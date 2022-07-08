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Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Страшилки бешеного карлика
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"Великий имитатор"
Этот день настал...
Надежда...
Прогноз для рф
Возвращение из Украины
Путинская рулетка
"Высокоточное" оружие
Нет ничего невозможного
Большая разница
Капча
Сортир "русского мира"
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Топ комментарии
+16 Eispickel
показать весь комментарий08.07.2022 11:24
+16 Єто Другоє
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+14 Post-AV
показать весь комментарий08.07.2022 10:59
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Все остальное они бомбят в меру своих возможностей!
Аби реально сильно зруйнувати критичну інфраструктуру України (залізницю або електричні мережі), їм потрібно було з першого дня іскандерами та калібрами систематично лупити в одні і ті ж цілі, по 20 ракет в ціль, і підривати не тільки залізничні вузли, але і склади з шпалами/рельсами, ремонтні цехи та штурмовою авіацією реально ганятися за кожним тепловозом, електровозом та трансформатором.
А зараз - вони можуть тільки пуляти в величезні цілі типу багатоповерхівок та торгових центрів ракетами, 3-4 яких з 7 взагалі не долітають до цілей.
Чому не почали бомбити з першого дня правильні (з військової точки зору) цілі? А сподівались, що захоплять Україну за 2 тижні. Нащо "вже своє" знищувати? Будувати ж вони нічого тут принципово не збирались... Нахєра в бурятії якійсь щось будувати?
Ха-ха-ха.
Путлер Володька - бункерний дед.
Зараз я дам тобі дельний совет.
Залізь у свій бункер, зайди в кабінет.
В шухлядці під столом, візьми пістолет.
Засунь дуло в рот і натисни курок.
Перед цим краще випий ще яду ковток.
А щоб зовсім, як кажуть, наверняка,
Візьми з собою в бункер нашого козака.
Він все проконтролює, вздьорне затвор.
Завчасно приготує пекельний раствор.
Потім все спалить й попіся в костьор.
Все, занавес. Виконаний приговор!
P. S.
Ніколи не забувайте про небезпеку вогню,
Що вказала дорогу не одному расейскому кораблю.