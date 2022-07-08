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Места массовых захоронений под Мариуполем продолжают увеличиваться, - СМИ. ФОТОрепортаж

Места массовых захоронений в оккупированном Россией поселке Старый Крым недалеко от Мариуполя с начала мая увеличились вдвое.

Такие изменения зафиксировал спутник Planet Labs, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

29 июня спутник зафиксировал технику, которой оккупанты продолжают выкапывать траншеи на кладбище возле поселка Старый Крым Донецкой области, расположенного вблизи Мариуполя.

С момента оккупации города в траншеях массово хоронят погибших жителей. По сравнению со спутниковым снимком Planet Labs за 8 мая места массовых захоронений на этом кладбище увеличились почти вдвое.

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Места массовых захоронений под Мариуполем продолжают увеличиваться, - СМИ 01
Места массовых захоронений под Мариуполем продолжают увеличиваться, - СМИ 02

В комментарии журналистам советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко объяснил это тем, что оккупанты начали разбирать завалы многоэтажных домов, поврежденных и разрушенных армией РФ. По его словам, в каждом из таких домов может быть около сотни погибших местных жителей. Чаще всего тела везут в Старый Крым, где ближе всего к Мариуполю есть кладбище с местами массовых захоронений.

"Они (оккупанты. - Ред.) начали массово разбирать завалы, "пригнали" свое так называемое "МЧС", а там, что не дом - это могильник. Вчера (5 июля. - Ред.) они "взялись" за наш микрорайон "Черемушки", приехавшие сотрудники так называемого "МЧС", залезли в подвал одного из домов, а там 100-200 трупов, они развернулись и уехали, сказав, "не наше дело", поскольку "МЧСники" отказываются заниматься телами погибших. Далее ими занимаются рабочие так называемых "государственных ритуальных услуг" и подконтрольная оккупантам судебно-медицинская экспертиза, - говорит Андрющенко и добавляет. – Обычно везут на кладбище Старого Крыма. Всех, кого достают из-под завалов, просто бросают в выкопанный ров на кладбище.

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На том же Старокрымском кладбище, по словам советника, продолжаются захоронения горожан не только в выкопанных траншеях, но и в отдельных могилах. На спутниковом снимке Planet Labs за 29 июня можно увидеть их увеличение.

Места массовых захоронений под Мариуполем продолжают увеличиваться, - СМИ 03
Места массовых захоронений под Мариуполем продолжают увеличиваться, - СМИ 04

Власти Мариуполя объясняют это тем, что оккупанты начали зарабатывать на частных ритуальных услугах, предлагая захоронение погибшего в отдельной могиле, а не в местах массовых захоронений.

"Захоронение будет стоить примерно 20 тысяч гривен. Но даже после уплаты необходимо будет ждать около 2 недель, потому что с древесиной в Мариуполе сейчас проблемы, так что гробы обычно везут из оккупированной ранее Донетчины", - пояснил Андрющенко.

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Места массовых захоронений под Мариуполем продолжают увеличиваться, - СМИ 05
Места массовых захоронений под Мариуполем продолжают увеличиваться, - СМИ 06

Ранее сообщалось о трех обнаруженных недалеко от Мариуполя местах массового захоронения - возле поселка Старый Крым, села Виноградное и кладбище поселка Мангуш. Затем спутник зафиксировал четвертое место массового захоронения в центре Мариуполя.

"Места массовых захоронений в Мангуше и Виноградном, и то, что было найдено в Мариуполе, вместе это 4-5 тысяч. На Старокрымском, по состоянию на начало июня, было где-то 15 тысяч человек похоронено. Мы думаем, что количество погибших должно быть значительно выше 20 тысяч, ведь количество могил продолжило расти. Однако при нынешних условиях и отсутствии доступа реально установить количество жертв невозможно", - добавил Андрющенко.

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Напомним, Мариуполь был оцеплен российскими войсками еще в первые несколько суток широкомасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля.

захоронения (218) Мариуполь (5712) оккупация (10137) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+12
Пам'ятайте:

Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!

Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!

Про це потрібно постійно говорити!
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08.07.2022 11:00
+8
Пида.расы! У меня друг, сейчас в рейсе, дома нет совсем !! всю жизнь строил,
Сын получил ранения, сейчас в Германии, лечится, жена с дочкой в Днепре!!! *** как теперь, опять с ноля!? Твари российские, нарлядли вы прочитаете мой скромный пост, но шоб вы здохли!! Включая моих родственников, ватанутых освободителей!!! Пьян, и ненавижу!!!
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08.07.2022 12:02
+5
Азов в полоне , а 140 евротуристов с жінками та коханками за держбюджет українців ЇЗДИЛИ ПОЗОРИТИ УКРАЇНУ В ЛУГАНО !!!!
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08.07.2022 11:54
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Пам'ятайте:

Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!

Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!

