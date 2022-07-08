В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открылась выставка "Ленд-лиз. Перезагрузка". ФОТО

Сегодня, 8 июля 2022 г., в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, в стенах Нижних Московских ворот ХVІІІ ст., которая недавно после реставрационных работ заработала как часть экспозиционного пространства, была презентована новая выставка - "Ленд-лиз. Перезагрузка" .

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте музея.

Тема очень актуальна. Экспозиция рассказывает о том важном аспекте международного сотрудничества, с которым Украина связывает серьезные надежды. Ведь он должен помочь ожидаемому всеми нами ключевому излому в ходе нынешней войны в пользу нашего государства и всего цивилизованного человечества. Собственно речь здесь о войне в более широком смысле – свободного мира с агрессивным милитаризмом.

В 1941 г. Внедрение программы ленд-лиза инициировал 32-й президент США Франклин Рузвельт. В то время она стала одним из решающих факторов победы коалиции союзников, хотя это и пытались возразить в СССР и России. В этом году 9 мая 46-й президент Джозеф Байден подписал Закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины от 2022 г. (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). И сейчас этот юридический акт стал конкретным сигналом миру о том, что правительство США верит в Украину и оценивает ее Вооруженные силы как мощь, способную нанести при содействии союзников сокрушительное поражение агрессору, начавшему полномасштабное вторжение на территорию суверенного государства.

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"В представленных ныне между стенами исторического свода документах и артефактах, очень и очень разнообразных, экспозиция отражает реальность двух ленд-лизов. Давнего – организованного для победы над гитлеровским режимом – и нынешнего – для победы над путинским", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Генеральный директор Музея Юрий Савчук поблагодарил партнеров, принявших участие в создании проекта: "Библиотеке Конгресса и Национальному управлению архивов и документации Соединенных Штатов Америки. Кроме предметов из фондов самого Музея и американских экспозитов, на выставке представлены артефакты, предоставленные Генеральным Штабом Оружия. Благодарны сегодняшнему имениннику Главнокомандующему Валерию Залужному за всестороннее содействие в получении экспонатов, которые до недавнего времени, еще 10 дней назад, были нашим мощным оружием на поле боя".

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Музейщики торжественно открыли выставку вместе с американскими военными, воюющими сейчас за Украину. Американский комбатант с позывным "Рейнмен" в своем приветственном слове рассказал, как гордится тем, что воюет за Украину.

О работе над выставкой от идеи до воплощения рассказывал куратор выставки Андрей Солонец. Он провел кураторскую экскурсию, во время которой акцентировал внимание на документальных и фотосвидетельствах, охватывающих два исторических периода: 1941–1945 и 2021–2022 гг. Речь шла об истории милитарного и экономического сотрудничества. Куратор подчеркнул уникальную легенду каждого экспоната. Многое из артефактов доступно для публичного обзора впервые. К примеру, комплекс Javelin, на днях привезенный в Музей прямо с поля боя, которым бойцы 93-й бригады недавно успешно "демилитаризовали" российский танк. Один из самых глубоко символических экспонатов выставки – обгоревший фрагмент флага США. Его нашел во время боев на дороге возле г. Ирпень американец "Рейнмэн". С тех пор носил дольку флага своей страны при себе в нагрудном кармане униформы, а теперь передал в фондовую коллекцию музея.

Выставка отчетливо свидетельствует о непрерывности традиций взаимопомощи демократий в борьбе с агрессивными диктатурами.