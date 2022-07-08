Вражеский беспилотник, вероятно типа "Орлан-10", сбит на Харьковщине, - Воздушные Силы. ФОТО
В Харьковской области сбит вражеский беспилотник, вероятно типа "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных Сил.
"Сегодня, 8 июля, около 10 часов в Харьковской области, одним из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вражеский БпЛА вероятно типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.
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