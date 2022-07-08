Российские оккупанты убили 5 мирных жителей и тяжело ранили ребенка во время обстрелов Бахмута и Северска, - Офис ГПУ. ФОТО

Российские оккупанты 7-8 июля обстреливали города Северск и Бахмут, в результате чего погибли пять мирных жителей, еще трое получили ранения, в том числе один ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу.

"По данным следствия, 7-8 июля 2022 г. армия РФ накрыла плотным огнем г. Северск и г. Бахмут. После обстрелов в реанимационном отделении больницы скончались пять мирных жителей. Снарядами оккупантов ранены три человека, среди которых 12-летний мальчик ", – говорится в сообщении.

В нем уточняется, что ребенок находится в больнице "в тяжелом состоянии".

Отмечается, что в результате обстрелов в городах повреждены помещения гражданских граждан и машины.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в 2 уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст.438 УК Украины)… Проводятся первоочередные следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления", - отмечают правоохранители.

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