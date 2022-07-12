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ВСУ ликвидировали заместителя командира 106-й дивизии ВДВ армии РФ полковника Кузьминова. ФОТО

Вооруженные Силы Украины ликвидировали полковника армии оккупантов Сергея Кузьминова. Он был заместителем командира 106-й дивизии ВДВ российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Заместитель командира 106 дивизии ВДВ полковник Сергей Кузьминов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался.".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ ликвидировали командира 810-й бригады российской армии полковника Кенса

ВСУ ликвидировали заместителя командира 106-й дивизии ВДВ армии РФ полковника Кузьминова 01

армия РФ (19210) ликвидация (3536) Штефан Анатолий (114)


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Топ комментарии
+49
Не дожил до дня вдв совсем немного, не искупается больше в фонтане, не покошмарит больше студентові в парке.... Земля стекловатой, падла!
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12.07.2022 02:22
+42
испарило в Херсоне
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12.07.2022 02:03
+34
Ради любви к фюреру они готовы родных детенышей придушить. Послушайте симоньян(4 детеныша), когда она в прямом эфире буквально огразмирует от мысли о ядерной войне.
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12.07.2022 02:19
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испарило в Херсоне
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12.07.2022 02:03 Ответить
Не дожил до дня вдв совсем немного, не искупается больше в фонтане, не покошмарит больше студентові в парке.... Земля стекловатой, падла!
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12.07.2022 02:22 Ответить
И бутылку об башку не разобьет...
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12.07.2022 09:12 Ответить
Жара?
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12.07.2022 02:49 Ответить
Вдалий на рашкінських полковників день сьогодні.

Земля бетоном.
І за собою потягни якнайбільше орків.
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12.07.2022 02:03 Ответить
Непонятно, для чего, зачем Цензор выкладывает фотографии убийц в таком формате - в цвете и на полстраницы, таких надо здесь выкладывать в черно-белом формате и размером 3х4см, нефиг, что заслужили, то заслужили..
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12.07.2022 08:03 Ответить
Судячи з фотки, він і при жизні був трупом.

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12.07.2022 02:04 Ответить
Яка тупа й безглузда смерть. ЗАРАДИ ЧОГО???!!!
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12.07.2022 02:16 Ответить
Ради любви к фюреру они готовы родных детенышей придушить. Послушайте симоньян(4 детеныша), когда она в прямом эфире буквально огразмирует от мысли о ядерной войне.
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12.07.2022 02:19 Ответить
Чомусь на Росії всі тварюки дуже плідні, що Симонян, що *****, що Канделакі, не знаю скільки у Соловйова дітей, але вірю, що карма за нелюдів батьків наздожене всіх.
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12.07.2022 06:49 Ответить
Соловйов взагалі альфа-самець - 8 дітей від трьох дружин.)
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12.07.2022 07:59 Ответить
А чого б не розмножуваться, якщо не треба думати, як і за які шиші ще одну дитину піднімати на ноги?
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12.07.2022 09:00 Ответить
Хорошего ему настроения
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12.07.2022 02:21 Ответить
Сдох кудім, да і уйх с ним
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12.07.2022 02:34 Ответить
Красівий... здоровля йому...
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12.07.2022 02:50 Ответить
Tod den kleinen russischen Schweinchen.
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12.07.2022 03:23 Ответить
Пішов до пекла москалик
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12.07.2022 04:41 Ответить
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12.07.2022 04:51 Ответить
П. Касьянов - то такий сікрет полішанеля)))) Якща президент так сказав, напевно так потрібно. Бо всі навкруги бовдури, і один Касянов Д'артаньян та думка епохи))))) внезапность епт))))
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12.07.2022 06:30 Ответить
Гори в аду, мразь кацапская
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12.07.2022 04:56 Ответить
черговий шанувальник творчості Кобзона вилетів на рай
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12.07.2022 05:00 Ответить
Спасибо полковнику за жест доброй воли.
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12.07.2022 05:25 Ответить
Кичиться своими тельняшками и ссать в фонтаны в пьяном виде на день вдв -это всё на что способны кацапские "десантники". Земля бетоном.
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12.07.2022 05:58 Ответить
Жирний гусак.
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12.07.2022 06:04 Ответить
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12.07.2022 06:23 Ответить
Ну і пика у кацапа, реальний неандерталець. Сподіваюся чорти його на рожні вже смажать у пеклі. чорти працюють 24/7, стільки роботи їм підкинули за останні місяці наші хлопці.
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12.07.2022 06:55 Ответить
Расейскай дЯсантник должон быть бааальшой, тупой и ряшитяльный. Ну и страшный.
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12.07.2022 07:23 Ответить
Интересно, а каков размер концертного зала где выступают сейчас Кобздун и Задротов в перерыве между процедурами от чертей и бесов на вечном стационаре в Пекле?
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12.07.2022 07:22 Ответить
З вагнеровцями та необлікованим м'ясом з бімбасу тисяч на 43-45 зала має бути...
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12.07.2022 07:53 Ответить
У них вже концерти на пекельних стадіонах
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12.07.2022 22:51 Ответить
комбриг комдив ботяня повар маслорез портянка твоя в сапоге как презервотив ті не кинул рибят и мазью вишневского смазал кожвендисбат
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12.07.2022 07:34 Ответить
это как раз та 106 дивизия .которая звонила и заказывала столик на 24 февраля в Киеве в ресторане .Мечты сбываются
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12.07.2022 08:24 Ответить
Земля залізобетоном, орковське падло.
Хай тебе нігери-чорти в аду в сраку чпокають сто мільйонів років.
І хай це буде перший і найкоротший твій термін перебування в пеклі.
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12.07.2022 09:02 Ответить
Гори в пеклі, виродку
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12.07.2022 09:16 Ответить
Собакам собачья смерть! Треть детских больниц в России не имеют канализации и водопровода (Росстат). Лучше бы домом занялся!))))
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12.07.2022 09:20 Ответить
Крапка У
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12.07.2022 09:24 Ответить
Это он еще не начинал
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12.07.2022 09:42 Ответить
"Не жили - нефиг и начинать" (c) ...
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12.07.2022 11:31 Ответить
ГОРИ, ****, В ПЕКЛІ!!!111
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12.07.2022 09:48 Ответить
********!
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12.07.2022 12:41 Ответить
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12.07.2022 16:22 Ответить
https://t.me/Sharpreview/15503 ЗМІ повідомляють про ліквідацію чергового російського генерала після попадання ракет з HIMARS по штабу на Херсонщині .

Начальника штабу 22-го армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін став гарним добривом для українських чорноземів. Не)(уй шастати!
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12.07.2022 12:48 Ответить
У В"єтнамі за всю багатолітню війну США не втратили ні одного генерала У кацапів скоро до десятки дійде! Мабуть у них генерали як звичайні майори котуються!
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12.07.2022 17:06 Ответить
Кобзон збирає сьцяну вату на свій виступ у пеклі!
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12.07.2022 14:01 Ответить
Земля скловатою уйопку...
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12.07.2022 14:20 Ответить
що можна казати,що ти тварюка нищо!
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12.07.2022 17:43 Ответить
Слава нашим захисникам!!! Слава ЗСУ!!! Молодці !!!!👏👏👏✌️💪💙💛💙💛
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12.07.2022 18:08 Ответить
 
 