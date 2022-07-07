Россияне обстреливали Харьков из "Урагана", количество жертв возросло до трех, - Нацполиция. ФОТО

Число погибших в результате обстрела Немышлянского района Харькова, совершенного российскими оккупантами в четверг, возросло до 3 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов

"По предварительным данным, наш город обстрелян РСЗО "Ураган", осколочно-фугасные снаряды. 3 человека погибли, 5 ранены", - отметил он.

На месте происшествия работают медики и правоохранители.

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