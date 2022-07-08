Места массовых захоронений под Мариуполем продолжают увеличиваться, - СМИ. ФОТОрепортаж

Места массовых захоронений в оккупированном Россией поселке Старый Крым недалеко от Мариуполя с начала мая увеличились вдвое.

Такие изменения зафиксировал спутник Planet Labs, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

29 июня спутник зафиксировал технику, которой оккупанты продолжают выкапывать траншеи на кладбище возле поселка Старый Крым Донецкой области, расположенного вблизи Мариуполя.

С момента оккупации города в траншеях массово хоронят погибших жителей. По сравнению со спутниковым снимком Planet Labs за 8 мая места массовых захоронений на этом кладбище увеличились почти вдвое.

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В комментарии журналистам советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко объяснил это тем, что оккупанты начали разбирать завалы многоэтажных домов, поврежденных и разрушенных армией РФ. По его словам, в каждом из таких домов может быть около сотни погибших местных жителей. Чаще всего тела везут в Старый Крым, где ближе всего к Мариуполю есть кладбище с местами массовых захоронений.

"Они (оккупанты. - Ред.) начали массово разбирать завалы, "пригнали" свое так называемое "МЧС", а там, что не дом - это могильник. Вчера (5 июля. - Ред.) они "взялись" за наш микрорайон "Черемушки", приехавшие сотрудники так называемого "МЧС", залезли в подвал одного из домов, а там 100-200 трупов, они развернулись и уехали, сказав, "не наше дело", поскольку "МЧСники" отказываются заниматься телами погибших. Далее ими занимаются рабочие так называемых "государственных ритуальных услуг" и подконтрольная оккупантам судебно-медицинская экспертиза, - говорит Андрющенко и добавляет. – Обычно везут на кладбище Старого Крыма. Всех, кого достают из-под завалов, просто бросают в выкопанный ров на кладбище.

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На том же Старокрымском кладбище, по словам советника, продолжаются захоронения горожан не только в выкопанных траншеях, но и в отдельных могилах. На спутниковом снимке Planet Labs за 29 июня можно увидеть их увеличение.





Власти Мариуполя объясняют это тем, что оккупанты начали зарабатывать на частных ритуальных услугах, предлагая захоронение погибшего в отдельной могиле, а не в местах массовых захоронений.

"Захоронение будет стоить примерно 20 тысяч гривен. Но даже после уплаты необходимо будет ждать около 2 недель, потому что с древесиной в Мариуполе сейчас проблемы, так что гробы обычно везут из оккупированной ранее Донетчины", - пояснил Андрющенко.

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Ранее сообщалось о трех обнаруженных недалеко от Мариуполя местах массового захоронения - возле поселка Старый Крым, села Виноградное и кладбище поселка Мангуш. Затем спутник зафиксировал четвертое место массового захоронения в центре Мариуполя.

"Места массовых захоронений в Мангуше и Виноградном, и то, что было найдено в Мариуполе, вместе это 4-5 тысяч. На Старокрымском, по состоянию на начало июня, было где-то 15 тысяч человек похоронено. Мы думаем, что количество погибших должно быть значительно выше 20 тысяч, ведь количество могил продолжило расти. Однако при нынешних условиях и отсутствии доступа реально установить количество жертв невозможно", - добавил Андрющенко.

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Напомним, Мариуполь был оцеплен российскими войсками еще в первые несколько суток широкомасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля.