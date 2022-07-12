Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова передала в фонд Притулы 21 тысячу грн, которые она собрала, играя на донат для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Валерия Ежова, десятилетняя чемпионка мира по шашкам, передала в фонд Притулы для помощи ВСУ собранные от игры на донаты средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке мать девочки Любовь Квитка-Ежова.

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