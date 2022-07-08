Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи. ФОТОрепортаж
Украинским воинам крайне нужны дроны, в том числе дроны с тепловизорами.
Об этом пишет в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"Нужна помощь для спецподразделения. Очень тяжелое направление, где продолжаются адские бои.
Нужен дрон Аутел лайт 54 тыс. и дрон с тепловизором, 300 тыс. Ночью работает вражеская арта, у нас много погибших и раненых, нужны дроны, корректирующие огонь по врагу ночью.
Отчет через неделю. Купила
Autel Evo II Dual Rugged Bundle - 255 тыс.
Autel Evo II Dual Enterprise Rugged - 300 тыс.
Купила ВАК аппарат для тяжелораненых и расходники к нему – 93 тыс. грн. Оплатила дальномер.
Сегодня оплатила прицел Пульсар – 53 тыс. грн.
Мои дорогие люди, очень прошу помочь с потребностями. Кто как может 5, 30, 50, 100 грн, каждая копейка, это помощь", – призвала Юсупова.
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія
4149499374344032 приват , Юсупова
5358385320002464 Монобанк
5375411504293973 Монобанк
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-Чому вона купила тепловізор Цифровой прицел ночного видения Pulsar Digex C50 у ФОП Баранової (м.Одеса вул Софіївська, квартира в багатоквартирному буднку, її КВЕД47.19 -інші види роздрібної торгівлі) за 53200 грн, а не в профільному магазині, офіційному представнику Pulsar в Україні в Києві (https://grand-pulsar.com.ua/kupit-pricel-nochnogo-videniya-pulsar-digex-c50 ), в якому вони є в наявності і коштують 1500$ = 44335 грн на день оплати Юсупової.
Юсупова,здається базується в Києві. Різниця 8875 грн. - На цю різницю можно купити багато необхідного для поранених в шпиталі.
- Чому вона купила Квадрокоптер Autel EVO II Pro Rugged Bundle V2 у якогось Клибановського В.В., дані по якого відсутні і YouControl, за 255000 грн, а не в профільному магазині, наприклад вТехноїжак (https://tehnoezh.ua/ua/kvadrokopter-autel-evo-ii-pro-rugged-bundle-v2.html?gclid=CjwKCAjwq5-WBhB7EiwAl-HEkuatADsFv7rdM8KSxZbGZ-grQPzAGQGsO-a_bWfwIKmoi98gzZjpQBoCjtoQAvD_BwE https://tehnoezh.ua/ua/kvadrokopter-autel-evo-ii-pro-rugged-bundle-v2.html?gclid=CjwKCAjwq5-WBhB7EiwAl-HEkuatADsFv7rdM8KSxZbGZ-grQPzAGQGsO-a_bWfwIKmoi98gzZjpQBoCjtoQAvD_BwE ) є в наявності за 109 995 грн =3 026 $, кешбек 500 грн. Різниця 145005 грн +_500 грн (кешбек) переплачених кошів вистачило б ще на один квадрокоптер і ще на тепловізор . І де вони? Юсупова знов збирає кошти.
Але- ще один квадрокоптер Autel Evo II Dual Enterprise Rugged вона знов купила у того ж Клибановського за 300000 грн, окремий рахунок. .До ціни питань немає, той самий Квадрокоптер Autel EVO II V2 Dual Rugged Bundle (640T) з тепловізором коштує 299 грн (найменша ціна).
Але чи навряд я ще перерахую кошти Юсуповій. Бо є питання.