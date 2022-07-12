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Новости Фото Война
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Здание СБУ в оккупированном Энергодаре, которое временно заняли войска РФ, было атаковано с дронов. ФОТОрепортаж

Украинские защитники атаковали здание СБУ в оккупированном Энергодаре. В помещение находились военные РФ, данных о жертвах нет.

Об этом в Telegram сообщает Энергоатом, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью дважды: примерно в 00:40 и в период с 3:40 до 04:20 во временно оккупированном Энергодаре из дронов атаковано помещение СБУ, которое заняли военнослужащие России.

Зафиксировано прямое попадание в здание. Данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях", - говорится в сообщении.

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Здание СБУ в оккупированном Энергодаре, которое временно заняли войска РФ, было атаковано с дронов 01
Здание СБУ в оккупированном Энергодаре, которое временно заняли войска РФ, было атаковано с дронов 02
Здание СБУ в оккупированном Энергодаре, которое временно заняли войска РФ, было атаковано с дронов 03

Автор: 

оккупация (10137) Энергодар (157)


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Топ комментарии
+15
Ги...Ги...впевнений там було куча зрадницької сбу наволочи
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12.07.2022 10:18
+12
Держим кулаки. NO PASARAN !!!
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12.07.2022 10:18
+7
Паскуди мають боятись і неба, і землі!
І не тільки в Україні...
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12.07.2022 10:40
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Ги...Ги...впевнений там було куча зрадницької сбу наволочи
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12.07.2022 10:18 Ответить
Держим кулаки. NO PASARAN !!!
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12.07.2022 10:18 Ответить
NO PARASHASTAN!
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12.07.2022 13:35 Ответить
Gute Nacht!
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12.07.2022 10:40 Ответить
Паскуди мають боятись і неба, і землі!
І не тільки в Україні...
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12.07.2022 10:40 Ответить
Интересно, а откуда фотки изнутри здания ?
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12.07.2022 11:14 Ответить
Скорее всего, что орки сами запостили - вот, нас атаковали коварные нацики, но безуспешно. А на фото - хаймерс в версии с дрона.
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12.07.2022 11:24 Ответить
https://actual.today/vnochi-v-energodari-rashisti-skinuli-mini-na-budivlju-bilya-aes-zvinuvativshi-u-comu-zsu-foto/ https://actual.today/vnochi-v-energodari-rashisti-skinuli-mini-na-budivlju-bilya-aes-zvinuvativshi-u-comu-zsu-foto/

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12.07.2022 11:28 Ответить
Щось ця інформація тухлятиною *******, фотографії з місці ніби-то удару дрона таки вже були засвічені раніше... і в зовсім іншому контексті та місці прив'язки 🤨🧐😁 Афффітар статті, твоє місце на помийці, а модератор пролупи оченята і дивись, що публікуєш 💩😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 14:34 Ответить
 
 