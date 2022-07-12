Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня 12 июля вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные удары по городу Николаев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС .

"Сегодня утром Россия массированно обстреляла Николаев, в результате чего возник пожар двухэтажного жилого дома и нескольких автомобилей", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в Николаевской области зарегистрировано 5 пожаров, возникших в результате вражеских обстрелов.

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"В с. Шевченково Шевченковской ТГ Николаевского района горел частный жилой дом. На открытой территории Куцурубской территориальной громады Николаевского района огнеборцы тушили пожар на площади 500 кв. м", - добавили в ГСЧС.













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