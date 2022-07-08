Женщина погибла в Славянске, потому что в ее дом попал снаряд. ФОТО

Россияне ночью обстреливали Славянск. Один из снарядов попал в частный дом.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ночного обстрела и прямого попадания в частный дом погибла женщина", - написал он.

Мэр призвал жителей Славянска эвакуироваться.

"Сегодня везем людей в Ровно. Завтра будет рейс к поезду на Покровск. В понедельник, 11 июля, - снова в Ровенскую область с расселением. Принимайте решение", - добавил он.

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