до казарм. І багато разів було, що гинуть усі разом уночі. Ось на таку тупу смерть (просто тому, що комусь ліньки розосередити їх по хатах) теж не хочуть іти.
Рішення від держави:
а) публічно карати командирів, винних у смерті підлеглих
б) виправляти такі "вузькі" місця та говорити про це вголос, бути чесними зі своїми громадянами. Інакше у вигляді форумів це все одно дійде до населення.
6. Проблема: корупція демотивує.
Так, Начальник Шевченківського управління поліції у Харкові Едуард Коваленко - доларовий мільярдер та зразок зневаги і Законом, і населенням, просто харківський ментівський еталон приховування злочинів та приписок. Чому він не у в'язниці?
І таких по 300 черв'яків у кожному місті-мільйоннику. Як мінімум 2-3 бюджети України розкрадаються на митниці, у податковій, у поліції, у сфері видобутку газу, Укразлізниці, розподілі гуманітарки.
Вибачте, але у тисячах люкс-апартаментів біля Львова, Ужгорода, у Франції інвестовані ще 2-3 військові бюджети України (вкрадених). Ми не здатні годувати всю корупцію Львова та Ужгорода у майбутньому.
Рішення від держави:
негайне формування дієздатної системи боротьби з корупцією. Поки що держава не боїться відправити людину на фронт на смерть, але торкнутися полковника Едуарда Коваленка - боїться.
Потрібно віддавати сферу боротьби з корупцією до рук якоїсь іноземної компанії, наприклад, зі сфери безпеки. Адміністрування митниць треба віддавати на аутсорсинг іноземній аудиторської компанії.
Невже немає звідки і чим гахнути?
Так шо про ураганы это быстрей всего журналистский косяк.
засмутити ракетним ударом по вокзалу, аеропорту, скдадам, військовим
частинам, нафтобазам,мостам і транспортним розвязка Бєлгорода і інших міст
НІЗЗЯ.
грибовидне невеличке обако піднімалось над місцем вибуху, це тільки моя теорія, але думаю це
були чи Х 22 чи щось інше, це я не до паніки, але "Урагану" як до Київа раком до цих ***********. Всього нарахував чотири прилоти.