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Фонд Повернись живим приобрел для украинских воинов 100 беспилотных авиационных комплексов Atlas за 5 млн евро, - волонтер Чмут. ФОТО

Фонд Вернись живым приобрел для украинских воинов 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas. 100 комплексов – это 300 трикоптеров + наземные станции управления, ретрансляторы, защищенные планшеты, несколько вариантов целевой нагрузки и комплект запасных частей и инструментов. Цена – 5 млн евро.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Тарас Чмут, передает Цензор.НЕТ.

"И снова беспилотники – но, на этот раз, очень не типичные.

Фонд Повернись живим приобрел 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas — специальной военной разработки, стоящей на вооружении в ряде стран НАТО и в прошлом году прошедшей полный цикл испытаний в украинских Силах специальных операций.

100 комплексов – это 300 трикоптеров + наземные станции управления, ретрансляторы, защищенные планшеты, несколько вариантов целевой нагрузки и комплект запасных частей и инструментов.

Цена закупки – 5 000 000 Евро.

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Главная особенность Atlas-ов – это то, что они, в отличие от привычных Мавиков и Аутел, разрабатывались для военных нужд. А это значит, что у них есть защищенный канал связи, возможность установить антенну на расстояние от оператора, использовать ретранслятор и несут качественную тепловизионную камеру для наблюдения ночью.

Первые несколько десятков комплексов уже с два месяца как работают на фронте, обеспечивая воздушной разведкой наши Силы специальных операций.

Подобные закупки возможны благодаря ежедневной системной поддержке тысяч неравнодушных. Спасибо каждому кто приближает нашу победу!

Продолжаем делать нашу армию эффективной на поле боя", – рассказал Чмут.

Фонд Повернись живим приобрел для украинских воинов 100 беспилотных авиационных комплексов Atlas за 5 млн евро, - волонтер Чмут 01

беспилотник (3589) Чмут Тарас (20) дроны (3912)


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Топ комментарии
+17
Тарас Чмут, так тримати!
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08.07.2022 19:16
+17
у когось війна скінчилась в голові, а хтось отримує рашиський осколок снаряда в груди

уря, уря, догонім СШя по пропроізводству Хаймарсів-набоїв садов і огородов!

Кабмін виділив 11 мільярдів на гранти для створенная садів та будівництво теплиць
Кабінет міністрів у вівторок, 21 червня, затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабмінуhttps://biz.censor.net/n3349342

а Порох дурень і ми дурні свої копійки даємо на джипи-квадрокоптери,
а ЗЄлячка та Шмигаль будуть дороги сади-огороди... (безвозвратно !!!)

але аж ніяк не заводи по виробництву снарядів
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08.07.2022 19:42
+14
Фонду Повернись живим-черговий респект...
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08.07.2022 19:18
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08.07.2022 19:12 Ответить
у когось війна скінчилась в голові, а хтось отримує рашиський осколок снаряда в груди

уря, уря, догонім СШя по пропроізводству Хаймарсів-набоїв садов і огородов!

Кабмін виділив 11 мільярдів на гранти для створенная садів та будівництво теплиць
Кабінет міністрів у вівторок, 21 червня, затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабмінуhttps://biz.censor.net/n3349342

а Порох дурень і ми дурні свої копійки даємо на джипи-квадрокоптери,
а ЗЄлячка та Шмигаль будуть дороги сади-огороди... (безвозвратно !!!)

але аж ніяк не заводи по виробництву снарядів
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08.07.2022 19:42 Ответить
то може вже "НА ЧАСІ" !!!???

