Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи. ФОТОрепортаж

Украинским воинам крайне нужны дроны, в том числе дроны с тепловизорами.

Об этом пишет в Facebook волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Нужна помощь для спецподразделения. Очень тяжелое направление, где продолжаются адские бои.

Нужен дрон Аутел лайт 54 тыс. и дрон с тепловизором, 300 тыс. Ночью работает вражеская арта, у нас много погибших и раненых, нужны дроны, корректирующие огонь по врагу ночью.

Отчет через неделю. Купила

Autel Evo II Dual Rugged Bundle - 255 тыс.

Autel Evo II Dual Enterprise Rugged - 300 тыс.

Купила ВАК аппарат для тяжелораненых и расходники к нему – 93 тыс. грн. Оплатила дальномер.

Сегодня оплатила прицел Пульсар – 53 тыс. грн.

Мои дорогие люди, очень прошу помочь с потребностями. Кто как может 5, 30, 50, 100 грн, каждая копейка, это помощь", – призвала Юсупова.

Пайпал

[email protected].

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