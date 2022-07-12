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Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня 12 июля вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные удары по городу Николаев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС .

"Сегодня утром Россия массированно обстреляла Николаев, в результате чего возник пожар двухэтажного жилого дома и нескольких автомобилей", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в Николаевской области зарегистрировано 5 пожаров, возникших в результате вражеских обстрелов.

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"В с. Шевченково Шевченковской ТГ Николаевского района горел частный жилой дом. На открытой территории Куцурубской территориальной громады Николаевского района огнеборцы тушили пожар на площади 500 кв. м", - добавили в ГСЧС.

Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 01
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 02
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 03
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 04
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 05
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 06

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Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 07
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 08
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 09
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 10
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 11
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 12
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 13
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 14
Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия 15

Николаев (2151) Николаевская область (2123) обстрел (27129) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+12
АГОНИЗИРУЕТ КАЦАПИЯ НО ЕЩЕ МНОГО ГОРЯ ПРИНЕСЕТ НАМ И ВСЕМУ МИРУ.. к сожалению есть у них еще и капиталы есть много купленных и на компромате политиков во всех странах есть и оружие включая атомное есть ******* ***** и его банда свихнувшихся импотентных ********** увы все это есть. но конец будет..... хотелось бы сразу и быстро... и поскорее..но как есть -так и есть...
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12.07.2022 10:31
+12
Прав был Немцов , когда сказал , что путлер й@ нутый , за что его жизини лишили 😠
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12.07.2022 10:37
+8
Я Миколаєва і щодня, під час обстрілу зранку, задаюсь цим питанням.. Напрошується лише рифма...
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12.07.2022 10:40
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АГОНИЗИРУЕТ КАЦАПИЯ НО ЕЩЕ МНОГО ГОРЯ ПРИНЕСЕТ НАМ И ВСЕМУ МИРУ.. к сожалению есть у них еще и капиталы есть много купленных и на компромате политиков во всех странах есть и оружие включая атомное есть ******* ***** и его банда свихнувшихся импотентных ********** увы все это есть. но конец будет..... хотелось бы сразу и быстро... и поскорее..но как есть -так и есть...
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12.07.2022 10:31 Ответить
А як же ******* єрмаки разом зі своєю маріонеткою , що здали Південь України ?
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12.07.2022 11:03 Ответить
Де ППО?
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12.07.2022 10:34 Ответить
Я Миколаєва і щодня, під час обстрілу зранку, задаюсь цим питанням.. Напрошується лише рифма...
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12.07.2022 10:40 Ответить
ППО проти РСЗВ? Ви серйозно?
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12.07.2022 11:29 Ответить
У Києві , бо Порох зробив і допоміг.
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12.07.2022 10:41 Ответить
Барига щоколядний поміг тільки Києву, а решта забив.
Цікаво, а як цей верховний поц знаючи про напад виділяв гроші на дороги, замість захистити Миколаїв, Херсон,.. Забувся, вони зливали південь України, тому захищати ці міста потреби не було. Марченко правда трохи "піднасрав" відстоявши Миколаїв, але то таке.
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12.07.2022 12:08 Ответить
Так, Порошенко відремонтував за кошти "Рошен" ППО Києва, яке більше половини ракет сбивало. Порошенко бьачив, що може статися якщо не мати захисту. А уявляєте, якби кожен власник якогось підприємства відремонтувавув чи купив ППО на область, де заробляє кошти його підприємство? А якби Володя Боневтік не в асфальт закатав народні гроші, а закупив ППО, чи зробив своє, бо все для цього було і навіть були гроші. В Миколаєві саме більше голосів віддали за цю владу і вона їх віддячила, захистила? Летять ракети і снаряди кожну ніч на голови обдурених миколаївців. Я так розумвю, щоб захиститися від ракет потрібно мати подушечку, яких повно на ринках і магазинах із зображеннім Боневтіка, Кіма, подоляка і аристовича? Якби не приїхав сюди Марченко, то тут вже були б не твільки ракетні обстріли, а стояли російські танки і хазяйнували буряти, мокші, осетини,башкири, чечени, лезгінці та інші "слов'янські" народи. Тут навіть не було блокпостів, всі "зелені" готувалися до шашликів, як сказав їх великий геній.
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12.07.2022 13:21 Ответить
Повністю перехопити масований удар РСЗВ жодне ППО не зможе. Снаряди летять дуже часто зі швидкісю у кілька махів. Залп смерча 12 ракет. Якщо атакує батарея, то це 48 ракет протягом дуже короткого часу (до 40 секунд).
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12.07.2022 11:17 Ответить
Зрозуміло. Тоді питання, звідки стріляють "смерчі"? Хто здав ворогу ту територію? Де наші "Грім 2" і "Вільхи М", щоб знищити пускові тих ракет? Де наші гроші і той час, які давали "мінські", щоб виготовити ці ракети? Де вони? Хто так безвідповідально поставився до захисту країни? Хто приймав рішення будувати дороги, замість ракет?
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12.07.2022 13:23 Ответить
Прав был Немцов , когда сказал , что путлер й@ нутый , за что его жизини лишили 😠
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12.07.2022 10:37 Ответить
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12.07.2022 10:49 Ответить
Жаль цих нещасних людей , які повірили у 95 квартал....
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12.07.2022 11:02 Ответить
***** помог русскагаварящей женщине освободится.
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12.07.2022 11:50 Ответить
треба потихенько відганяти -- другого не бачу
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12.07.2022 11:59 Ответить
Чому рашисти стали так несамовито обстрілювати райони Миколаєва останнім часом?
Ймовірно, що цими обстрілами ворог намагається якимсь чином завадити Силам оборони України завдати удару по аеродромах в Криму і місцях базування чорноморського флоту рф у Севастополі ракетами MGM-140B ATACMS з дальністю враження 300+ км, які скоріш за все надійшли на озброєння ЗСУ.
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12.07.2022 15:31 Ответить
 
 