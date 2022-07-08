Фонд Повернись живим приобрел для украинских воинов 100 беспилотных авиационных комплексов Atlas за 5 млн евро, - волонтер Чмут. ФОТО
Фонд Вернись живым приобрел для украинских воинов 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas. 100 комплексов – это 300 трикоптеров + наземные станции управления, ретрансляторы, защищенные планшеты, несколько вариантов целевой нагрузки и комплект запасных частей и инструментов. Цена – 5 млн евро.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Тарас Чмут, передает Цензор.НЕТ.
"И снова беспилотники – но, на этот раз, очень не типичные.
Фонд Повернись живим приобрел 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas — специальной военной разработки, стоящей на вооружении в ряде стран НАТО и в прошлом году прошедшей полный цикл испытаний в украинских Силах специальных операций.
100 комплексов – это 300 трикоптеров + наземные станции управления, ретрансляторы, защищенные планшеты, несколько вариантов целевой нагрузки и комплект запасных частей и инструментов.
Цена закупки – 5 000 000 Евро.
Главная особенность Atlas-ов – это то, что они, в отличие от привычных Мавиков и Аутел, разрабатывались для военных нужд. А это значит, что у них есть защищенный канал связи, возможность установить антенну на расстояние от оператора, использовать ретранслятор и несут качественную тепловизионную камеру для наблюдения ночью.
Первые несколько десятков комплексов уже с два месяца как работают на фронте, обеспечивая воздушной разведкой наши Силы специальных операций.
Подобные закупки возможны благодаря ежедневной системной поддержке тысяч неравнодушных. Спасибо каждому кто приближает нашу победу!
Продолжаем делать нашу армию эффективной на поле боя", – рассказал Чмут.
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уря, уря, догонім СШя по пропроізводству
Хаймарсів-набоївсадов і огородов!
Кабмін виділив 11 мільярдів на гранти для створенная садів та будівництво теплиць
Кабінет міністрів у вівторок, 21 червня, затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабмінуhttps://biz.censor.net/n3349342
а Порох дурень і ми дурні свої копійки даємо на джипи-квадрокоптери,
а ЗЄлячка та Шмигаль будуть
дорогисади-огороди... (безвозвратно !!!)
але аж ніяк не заводи по виробництву снарядів
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гранатугранти на 11 мільярдів для створенная садів та будівництво теплиць
Може БТР-4 гівно? ні, бо відоси Азова з Маріка доводять зворотнє,може наші БПЛА гівно? ні,прекрасна аерозвідка,так що гівно,снайперки від яких орків розриває по пояс,чи наші бронемашини,чи може наша модернізація танків і літаків,які громлять орків,в чому Чмут правий? га бовдуре? Єдине,так єдине з чим я з ним згоден щодо нашого ВПК,що це ***** яка корумпована структура,все.