Здание СБУ в оккупированном Энергодаре, которое временно заняли войска РФ, было атаковано с дронов. ФОТОрепортаж
Украинские защитники атаковали здание СБУ в оккупированном Энергодаре. В помещение находились военные РФ, данных о жертвах нет.
Об этом в Telegram сообщает Энергоатом, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью дважды: примерно в 00:40 и в период с 3:40 до 04:20 во временно оккупированном Энергодаре из дронов атаковано помещение СБУ, которое заняли военнослужащие России.
Зафиксировано прямое попадание в здание. Данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях", - говорится в сообщении.
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