ВСУ ликвидировали заместителя командира 106-й дивизии ВДВ армии РФ полковника Кузьминова. ФОТО
Вооруженные Силы Украины ликвидировали полковника армии оккупантов Сергея Кузьминова. Он был заместителем командира 106-й дивизии ВДВ российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Он отметил: "Заместитель командира 106 дивизии ВДВ полковник Сергей Кузьминов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался.".
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Земля бетоном.
І за собою потягни якнайбільше орків.
Хай тебе нігери-чорти в аду в сраку чпокають сто мільйонів років.
І хай це буде перший і найкоротший твій термін перебування в пеклі.
Начальника штабу 22-го армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін став гарним добривом для українських чорноземів. Не)(уй шастати!