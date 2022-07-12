Общие боевые потери РФ с начала войны – около 37 470 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1649 танков и 3829 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 июля потери личного состава противника составляют около 37 470 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 37470 (+70) человек ликвидировано,

танков ‒ 1649 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3829 (+1) ед,

артиллерийских систем – 838 (+0) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+0),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2699 (+3) ед,

специальной техники - 66 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.