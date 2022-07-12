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Новости Фото Война
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Оккупанты с использованием авиации пытаются захватить населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай

Авиацией враг пытается вытеснить украинских защитников с Луганщины, а между тем в Лисичанске "исчезает" коммунальная техника.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий.

"Однако во время "оперативной паузы" оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать крупные города. По меньшей мере, от четырех авиаударов страдали села и поселки 11 июля", - сообщает Гайдай. 

Он констатирует, что артиллерийское влияние со стороны россиян, к сожалению, становится обыденностью: "Больше удивляемся, когда пушки и "грады" стихают на мгновение, чем тому, что артиллерийское нашествие длится по четыре или шесть часов подряд. Вчера и сегодня ночью было восемь артиллерийских обстрелов и, по меньшей мере, три - минометных".

Оккупанты наносят значительные разрушения жилью и инфраструктуре, на что даже не обращают внимания.

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Оккупанты с использованием авиации пытаются захватить населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 01
Оккупанты с использованием авиации пытаются захватить населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 02
Оккупанты с использованием авиации пытаются захватить населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 03
Оккупанты с использованием авиации пытаются захватить населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 04
Оккупанты с использованием авиации пытаются захватить населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 05
Оккупанты с использованием авиации пытаются захватить населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 06
Оккупанты с использованием авиации пытаются захватить населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 07

"Такие населенные пункты, как Белогоровка или Верхнекаменское, уже почти не узнать. Но они не интересуют россиян. Как, к примеру, и Рубежное. Что эти изверги за три месяца там сделали? Обследовали жилищный фонд. Кстати, то же самое будут делать и в Северодонецке. Куча обещаний на камеры пропагандистских каналов в то время, когда у людей нет света, воды и газа. Чем они кичатся? Привезли "асвабажденным" местным жителям горячего украинского борща? А тем временем в Лисичанске "исчезает" коммунальная техника. Ее не направляют на разборку завалов или ремонт коммуникаций. Наверное, просто вывозят приобретенную нами за последние годы технику в неизвестном направлении, оставляя местное ЖКХ ни с чем. В подавляющем большинстве такие случаи бывают после того, как коммунальное или частное предприятие "официально обследует" комендатура", – говорит Гайдай.

армия РФ (19210) обстрел (27129) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+3
Звонив чомусь "родич" з запоребрика, верещав як ужалений, що вот єще чуть чуть, будем жить в адной странє і повний набір кремлівських наративів, только путєн, китайці друзьйа, руzzкій міръ скоро пабедіт загнівающий зараз....Таке враження, що людина скажена і повністю неадекватна, та втратила зв'язок з реальністю, zомбування дійшло межі і починають горіти транзистори. Мені чомусь згадалися кадри з дитинства про оскаженілого гітлера. Видно що підкрадається пиз.ць **********. Що буде з такими " людьми", мабуть в корчах будуть відходити від наркотичної залежності ***********, якщо не пересадять на нову голку.
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12.07.2022 09:28
+1
...кто еще предатель в ВСУ????Почему кремлелеталки не сбиты????
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12.07.2022 09:34
+1
Доповідали ж наче , що русня вже сциться авіацію на передку застосовувати....
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12.07.2022 10:04
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Правила форума Совет форумчан
Вчора випадково біля річки у нас на Полтавщині поспілкувався з дідом, що ловив рибу. Каже, що жив в Ізюмі, але асвабадітелі зруйнували будинок, та хотіли забрати автомобіль, він не давав, тварини назло розчавили танком. Тепер мешкає у нас.
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12.07.2022 09:11 Ответить
Maskali π|∆@®@$¥ !
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12.07.2022 10:23 Ответить
А говорили что они сейчас вообще боятся использовать свою авиацию, кто же врет?
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12.07.2022 09:18 Ответить
Так бьют из оккупированной *********** территории или у тебя другие данные.
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12.07.2022 09:32 Ответить
Звонив чомусь "родич" з запоребрика, верещав як ужалений, що вот єще чуть чуть, будем жить в адной странє і повний набір кремлівських наративів, только путєн, китайці друзьйа, руzzкій міръ скоро пабедіт загнівающий зараз....Таке враження, що людина скажена і повністю неадекватна, та втратила зв'язок з реальністю, zомбування дійшло межі і починають горіти транзистори. Мені чомусь згадалися кадри з дитинства про оскаженілого гітлера. Видно що підкрадається пиз.ць **********. Що буде з такими " людьми", мабуть в корчах будуть відходити від наркотичної залежності ***********, якщо не пересадять на нову голку.
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12.07.2022 09:28 Ответить
...кто еще предатель в ВСУ????Почему кремлелеталки не сбиты????
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12.07.2022 09:34 Ответить
Місцева ППО чекала на тебе, щоб ти керував збиттям, але ж ти не з'явився- тому й не збили (
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12.07.2022 10:31 Ответить
Доповідали ж наче , що русня вже сциться авіацію на передку застосовувати....
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12.07.2022 10:04 Ответить
То другое. На Донбассе сбивать не положено.
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12.07.2022 10:25 Ответить
Якщо краще Залужного знаєш що робити-звертайся до президента-нехай призначає тебе головнокомандуючим.
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12.07.2022 10:34 Ответить
 
 