Про це потрібно постійно говорити!
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08.07.2022 11:00 Ответить
Ну где голосователи, где "я видел одно видео", где записыватели полумиллионного города в вату, просто потому что им так сказали и они теперь тараторят это без устанку, насмехаясь на страданиями и трагедией людей своей страны?
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08.07.2022 11:23 Ответить
і під Мацквою буде таке.... обов'язково!......
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08.07.2022 11:25 Ответить
Людей попереджали, але вірити не хотіли.
Тепер лежать в сирій землі.
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08.07.2022 11:45 Ответить
Кто? Зеля? Елдак? Арестлюся? кто предупреждал шо сраный перешеек станет как открытая дорога?
ты бы еще завопил как всегда - сцарствие нябесное и "виновники будут хореть вечно"
еще и подчеркнуто написал, Гуру типо. Слышал как Арестлюся объяснил это? - "********".
бум мол разбираццо.
вот ты и "гори вечно" за такой комментарий. Попереждун блин.
в Буче тоже попередили, да? или кричали смаглюки с василевскими что фсефпорядке?
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08.07.2022 11:56 Ответить
Что значит предупреждали? В четверг начали обстрел левый берег, в следующий четверг город был уже в окружении. Все это время говорили что ситуация контролируемая. В понедельник отрубили свет и узнать информацию было уже неоткуда. Дали лишь один эвакуационный поезд , в самом начале, на четыре вагона, которые высадили в поле потом где то. Это все эвакуационные меры которые принимались, город почти пол миллиона человек. Первые дни войны, когда н кто н чего не понимал. Вы д н хрена про это не знаете. Вы не знаете как это когда вам на голову сыпятся снаряды, мины и бомбы, вы никогда не задыхались о. Дыма пожарищ, не голодали в подвалах, при минусовой температуре. Нас там просто бросили, мы никому не нужны были. Нас защищали только наши военные, добровольцы и полиция, все.
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08.07.2022 12:17 Ответить
Вот, специально для таких как ты в заметке сделали приписку.
Нагадаємо, Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Джерело: https://censor.net/ua/p3352862
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08.07.2022 16:03 Ответить
Як там АЗОВ ? Скільки вже із полону вернули?

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08.07.2022 11:52 Ответить
Азов в полоне , а 140 евротуристов с жінками та коханками за держбюджет українців ЇЗДИЛИ ПОЗОРИТИ УКРАЇНУ В ЛУГАНО !!!!
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08.07.2022 11:54 Ответить
Пида.расы! У меня друг, сейчас в рейсе, дома нет совсем !! всю жизнь строил,
Сын получил ранения, сейчас в Германии, лечится, жена с дочкой в Днепре!!! *** как теперь, опять с ноля!? Твари российские, нарлядли вы прочитаете мой скромный пост, но шоб вы здохли!! Включая моих родственников, ватанутых освободителей!!! Пьян, и ненавижу!!!
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08.07.2022 12:02 Ответить
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08.07.2022 13:31 Ответить
не видно высера, может опять вопли были и Аллаху твоему надоело что скрыл коммент?
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14.07.2022 08:57 Ответить
вибачайте, але на цих цвинтарях лежать у переважній більшости ті, кому "какая разніцца, как уліца називаєтся? главнає, чтоби асфальт бил уложєн і фанарікі гарєлі", й ті, що були впевнені "шта главнає пірістать стрілять" й "зєля дагаваріцца пасрєдінє", etc...
ну, що, питаю я - як у вас на вулиці? горять ліхтарі, асфальт, мабуть добрий, "размєтачка харошая"? ваш зєля про все з кацапами домовився? а як, до речі, поживає програма "*******"? шо, не пам'ятаєте вже, забули? ну, зо три тижні до великої війни ваш зєля оголошував... ще один міністр бідкався, де це закупити кілька млн смартфонів під цю програму... (адже артилерійських снарядів у нас було закуплено по саме "нє магу"; так міністр таран? до речі, де він? на адріатиці відпочиває? я нічого не сплутав?).
справа у тім, що коли ви, які масово лежите у цих могилах та й інші, яким поталанило більше й які ще живі, але позбулися житла, кудись втекли, коли ви всі вирішили, що голова - це не дар Божий, у якому є мозок, який думає, аналізує, рефлексує, а просто казанок, куди висирається коломойша з 95-м кварталом, то тут й почалися усі ваші проблеми... ви так вирішили самі... тому не шкода мені вас, ніц не шкода, ви все зробили власними руками, ви заслужили це...
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08.07.2022 14:13 Ответить
Не извиню, ты гнида , это были такие же украинцы как и ты, которые так же имели семьи, ходили на работу, растили детей и внуков, строили планы на будущее. Они тебе ни тебе ни кацапами не сделали ничего плохого. Кацапы из убили, а ты говоришь так вам и надо. Кто из вас большее чудовище? Ты не видел трупы на улицах, не видел руки-ноги разбросанные повсюду, не видел людей убитых снарядами прямо в их домах, не видел сгоревших заживо. Это все сделали они, но ты полностью их одобряешь только потому что мы жили там, а не рядом с тобой.
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08.07.2022 15:08 Ответить
 
 