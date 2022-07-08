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Вражеский беспилотник, вероятно типа "Орлан-10", сбит на Харьковщине, - Воздушные Силы. ФОТО

В Харьковской области сбит вражеский беспилотник, вероятно типа "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных Сил.

"Сегодня, 8 июля, около 10 часов в Харьковской области, одним из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вражеский БпЛА вероятно типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Вражеский беспилотник, вероятно типа Орлан-10, сбит на Харьковщине, - Воздушные Силы 01

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Героям слава !!!
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08.07.2022 13:49 Ответить
Все кацапське барахло , яке літає над нашою територією буде знищене,
бо не..... й літати лаптєногим чортам над нами 😠
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08.07.2022 15:48 Ответить
Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!

(Илья Ильф, Евгений Петров, "Двенадцать стульев")
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08.07.2022 16:11 Ответить
 
 