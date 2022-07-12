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Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция. ФОТО

Россияне нанесли восемь ударов по мирному населению, убили и ранили жителей. Расстреливали артиллерией, танками, ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

"Под огнем врага находились города Северск, Славянск, Бахмут, Торецк, села Новониколаевка, Опытное. В Часовом Яру продолжается разбор завалов многоэтажки, среди погибших — девятилетний ребенок. Полиция осуществляет охрану места трагедии", — говорится в сообщении.

Всего разрушения получили 12 гражданских объектов: 9 жилых домов, из них два многоквартирных, детский сад, хозяйственная постройка, гараж.

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Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 01
Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 02
Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 03
Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 04

Читайте: В результате обстрелов оккупантами в Донецкой области за минувшие сутки погиб 1 человек, 2 - получили ранения, - Кириленко


Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 05
Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 06
Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 07
Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 08
Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 09
Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 10
Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция 11

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642)


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