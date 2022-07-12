Рашисты обстреляли 6 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые и раненые, - Нацполиция. ФОТО
Россияне нанесли восемь ударов по мирному населению, убили и ранили жителей. Расстреливали артиллерией, танками, ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
"Под огнем врага находились города Северск, Славянск, Бахмут, Торецк, села Новониколаевка, Опытное. В Часовом Яру продолжается разбор завалов многоэтажки, среди погибших — девятилетний ребенок. Полиция осуществляет охрану места трагедии", — говорится в сообщении.
Всего разрушения получили 12 гражданских объектов: 9 жилых домов, из них два многоквартирных, детский сад, хозяйственная постройка, гараж.
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