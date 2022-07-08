На Полтавщине приговорены к 15 годам тюрьмы семь участников НВФ РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При публичном обвинении Полтавской областной прокуратуры 7 жителей Донетчины признаны виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Приговорами суда всем им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура доказала, что в конце февраля 2022 года мужчины вступили в так называемую "народную милицию ДНР" и служили в различных отделениях мотострелкового батальона на должностях командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков. Им выдали камуфляжную форму эталона вооруженных сил РФ и оружие.

"Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, они выполняли приказы командиров российской армии, обустраивали блокпосты, на которых обеспечивали контрольно-пропускные функции – проверяли документы, вещи, транспортные средства людей", – говорится в сообщении.

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Досудебное расследование по уголовным производствам осуществлялось Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.