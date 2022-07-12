РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10189 посетителей онлайн
Новости Фото Война
6 991 15

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 37 470 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1649 танков и 3829 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 июля потери личного состава противника составляют около 37 470 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 37470 (+70) человек ликвидировано,

танков ‒ 1649 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3829 (+1) ед,

артиллерийских систем – 838 (+0) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+0),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2699 (+3) ед,

специальной техники - 66 (+0).

Также читайте: В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами в Новой Каховке

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 37 470 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1649 танков и 3829 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19210) Генштаб ВС (6271) ликвидация (3536) потери (4382)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Склади і штаби з орками так моцно горять,що не має часу все рахувати. Під осінь ЗСУ підведуть бухгалтерію до ладу. А поки горіть в пеклі москалі
показать весь комментарий
12.07.2022 09:33
+8
показать весь комментарий
12.07.2022 09:52
+6
Хочеш сказать, що із "зеків" можна набрать танкістів, артилеристів і ракетчиків? А саме ці роди військ домінують зараз на полі бою І лейтенанти цьогорічні не врятують - щоб керувать підрозділом, потрібна не тільки практика, але й підготовлені екіпажі А які з "зеків" навідники чи мехводи?
показать весь комментарий
12.07.2022 09:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всего 70 дохлых орков. Не густо. Там за день 200-300 новых прибывает, а сейчас ещё зеков начали набирать, то какой-то период будет 1000 в день.
Последнее время сальдо для нас отрицательное
показать весь комментарий
12.07.2022 09:33 Ответить
Хочеш сказать, що із "зеків" можна набрать танкістів, артилеристів і ракетчиків? А саме ці роди військ домінують зараз на полі бою І лейтенанти цьогорічні не врятують - щоб керувать підрозділом, потрібна не тільки практика, але й підготовлені екіпажі А які з "зеків" навідники чи мехводи?
показать весь комментарий
12.07.2022 09:52 Ответить
У кацапів є «сапьорно-штурмовиє» війська. Їх улюблений вид.
показать весь комментарий
12.07.2022 10:12 Ответить
Склади і штаби з орками так моцно горять,що не має часу все рахувати. Під осінь ЗСУ підведуть бухгалтерію до ладу. А поки горіть в пеклі москалі
показать весь комментарий
12.07.2022 09:33 Ответить
Дивна стата!! Цікаво до чого ця пурга???))
показать весь комментарий
12.07.2022 09:38 Ответить
ничего удивительного. Линия боестолкновения замерла, танки-шманки вперед почему-то перестали ехать, а каждый убитый танк - это три штуки кацапов, каждая мотолыга - пол-дюжины, которых мы можем посчитать. У них сейчас пауза, в атаки ходят мало. А посчитать, сколько они погрузили в камаз в Херсоне или на аэродроме под Мелитополем, или в Чернобаевке, мы не можем. Поэтому в статистику ГШ это не попадает.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:23 Ответить
Щось геть не густо.
показать весь комментарий
12.07.2022 09:43 Ответить
тому що в нас мало зброї
показать весь комментарий
12.07.2022 09:46 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 09:52 Ответить
літаки щось зовсім завмерли, а їх ще багато..., та і гелікоптери "стоять на місці"...
показать весь комментарий
12.07.2022 10:16 Ответить
Не знаю як там у них з вертольотами а четверть фронтової авіації вже згоріла над Україною Крім того - не треба забувать що у кацапських літунів уже розвинулася "стінгеробоязнь" - як в Афгані в останні роки війни ТОді льотчики старалися ухилиться від вильотів Доходило до того що пили сиру воду щоб отримать дизентерію чи звичайний розлад шлунку і не летіть
показать весь комментарий
12.07.2022 12:02 Ответить
Для мене особисто статистика стала вкрай умовною.
показать весь комментарий
12.07.2022 10:18 Ответить
С такими "потерями" орки к осени накопят ударную группировку и пойдут в наступление по всем фронтам. Тогда статистика сразу станет не "условной".
Пока у орков не будет "неприемлимых потерь" - войну не выиграть. Для нанесения оркам "неприемлимых потерь" необходимо воевать, а не сидеть в глухой обороне, дожидаясь пока орки не разнесут все в ноль артиллерией и РСЗО.
показать весь комментарий
12.07.2022 10:43 Ответить
та да, просто сейчас для активных наступательных действий катастрофически не хватает мехводов бронедиванов, а заправиться можно только до семи вечера в глухой обороне под генделыком.
Имело бы смысл написать прямо в твитор Шаптале об угрозе накопления ударной группировке, и об известном вам наступлении по всем фронтам.
показать весь комментарий
12.07.2022 11:52 Ответить
"37 470 тис" = 37 470 000
показать весь комментарий
12.07.2022 10:39 Ответить
 
 