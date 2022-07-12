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Оккупанты обстреляли Николаев, применяя кассетные боеприпасы и "Торнадо-С". 12 человек травмированы. ФОТОрепортаж

Оккупанты массированно обстреляли Николаев, применяя кассетные боеприпасы и "Торнадо-С".

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Николаев. Враг ночью массово обстрелял город. По состоянию на данный момент известно, что применялись кассетные боеприпасы и "Торнадо-С". ​​Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома. 12 человек травмированы", — отметил он.

"Нечеловеческая "ракетная война", которая ведется прежде всего с гражданским населением Украины, к сожалению, продолжается. Россияне направляют ракеты на жилые кварталы, торговые центры, базы отдыха, многоквартирные дома. Неотвратимое наказание ждет каждого путинского убийцу. Независимо от того, отдавал ли он приказы или выполнял их", – добавляет Тимошенко.

Оккупанты обстреляли Николаев, применяя кассетные боеприпасы и Торнадо-С. 12 человек травмированы 01
Оккупанты обстреляли Николаев, применяя кассетные боеприпасы и Торнадо-С. 12 человек травмированы 02
Оккупанты обстреляли Николаев, применяя кассетные боеприпасы и Торнадо-С. 12 человек травмированы 03
Оккупанты обстреляли Николаев, применяя кассетные боеприпасы и Торнадо-С. 12 человек травмированы 04
Оккупанты обстреляли Николаев, применяя кассетные боеприпасы и Торнадо-С. 12 человек травмированы 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром рашисты нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. Разрушены медучреждения и дома. Продолжаются обстрелы громад области, - ОВА

Николаев (2151) обстрел (27129) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+4
Фашисти
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12.07.2022 10:15
+3
Бедный Николаев кроют каждый день когда уже будет обещанное контрнаступление
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12.07.2022 10:53
+2
Канада-один із найпослідовніших наших союзників, але це не означає, що вона не має власних геополітичних інтересів та зобов*язань.
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12.07.2022 10:52
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Фашисти
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12.07.2022 10:15 Ответить
там Канада передает турбины для северного потока-2. На эсспрессо тв сюжет есть
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12.07.2022 10:32 Ответить
Канада-один із найпослідовніших наших союзників, але це не означає, що вона не має власних геополітичних інтересів та зобов*язань.
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12.07.2022 10:52 Ответить
Не для другого потоку, а для першого. Вони там типу на ремонті були. Не факт, що їх відремонтовано.
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12.07.2022 11:08 Ответить
не знал. Спасибо за инфу. А вы уверены?
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12.07.2022 12:57 Ответить
Бедный Николаев кроют каждый день когда уже будет обещанное контрнаступление
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12.07.2022 10:53 Ответить
Миколаїв рашисти тупо перетворять в Маріуполь, якщо не буде наступу. Враховуючи, як окупанти закріпилися в Херсоні, то справи кепські(
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12.07.2022 12:11 Ответить
навіщо Ви відволікаєтеся на тупі вброси про контрнаступ на Херсон, краще хай скажуть хто і навіщо здав Херсон, щоб кожного дня обстрілювати ракетами Миколаїв. Як так сталося і чому його до цього часу не заарештовано, як це робилося в прямому ефірі з Ріфом по сфальшованій справі? ЖДе той "герой" що приніс стільки горя людям на сотні років? Чому ми про нього не чужмо? Можливо він і далі продовжує нести гору?
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12.07.2022 13:46 Ответить
сьогодні було 24 ракети
це був повний *******,сорри
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12.07.2022 22:33 Ответить
 
 