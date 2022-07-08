Из-за обстрелов оккупантов в Донецкой области за прошлые сутки погибли 6 мирных жителей, 21 - ранен, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки в результате обстрелов войск РФ в Донецкой области погибли 6 мирных жителей, еще 21 человек получил ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия убивает гражданских! За 7 июля россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения", — отметил он.
Кириленко напоминает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Россияне будут отвечать за каждое свое преступление на украинской земле!", – уверен глава региона.
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