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Оккупанты нанесли артиллерийский удар по дому детского творчества в Гуляйполе, - ОВА. ФОТО

Ночью русские оккупационные силы обстреляли город Гуляйполе Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о последствиях ночных вражеских обстрелов г. Гуляйполе сообщили в Запорожской ОВА.

"Враг систематически уничтожает гражданскую инфраструктуру. В этот раз артиллерийский снаряд попал в местный Дом детского творчества", - говорится в сообщении.

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Оккупанты нанесли артиллерийский удар по дому детского творчества в Гуляйполе, - ОВА 01
Оккупанты нанесли артиллерийский удар по дому детского творчества в Гуляйполе, - ОВА 02
Оккупанты нанесли артиллерийский удар по дому детского творчества в Гуляйполе, - ОВА 03

Гуляйполе (83) обстрел (27129) Запорожская область (3079)


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это хрень...сталинская школа и дом пионеров бывший в запоре помечены ими как штаб нацбатов со снайперами(((это кринж.....................................................
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12.07.2022 16:12 Ответить
 
 