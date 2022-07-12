Ракетные удары РФ по Николаеву и обстрелы области: спасатели ГСЧС ликвидируют последствия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня 12 июля вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные удары по городу Николаев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС .
"Сегодня утром Россия массированно обстреляла Николаев, в результате чего возник пожар двухэтажного жилого дома и нескольких автомобилей", - говорится в сообщении.
Всего за минувшие сутки в Николаевской области зарегистрировано 5 пожаров, возникших в результате вражеских обстрелов.
"В с. Шевченково Шевченковской ТГ Николаевского района горел частный жилой дом. На открытой территории Куцурубской территориальной громады Николаевского района огнеборцы тушили пожар на площади 500 кв. м", - добавили в ГСЧС.
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Цікаво, а як цей верховний поц знаючи про напад виділяв гроші на дороги, замість захистити Миколаїв, Херсон,.. Забувся, вони зливали південь України, тому захищати ці міста потреби не було. Марченко правда трохи "піднасрав" відстоявши Миколаїв, але то таке.
Ймовірно, що цими обстрілами ворог намагається якимсь чином завадити Силам оборони України завдати удару по аеродромах в Криму і місцях базування чорноморського флоту рф у Севастополі ракетами MGM-140B ATACMS з дальністю враження 300+ км, які скоріш за все надійшли на озброєння ЗСУ.