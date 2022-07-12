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За сутки задокументировано более 40 фактов разрушения жилья и других объектов на территории Харьковщины в результате обстрелов и пожаров, - полиция. ФОТО

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли удары по жилым кварталам Харькова, а также обстреляли из систем залпового огня ряд населенных пунктов области, среди которых Донец, Андреевка и Золочев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Повреждены 5 многоэтажек в Харькове, фасад и помещение торгово-развлекательного комплекса, автосалон, станция технического обслуживания, частные жилые дома, помещения предприятия, транспортные средства. Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали 40 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители вместе с военными на блокпостах проверили в сутки более 1200 транспортных средств для выявления правонарушений. Благодаря информации от населения в отделы полиции доставлено более 20 человек для проверки их на предмет возможного сотрудничества с российскими оккупантами.

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За сутки задокументировано более 40 фактов разрушения жилья и других объектов на территории Харьковщины в результате обстрелов и пожаров, - полиция 01

За сутки задокументировано более 40 фактов разрушения жилья и других объектов на территории Харьковщины в результате обстрелов и пожаров, - полиция 02

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Харьковщина (5577)


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