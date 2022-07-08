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Новости Фото Война
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За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки в Донецкой области зафиксировано 37 обстрелов со стороны оккупантов. Враг вел огонь по жилым кварталам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, от российских снарядов пострадали 23 населенных пункта. Есть убитые и раненые гражданские жители. Разрушены и повреждены 45 жилых домов, а также инфраструктура. Полицейские регистрируют каждое военное преступление РФ.

"Россияне били по городам Авдеевка, Краматорск, Славянск, Торецк, Соледар, Бахмут, Зализное, Северск, пгт Южное, селах Екатериновка, Сокол, Озеряновка, Георгиевка, Дилиевка, Богдановка, Щербиновка, Первомайское, Покровское, Новосергеевка, Клебан-Бык, Орловка, Желанное, Карловка. В постоянном огне - Авдеевка, только за сутки враг нанес по городу 10 ударов. Мишенями оккупантов стали дома граждан, больница, автобаза, коксохимический завод. Есть жертвы среди мирного населения.

Четырем обстрелам подвергся Славянск, который россияне разрушают каждый день.

Российские войска бипи авиационными ракетами НУРС, ЗРК "С-300", "Искандер-М", "Точка-У", а также из реактивных систем "Град", "Торнадо-С", артиллерии, танков.

За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 01
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 02
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 03
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 04
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 05
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 06
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 07
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 08
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 09
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 10
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 11
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 12
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 13
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 14
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 15
За сутки в Донецкой области 37 обстрелов. Разрушены жилые дома и инфраструктура. В постоянном огне Авдеевка, - Нацполиция 16

Разрушениям подверглись 65 гражданских объектов: 45 жилых домов, из них 19 многоквартирных, детский сад, амбулатория, АКХЗ, железная дорога, стадион, гостиница, котельная, высоковольтная линия.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

армия РФ (19210) обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642)


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Виродки кацапсячі гатять туди де дуже ********* *****, щоб ще більше його любілі... Це не жарт, на жаль це є правда...
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08.07.2022 11:34 Ответить
Радійте! Уйло прийшов,
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08.07.2022 11:37 Ответить
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08.07.2022 11:49 Ответить
..не маю права розказувати за усіх донецьких, але ті земляки по Донбасу, що тікали од руZZкого міру сюди, у центральну Україну, зневажають (+-) Українців, як націю українців: мову, віру, негативно ставляться до ЗСУ, ТРО.. і це - некровні-кровні родичі і знайомі-незнайомі, яких приймав у сторічній, небагатій "тарасовій хаті" на Київщині.. сум і сором за земляків (15 років, з народження прожив на Донбасі)..(((
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08.07.2022 13:39 Ответить
 
 