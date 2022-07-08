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Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Страшилки бешеного карлика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заговорил о переговорах и пригрозил Западу: "Мы по большому счету всерьез пока ничего не начинали". ВИДЕО

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

"Великий имитатор"

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Этот день настал...

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Надежда...

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Прогноз для рф

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Возвращение из Украины

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Путинская рулетка

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Высокоточное" оружие

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Нет ничего невозможного

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Большая разница

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Капча

Страшилки бешеного карлика, путинская рулетка, сортир русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Сортир "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь.

политика (6966) путин владимир (31260) россия (95515) фотожаба (14383)


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Топ комментарии
+16
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08.07.2022 11:24
+16
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08.07.2022 12:15
+14
Карта с выбором хороших русских понравилась)
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08.07.2022 10:59
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Правила форума Совет форумчан
Карта с выбором хороших русских понравилась)
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08.07.2022 10:59 Ответить
Да, тест хорош, но его бы проводить перед получением паспорта. Кто не прошел - тому серый.
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08.07.2022 11:06 Ответить
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08.07.2022 11:24 Ответить
Они в принципе могут разбомбить электростанции/заводы/жд, но тогда Украина может ответить тем же (если оон и компания озабоченных разрешат)
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08.07.2022 12:38 Ответить
Только электростации!
Все остальное они бомбят в меру своих возможностей!
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08.07.2022 12:48 Ответить
Це вони могли зробити тільки на початку компанії. Зараз в них чи не половина ракет - або вибухає на злеті, або на траєкторії, а ті що долітають - влучають з точністю "+/- футбольне поле".

Аби реально сильно зруйнувати критичну інфраструктуру України (залізницю або електричні мережі), їм потрібно було з першого дня іскандерами та калібрами систематично лупити в одні і ті ж цілі, по 20 ракет в ціль, і підривати не тільки залізничні вузли, але і склади з шпалами/рельсами, ремонтні цехи та штурмовою авіацією реально ганятися за кожним тепловозом, електровозом та трансформатором.

А зараз - вони можуть тільки пуляти в величезні цілі типу багатоповерхівок та торгових центрів ракетами, 3-4 яких з 7 взагалі не долітають до цілей.

Чому не почали бомбити з першого дня правильні (з військової точки зору) цілі? А сподівались, що захоплять Україну за 2 тижні. Нащо "вже своє" знищувати? Будувати ж вони нічого тут принципово не збирались... Нахєра в бурятії якійсь щось будувати?
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09.07.2022 20:30 Ответить
Цікаво, Шмигалю жарт про Джонсона сподобався?
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08.07.2022 11:02 Ответить
я думаю, шмыге до лампочки, что от нем говорят или пишут. Главное, чтобы от корыта не откинули, и на зону с конфискацией не отправили.
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08.07.2022 11:08 Ответить
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08.07.2022 11:09 Ответить
Знову партія? 🤐
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08.07.2022 11:50 Ответить
А ви що думали, прийдете на вибори через рік-два, а там в бюлетені виключно проукраїнські, чесні, працьовиті, професійні лікарі, педагоги, економісти та юристи будуть?

Ха-ха-ха.
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09.07.2022 20:34 Ответить
цікаво скільки ти на армію зібрав?
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11.07.2022 07:08 Ответить
На цьому тижні в Україні несподівано з'явилась велика кількість експердів-політологів по Великій Британії.
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08.07.2022 11:16 Ответить
А ще п'ять місяців тому були нормальними вірусологами...
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08.07.2022 11:58 Ответить
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08.07.2022 11:55 Ответить
Для "суръезу" залишилась тільки "ядрёна боНба"!
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08.07.2022 12:53 Ответить
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08.07.2022 12:15 Ответить
Буде весело,як Джонсона оберуть гєнсеком НАТО!
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08.07.2022 12:50 Ответить
ПОРАДА ПУТЛЕРУ

Путлер Володька - бункерний дед.

Зараз я дам тобі дельний совет.

Залізь у свій бункер, зайди в кабінет.

В шухлядці під столом, візьми пістолет.

Засунь дуло в рот і натисни курок.

Перед цим краще випий ще яду ковток.

А щоб зовсім, як кажуть, наверняка,

Візьми з собою в бункер нашого козака.

Він все проконтролює, вздьорне затвор.

Завчасно приготує пекельний раствор.

Потім все спалить й попіся в костьор.

Все, занавес. Виконаний приговор!

P. S.

Ніколи не забувайте про небезпеку вогню,

Що вказала дорогу не одному расейскому кораблю.
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08.07.2022 13:44 Ответить
Все бы хорошо, но дикий суржик вышибает кровь из глаз.
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12.07.2022 01:00 Ответить
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08.07.2022 16:18 Ответить
 
 