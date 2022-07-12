Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова передала в фонд Притулы 21 тысячу грн, которые она собрала, играя на донат для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Валерия Ежова, десятилетняя чемпионка мира по шашкам, передала в фонд Притулы для помощи ВСУ собранные от игры на донаты средства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке мать девочки Любовь Квитка-Ежова.
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+33 Zlata Dara
показать весь комментарий12.07.2022 02:49
+27 Colt
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+24 дмитрий #513526
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Щасливої долі.
що ти верзеш!?? здурів чи що?
я не верзу я це провірив на собі
і армії допомагаю фінансово
а скільки ти перевів чи тільки по клаві стучать можеш
Спасибо тебе и твоим родителям за то, что ты есть у нас у всех! 🙏
Ты - наша гордость и наше будущее!