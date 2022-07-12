Здание СБУ в оккупированном Энергодаре, которое временно заняли войска РФ, было атаковано с дронов. ФОТОрепортаж

Украинские защитники атаковали здание СБУ в оккупированном Энергодаре. В помещение находились военные РФ, данных о жертвах нет.

Об этом в Telegram сообщает Энергоатом, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью дважды: примерно в 00:40 и в период с 3:40 до 04:20 во временно оккупированном Энергодаре из дронов атаковано помещение СБУ, которое заняли военнослужащие России.

Зафиксировано прямое попадание в здание. Данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях", - говорится в сообщении.

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