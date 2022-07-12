ВСУ ликвидировали заместителя командира 106-й дивизии ВДВ армии РФ полковника Кузьминова. ФОТО

Вооруженные Силы Украины ликвидировали полковника армии оккупантов Сергея Кузьминова. Он был заместителем командира 106-й дивизии ВДВ российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Заместитель командира 106 дивизии ВДВ полковник Сергей Кузьминов сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался.".

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