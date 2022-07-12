Оккупанты с использованием авиации пытаются захватить населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай

Авиацией враг пытается вытеснить украинских защитников с Луганщины, а между тем в Лисичанске "исчезает" коммунальная техника.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий.

"Однако во время "оперативной паузы" оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать крупные города. По меньшей мере, от четырех авиаударов страдали села и поселки 11 июля", - сообщает Гайдай.

Он констатирует, что артиллерийское влияние со стороны россиян, к сожалению, становится обыденностью: "Больше удивляемся, когда пушки и "грады" стихают на мгновение, чем тому, что артиллерийское нашествие длится по четыре или шесть часов подряд. Вчера и сегодня ночью было восемь артиллерийских обстрелов и, по меньшей мере, три - минометных".

Оккупанты наносят значительные разрушения жилью и инфраструктуре, на что даже не обращают внимания.

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"Такие населенные пункты, как Белогоровка или Верхнекаменское, уже почти не узнать. Но они не интересуют россиян. Как, к примеру, и Рубежное. Что эти изверги за три месяца там сделали? Обследовали жилищный фонд. Кстати, то же самое будут делать и в Северодонецке. Куча обещаний на камеры пропагандистских каналов в то время, когда у людей нет света, воды и газа. Чем они кичатся? Привезли "асвабажденным" местным жителям горячего украинского борща? А тем временем в Лисичанске "исчезает" коммунальная техника. Ее не направляют на разборку завалов или ремонт коммуникаций. Наверное, просто вывозят приобретенную нами за последние годы технику в неизвестном направлении, оставляя местное ЖКХ ни с чем. В подавляющем большинстве такие случаи бывают после того, как коммунальное или частное предприятие "официально обследует" комендатура", – говорит Гайдай.