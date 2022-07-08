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Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи. ФОТОрепортаж

Украинским воинам крайне нужны дроны, в том числе дроны с тепловизорами.

Об этом пишет в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Нужна помощь для спецподразделения. Очень тяжелое направление, где продолжаются адские бои.

Нужен дрон Аутел лайт 54 тыс. и дрон с тепловизором, 300 тыс. Ночью работает вражеская арта, у нас много погибших и раненых, нужны дроны, корректирующие огонь по врагу ночью.

Отчет через неделю. Купила

Autel Evo II Dual Rugged Bundle - 255 тыс.

Autel Evo II Dual Enterprise Rugged - 300 тыс.

Купила ВАК аппарат для тяжелораненых и расходники к нему – 93 тыс. грн. Оплатила дальномер.

Сегодня оплатила прицел Пульсар – 53 тыс. грн.

Мои дорогие люди, очень прошу помочь с потребностями. Кто как может 5, 30, 50, 100 грн, каждая копейка, это помощь", – призвала Юсупова.

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

5358385320002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 01
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 02
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 03
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 04
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 05
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 06
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 07
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 08
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 09
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 10
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 11
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 12
Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи 13

благотворительность (612) помощь (7800) спецназ (617) волонтеры (2633) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+13
До зеленого цирку зверталась за допомогою?
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08.07.2022 17:53
+10
к лысому и юзику
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08.07.2022 17:58
+9
"патріотичні" наколки набивають на дупі.
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08.07.2022 18:23
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До зеленого цирку зверталась за допомогою?
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08.07.2022 17:53 Ответить
к лысому и юзику
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08.07.2022 17:58 Ответить
Свята справа!
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08.07.2022 17:53 Ответить
+
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08.07.2022 17:55 Ответить
Де ж ті гниди з державними коштами?
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08.07.2022 18:03 Ответить
"патріотичні" наколки набивають на дупі.
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08.07.2022 18:23 Ответить
+ на ****4032
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08.07.2022 18:09 Ответить
+
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08.07.2022 18:16 Ответить
Це якийсь пздц просто,на восьмому році війни,військові пробираються,а різна ******* вивозить валізи з налом,шановне товариство,усіх цих владних ****** можна опустошити за одну ніч,всі вони тримають гроші вдома у готівці,всі прізвища та місця проживання відомі,але ж не на часі так?то жуйте далі жидокацапській сраку чекістів!
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08.07.2022 18:17 Ответить
Та хорош умничать! По 100-200 гривен перекинули (пива с чипсами сегодня не будет) и дальше на позиции на боевые диваны ...
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08.07.2022 18:24 Ответить
Варелік, вживання пива чоловіком перетворює його на жінку,а умний то у вас на московії лайливе слово?
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08.07.2022 19:49 Ответить
маю пропозицію: ведучі спільного етеру перераховують 10% зі своєї зарплатні. гадаю потрібна сума збереться дуже швидко.
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08.07.2022 18:37 Ответить
вони скоріше "тарологам" та "хєрологам" скинуть, щоб дізнатися, коли путєн умрьот..
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08.07.2022 19:01 Ответить
Я вчора вже закинув на інший фонд 1000, тому ліміт в цьому місяці вичерпаний, бо ще треба геть!манцеву видати до 20-го числа "податок".
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08.07.2022 19:00 Ответить
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08.07.2022 19:07 Ответить
+
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08.07.2022 19:07 Ответить
Волонтери потрібні там де державній бюрократичний механізм не встигає доставити необхідні речі. Але йде 5-й місяць повномасштабного піздєца!! Ктось з чинуш буде відповідати за провалені закупки? За кожний такий пройоб в постачанні і логістиці хтось з солдатів вимушений ставати героєм. При правильно організованій роботі героїв не повинно бути.
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08.07.2022 19:18 Ответить
да меньше полемики .. есть желание сбрось нет.. не ной
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08.07.2022 20:28 Ответить
Це так по кацапськи мовчати і терпіти , коли це може вартувати чийогось життя. Нехай чинуші і далі ніфіга не роблять. Волонтерам потрібно допомагати, але я не розумію, чому держава, яка має величезний ресурс до сіх пір не може організовано придбати дрони, хоча би у спецпідрозділи. Було б ефективніше, якби волонтери отримували хоча б частку бюджету міноборони.
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09.07.2022 02:24 Ответить
+
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08.07.2022 20:01 Ответить
Не раз перераховувала Юсуповій по 500-1000грн, і після 24 лютого і після 2014р., Юсупова волонтеріть давно. АЛЕ вперше, витратив певний час, я перевіріла квітанції , які вона демонструє сьогодні. Сюрприз!

-Чому вона купила тепловізор Цифровой прицел ночного видения Pulsar Digex C50 у ФОП Баранової (м.Одеса вул Софіївська, квартира в багатоквартирному буднку, її КВЕД47.19 -інші види роздрібної торгівлі) за 53200 грн, а не в профільному магазині, офіційному представнику Pulsar в Україні в Києві (https://grand-pulsar.com.ua/kupit-pricel-nochnogo-videniya-pulsar-digex-c50 ), в якому вони є в наявності і коштують 1500$ = 44335 грн на день оплати Юсупової.
Юсупова,здається базується в Києві. Різниця 8875 грн. - На цю різницю можно купити багато необхідного для поранених в шпиталі.

- Чому вона купила Квадрокоптер Autel EVO II Pro Rugged Bundle V2 у якогось Клибановського В.В., дані по якого відсутні і YouControl, за 255000 грн, а не в профільному магазині, наприклад вТехноїжак (https://tehnoezh.ua/ua/kvadrokopter-autel-evo-ii-pro-rugged-bundle-v2.html?gclid=CjwKCAjwq5-WBhB7EiwAl-HEkuatADsFv7rdM8KSxZbGZ-grQPzAGQGsO-a_bWfwIKmoi98gzZjpQBoCjtoQAvD_BwE https://tehnoezh.ua/ua/kvadrokopter-autel-evo-ii-pro-rugged-bundle-v2.html?gclid=CjwKCAjwq5-WBhB7EiwAl-HEkuatADsFv7rdM8KSxZbGZ-grQPzAGQGsO-a_bWfwIKmoi98gzZjpQBoCjtoQAvD_BwE ) є в наявності за 109 995 грн =3 026 $, кешбек 500 грн. Різниця 145005 грн +_500 грн (кешбек) переплачених кошів вистачило б ще на один квадрокоптер і ще на тепловізор . І де вони? Юсупова знов збирає кошти.

Але- ще один квадрокоптер Autel Evo II Dual Enterprise Rugged вона знов купила у того ж Клибановського за 300000 грн, окремий рахунок. .До ціни питань немає, той самий Квадрокоптер Autel EVO II V2 Dual Rugged Bundle (640T) з тепловізором коштує 299 грн (найменша ціна).
Але чи навряд я ще перерахую кошти Юсуповій. Бо є питання.
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08.07.2022 23:57 Ответить
не верти кто агитирует за китайские дроны. вас просто разводят на деньги. все китайские дроны приземляются рашистами.
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09.07.2022 00:11 Ответить
Смотря для чего их использовать. Дрон с тепловизором разведчикам -самое то. И не только разведчикам.
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09.07.2022 00:33 Ответить
 
 