Оккупанты обстреляли Николаев, применяя кассетные боеприпасы и "Торнадо-С". 12 человек травмированы. ФОТОрепортаж
Оккупанты массированно обстреляли Николаев, применяя кассетные боеприпасы и "Торнадо-С".
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Николаев. Враг ночью массово обстрелял город. По состоянию на данный момент известно, что применялись кассетные боеприпасы и "Торнадо-С". Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома. 12 человек травмированы", — отметил он.
"Нечеловеческая "ракетная война", которая ведется прежде всего с гражданским населением Украины, к сожалению, продолжается. Россияне направляют ракеты на жилые кварталы, торговые центры, базы отдыха, многоквартирные дома. Неотвратимое наказание ждет каждого путинского убийцу. Независимо от того, отдавал ли он приказы или выполнял их", – добавляет Тимошенко.
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