.
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08.07.2022 19:45 Ответить
ти дібілоід шо за пургу несеш
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08.07.2022 20:04 Ответить
Ну тут питання спірне. Військова, продовольча і енергетична безпеки зараз питання номер один. При всіх пройобах влади, тут я не можу їх критикувати - в продовольство треба вкладати кошти, це навіть не обговорюється. Маленький приклад. Цього року в Умані було повно якісної черешні (крупна, не гнила, практично не червива, досить туга і гарно зберігається), продавали практично на кожному кроці. Як з'ясувалося, саме цього року вперше зібрали врожай нового саду, який декілька років тому (здається 4 роки) посадив Уманський тепличний комбінат, відоме приватне підприємство. На момент написання новини, яку вони виклали, ними вже було зібрано 140 тон черешні. А якби цього не було, то ціна на черешню була б висока, бо її було б мало. Вкладання коштів в армію, с/г, енергетику, освіту, медицину, ІТ однозначно не обговорюється. Подивимося скільки буде вкладено в інші життєво необхідні сфери, тоді вже й будемо критикувати або прославляти владу.
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08.07.2022 21:36 Ответить
Ощо ти їсти будеш, снаряди?
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08.07.2022 22:34 Ответить
і перевіряти не буду,чи це правда,все одно іди в дупу.Зараз не на часі з зеленою гидотою розбиратись.
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08.07.2022 23:01 Ответить
Тарас Чмут, так тримати!
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08.07.2022 19:16 Ответить
получітє, волонтери гранату гранти на 11 мільярдів для створенная садів та будівництво теплиць
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08.07.2022 19:44 Ответить
Фонду Повернись живим-черговий респект...
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08.07.2022 19:18 Ответить
Беспилотники лишними точно не будут, тем более, не так давно читал, что они постоянно нужны на фронте
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08.07.2022 19:18 Ответить
Так вони вміють бомбить чи ні ?
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08.07.2022 19:27 Ответить
Учитывая размер, максимум вог. Нам надо авиарозведка и корректировка артиллерии
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08.07.2022 19:31 Ответить
Це крутіше, ніж просто бомбити. Комплекс, що знаходить ціль, і дає координати для артилерії. Чув, кацапи заздрять цим планшетам, оскільки наша батарея може бути роззосередженою на доволі великі відстані, і оркам просто так подавити її не вдасться. А тут ще й такий крутяк як тепловізійна камера.
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08.07.2022 21:24 Ответить
Ось так розповідають про хороші справи, а не роблять цілу фотосесію як один дибіл.
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08.07.2022 19:30 Ответить
Почему армия не закупает, вместо поддержки китайцев. 50 тыс для бюджета небольшая сума
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08.07.2022 19:30 Ответить
На Чмута пащекою туз всєя Дніпра філатов повонював,покривав корефана хабарника.
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08.07.2022 19:45 Ответить
ага,а ще це той самий Чмут у якого і Богдана гівно і Нептун *****,не робіть собі нового ідола
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08.07.2022 20:03 Ответить
У Чмута весь український опк гівно. Це нормально так як це правда. Він людина яка із сторони но яка бачила все це їздячи на ці виробництва. Тому не дивно що він хоче закуповувати виключно техніку нато із закордону. Я думаю ви не будете сперечатись що Цезарь краще Богдани.
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08.07.2022 20:15 Ответить
Сотні "Богдан", які Україна могла легко виробити створивши тисячі робочих місць, набагато краще десятків "Caesar", які ми випрошуємо у союзників.
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08.07.2022 22:28 Ответить
бугага клоун,а от орки на "масквабаді" та зі Зміїного щось такого не кажуть,то раз,по друге він всього навсього БЛОГЕР,то два,а три ,більшість виробів нашого ОПК ДОВЕЛИ В БОЮ СВЮ ЕФЕКТИВНІСТЬ,але всяка ******* на кшталт тебе чула тільки про сумнозвісний "Молот".
Може БТР-4 гівно? ні, бо відоси Азова з Маріка доводять зворотнє,може наші БПЛА гівно? ні,прекрасна аерозвідка,так що гівно,снайперки від яких орків розриває по пояс,чи наші бронемашини,чи може наша модернізація танків і літаків,які громлять орків,в чому Чмут правий? га бовдуре? Єдине,так єдине з чим я з ним згоден щодо нашого ВПК,що це ***** яка корумпована структура,все.
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09.07.2022 22:57 Ответить
Не зрозумів. Розшифруй, якщо можеш
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08.07.2022 20:08 Ответить
не звертайте уваги,йому в зоолохотроні сказали що Чмут зібрав два ярда гривенью,значить він ********** військовий експерт до купи.Звикайте,на на ступних виборах це будуть перші кандидатури.Чмут, Притула...
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09.07.2022 23:00 Ответить
 
 