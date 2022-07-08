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На Полтавщине приговорены к 15 годам тюрьмы семь участников НВФ РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО

При публичном обвинении Полтавской областной прокуратуры 7 жителей Донетчины признаны виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Приговорами суда всем им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура доказала, что в конце февраля 2022 года мужчины вступили в так называемую "народную милицию ДНР" и служили в различных отделениях мотострелкового батальона на должностях командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков. Им выдали камуфляжную форму эталона вооруженных сил РФ и оружие.

"Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, они выполняли приказы командиров российской армии, обустраивали блокпосты, на которых обеспечивали контрольно-пропускные функции – проверяли документы, вещи, транспортные средства людей", – говорится в сообщении.

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Досудебное расследование по уголовным производствам осуществлялось Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.

Автор: 

армия РФ (19210) приговор (1216) суд (25093) Донецкая область (9642) государственная измена (1540) Офис Генпрокурора (2466) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+20
А зачем морды лица заблюривать, особенно после вынесения приговора? Что это за тупая практика? Налогоплатильщики имеют право видеть кокочленцев понёсших наказание или у нас всё инкогнито, чтобы потом удобнее было решать вопросы?
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08.07.2022 12:05
+14
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08.07.2022 12:03
+10
На Полтавщині дерев не було, шолі? Чи Зеля так і не висадив свій мільярд.
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08.07.2022 12:13
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08.07.2022 12:03 Ответить
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08.07.2022 12:11 Ответить
)) в тверской области? писсуар и плитка? значит воруют не только унитазы )))
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08.07.2022 12:14 Ответить
Кайло в руки - хай відпрацьовують!
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08.07.2022 12:04 Ответить
Кращеб розстріл, корми тепер *********
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08.07.2022 12:05 Ответить
А зачем морды лица заблюривать, особенно после вынесения приговора? Что это за тупая практика? Налогоплатильщики имеют право видеть кокочленцев понёсших наказание или у нас всё инкогнито, чтобы потом удобнее было решать вопросы?
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08.07.2022 12:05 Ответить
На Полтавщині дерев не було, шолі? Чи Зеля так і не висадив свій мільярд.
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08.07.2022 12:13 Ответить
Цілком згоден з Дмитрий а4f273bf. Україна повинна знати своїх "героїв" в обличчя. Або, поясніть звичайним українцям, з якою метою, чи по якій причині не показуєте обличчя зрадників. Якщо ці паскуди не підлягають обміну, то і годувати їх роками - це затратно...
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08.07.2022 12:18 Ответить
Это все на обмен.
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08.07.2022 12:29 Ответить
Русские таких не меняют, они им не нужны, придётся сидеть.
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08.07.2022 12:44 Ответить
Це біомусор який не потрібний даже "кассабам"
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08.07.2022 14:28 Ответить
 
 